Top phát hiện thiên văn làm rung chuyển hiểu biết của nhân loại thế kỷ XXI

Chỉ trong hơn hai thập niên đầu thế kỷ XXI, thiên văn học đã trải qua những bước tiến chưa từng có, nhờ kính thiên văn không gian, các đài quan sát vô tuyến và những công nghệ xử lý dữ liệu tiên tiến. Những phát hiện mới không chỉ xác nhận các giả thuyết lâu đời mà còn đặt ra những câu hỏi khiến giới khoa học phải xem xét lại hiểu biết về vũ trụ.

Ảnh: science.nasa.gov

Một trong những cuộc cách mạng lớn nhất là sự bùng nổ của nghiên cứu ngoại hành tinh – những hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt trời. Từ khi kính thiên văn Kepler hoạt động năm 2009, các nhà khoa học phát hiện hàng nghìn thế giới với đặc điểm đa dạng, từ những hành tinh khí khổng lồ đến các hành tinh đá có khả năng tồn tại nước lỏng. Câu hỏi liệu Trái đất có phải nơi duy nhất có điều kiện thích hợp cho sự sống vì thế ngày càng trở nên cấp thiết.

Ảnh: space.com

Năm 2015, đài quan sát LIGO lần đầu tiên trực tiếp phát hiện sóng hấp dẫn, những gợn sóng trong không-thời gian được tạo ra khi hai hố đen hợp nhất. Thành tựu này xác nhận một dự đoán quan trọng của Albert Einstein từ một thế kỷ trước, đồng thời mở ra phương pháp mới để nghiên cứu những sự kiện vũ trụ mà kính thiên văn thông thường khó quan sát.

Ảnh: ucl.ac.uk

Năm 2019, nhân loại lần đầu công bố hình ảnh bóng của một hố đen siêu nặng ở trung tâm thiên hà M87. Đến năm 2022, hình ảnh hố đen Sagittarius A* tại trung tâm Ngân Hà tiếp tục gây tiếng vang. Những hình ảnh này được tạo ra nhờ mạng lưới kính thiên văn vô tuyến phối hợp trên toàn cầu, biến Trái đất thành một kính thiên văn ảo khổng lồ.

Ảnh: oeaw.ac.at

Một bước ngoặt khác đến từ kính thiên văn không gian James Webb, bắt đầu hoạt động khoa học năm 2022. Nhờ quan sát ánh sáng hồng ngoại, Webb có thể nhìn sâu vào quá khứ vũ trụ, phát hiện những thiên hà hình thành rất sớm sau Vụ Nổ Lớn. Tháng 1/2026, các nhà khoa học công bố xác nhận thiên hà MoM-z14 tồn tại chỉ khoảng 280 triệu năm sau sự kiện khởi đầu vũ trụ. Phát hiện này đặt ra câu hỏi mới về tốc độ hình thành sao và thiên hà trong vũ trụ sơ khai.

Bên cạnh đó, các sứ mệnh thám hiểm đã phát hiện những dấu hiệu đáng chú ý về nước và môi trường có thể hỗ trợ sự sống trên các thiên thể khác. Những nghiên cứu về Europa, vệ tinh của Sao Mộc, cùng các đại dương ngầm tiềm năng trên những thế giới băng giá đang mở rộng phạm vi tìm kiếm sự sống vượt xa Trái đất. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bằng chứng xác nhận sự sống ngoài hành tinh.

Nhìn lại thế kỷ XXI, điều gây kinh ngạc nhất có lẽ không phải là con người đã khám phá được bao nhiêu, mà là mỗi phát hiện mới lại hé lộ thêm những điều chưa biết. Vũ trụ ngày càng hiện ra rộng lớn, phức tạp và kỳ lạ hơn, khiến hành trình khám phá của nhân loại vẫn còn vô vàn điều phía trước.