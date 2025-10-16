Netizen 'đào lại' nhan sắc thời chưa nổi tiếng của Phương Oanh

Ngày làm người mẫu, bắt đầu đóng phim, Phương Oanh sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, cuốn hút. Đến năm 2018, cô phẫu thuật thẩm mỹ.
Sở hữu vòng eo nhỏ 'chỉ bằng gang tay', nữ người mẫu Beca Michie khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính chân thật của những bức ảnh được cô đăng tải.
Quân đội Nga đã thiết lập một vòng vây nhỏ ở phía nam thành phố Pokrovsk, trong khi vòng vây lớn với thành phố đang bị siết chặt chỉ còn 7 km.
Một công ty Mỹ vừa ra mắt “siêu gỗ” có thể thay đổi toàn bộ ngành xây dựng và mở ra kỷ nguyên vật liệu xanh mới.
Bốn cặp bạn thân cùng nhau góp tiền xây dựng 'thị trấn nhỏ' để cùng nhau tận hưởng tuổi nghỉ hưu.
Bạn gái của ngôi sao bóng đá Lamine Yamal - Nicki Nicole được nhận xét sở hữu phong cách cá tính mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ.
Con gái Quyền Linh - Mai Thảo Linh diện đầm lụa hồng tôn vóc dáng mảnh mai. NSƯT Kim Tuyến khoe khéo vóc dáng thon thả, vai trần quyến rũ.
Hot TikToker Quỳnh Như một lần nữa khẳng định gu thời trang độc đáo và cá tính mạnh mẽ của mình qua bộ ảnh mới nhất.
Từ 20/10/2025, 3 con giáp này sẽ may mắn tột bậc trong công việc, lên đời giàu có, mọi điều hanh thông.
5 lăng mộ cổ được chạm khắc tuyệt đẹp phát hiện gần Kim tự tháp Merenre ở Ai Cập, chúng được bảo quản tốt và thuộc về những cá nhân cấp cao.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được cho là hẹn hò hơn 2 năm trước khi tổ chức lễ ăn hỏi.
Lăng mộ của một bác sĩ phẫu thuật Sican 1.000 năm tuổi chứa mặt nạ vàng được phát hiện ở Peru gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Ẩn sâu trong làn nước lạnh giá Nam Cực, mực khổng lồ (Mesonychoteuthis hamiltoni) là một trong những sinh vật biển bí ẩn nhất từng được con người phát hiện.
Apple giới thiệu iPad Pro M5 với chip AI mạnh mẽ, thiết kế mỏng nhất lịch sử iPad và màn hình Ultra Retina XDR tuyệt đẹp.
Mercedes-Benz E-Class 2025 đã chính thức ra mắt Việt Nam với giá bán từ 2,449 tỷ đồng. Xe sở hữu thiết kế lột xác kèm màn hình khủng tràn táp-lô, trang bị ADAS.
Từng giàu lên nhờ dầu mỏ, UAE nay chuyển hướng sang “mỏ vàng” trí tuệ nhân tạo, đầu tư hàng tỷ USD để trở thành trung tâm AI mới của thế giới.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải dành cho nhau hành động tình cảm trong lễ ăn hỏi sáng ngày 16/10.
Xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở TP HCM, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera khiến công chúng trầm trồ trước làn da căng bóng không tì vết.
Hệ thống phòng không của Ukraine và cả phương Tây đang bị các lập trình viên quân sự Nga đánh bại; nhưng ưu thế này liệu có kéo dài được lâu?
Băng Di - Justin Chiêm dành cho đối phương nhiều lời ngọt ngào, đăng tải hình ảnh bên nhau trong 9 năm hẹn hò.
Giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, nhuộm vàng cả một góc trời, Xuân Ca xuất hiện đầy nóng bỏng và quyến rũ trong thiết kế bikini một mảnh bên hồ bơi sát biển.