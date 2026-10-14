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Kho tri thức

Nếu Trái Đất 'nằm ngang' như Thiên Vương Tinh, điều gì sẽ xảy ra?

Nếu trục quay Trái Đất nghiêng tương tự Thiên Vương Tinh, các chu kỳ ngày đêm ở vùng cực và sự phân bố nhiệt trên hành tinh sẽ khác xa hiện nay.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trên Trái Đất ngày nay, trục quay nghiêng khoảng 23,4 độ so với phương vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo. Chính độ nghiêng này khiến hai bán cầu lần lượt hướng về phía Mặt Trời, tạo nên các mùa trong năm. Nhưng trên Thiên Vương Tinh (Uranus), trục quay nghiêng khoảng 98 độ, khiến hành tinh này gần như “lăn” quanh Mặt Trời thay vì quay theo tư thế tương đối thẳng đứng như Trái Đất.

Ảnh: space.com

Nếu Trái Đất có độ nghiêng tương tự, sự thay đổi lớn nhất sẽ nằm ở cách ánh sáng Mặt Trời phân bố trên hành tinh. Trong một phần quỹ đạo, một cực có thể hướng gần thẳng về phía Mặt Trời, khiến vùng cực trải qua thời gian dài được chiếu sáng liên tục; trong khi cực đối diện chìm trong bóng tối. Khi Trái Đất tiếp tục chuyển động quanh Mặt Trời, tình thế sẽ dần đảo ngược.

Ở những vùng vĩ độ cao, điều đó có thể tạo ra những mùa kéo dài bất thường, với nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm có ánh sáng liên tục rồi chuyển sang bóng tối kéo dài. Băng tuyết, hệ sinh thái, nguồn nước và hoạt động của con người sẽ phải thích nghi với nhịp mùa khác hẳn hiện nay. Những vùng vốn quen với mùa đông ngắn có thể đối mặt với những giai đoạn lạnh tối kéo dài, còn mùa hè có thể mang đến thời gian nhận ánh sáng dài hơn rất nhiều.

Ảnh: pressbooks.pub

Điều đáng sợ không chỉ là bóng tối. Khi một bán cầu nhận ánh sáng trong thời gian rất dài, mặt đất, đại dương và khí quyển sẽ hấp thụ, phân phối và giải phóng nhiệt theo những cách phức tạp. Các dòng hải lưu và gió có thể điều tiết phần nào chênh lệch nhiệt độ, nhưng mức độ thay đổi sẽ phụ thuộc vào khí quyển, đại dương, băng tuyết và hình dạng lục địa. Vì thế, không thể kết luận đơn giản rằng một nửa Trái Đất sẽ lập tức đóng băng còn nửa kia trở thành sa mạc.

Nhịp sống của con người cũng sẽ khác hẳn. Lịch gieo trồng, mùa sinh sản của động vật, hệ sinh thái vùng cực và hoạt động của các cộng đồng sống ở vĩ độ cao đều phải thích nghi với những chu kỳ ánh sáng dài bất thường. Các khu vực gần xích đạo có thể ít chịu biến động cực đoan hơn về độ dài ngày, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi những thay đổi lớn trong hoàn lưu khí quyển và đại dương.

Ảnh: esahubble.org

Kịch bản này chỉ là một giả định khoa học, nhưng nó cho thấy một điều đáng kinh ngạc: chỉ cần thay đổi góc nghiêng của hành tinh, toàn bộ nhịp điệu khí hậu và sự sống có thể trở nên xa lạ đến mức nào.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Trái Đất nghiêng #Chuyển động quỹ đạo #Mùa theo trục nghiêng #Hệ sinh thái #Khí hậu

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