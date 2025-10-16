Hà Nội

Netizen 'đào lại' nhan sắc thời chưa nổi tiếng của Phương Oanh

Giải trí

Netizen 'đào lại' nhan sắc thời chưa nổi tiếng của Phương Oanh

Ngày làm người mẫu, bắt đầu đóng phim, Phương Oanh sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, cuốn hút. Đến năm 2018, cô phẫu thuật thẩm mỹ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phương Oanh sinh năm 1989, xuất thân là người mẫu, ca sĩ. Ảnh: FB Phương Oanh.
Nữ diễn viên sở hữu gương mặt ưa nhìn, vóc dáng gợi cảm. Ảnh: FB Phương Oanh.
Năm 2012, Phương Oanh đóng phim Hoa bay. Thời điểm này, cô mới lấn sân diễn xuất. Ảnh: FB Phương Oanh.
Phương Oanh trông mộc mạc thời điểm năm 2014. "Thời du học sinh đầu to mắt cận. Mặt toàn mụn vì bị ngã nước", Phương Oanh cho biết. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
Phương Oanh gợi cảm, cuốn hút hơn sau khi phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2018. Thời điểm mới dao kéo, cô bị chê vì gương mặt thiếu tự nhiên. Ảnh: Người Đưa Tin.
"Thông thường, một gương mặt sau khi phẫu thuật sẽ phải mất 2 - 3 tháng mới có thể hoàn thiện và 6 tháng mới trông thật hoàn hảo. Tôi tin rằng sau khoảng thời gian này, khi các nét trở nên hài hòa, mình sẽ không khiến mọi người thấy thất vọng hay xa lạ vì diện mạo mới", Hoa Học Trò dẫn lời Phương Oanh. Ảnh: Vietnamnet.
Phương Oanh từng chia sẻ trên Vietnamnet, cô không lạm dụng dao kéo, cũng không quá đà cũng như chạy theo những xu hướng không phù hợp với khuôn mặt hay tính cách của mình. Ảnh: Người Đưa Tin.
Nữ diễn viên phim Quỳnh búp bê thăng hạng nhan sắc sau phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: FB Phương Oanh.
Phương Oanh mang thai đôi và sinh con vào tháng 5/2024. Ảnh: FB Phương Oanh.
Vóc dáng của nữ diễn viên thon gọn sau hơn 1 năm sinh nở. Ảnh: FB Phương Oanh.
Phương Oanh mặn mà, quyến rũ hơn sau khi làm mẹ. Ảnh: FB Phương Oanh.
#Phương Oanh #diễn viên Phương Oanh #Phương Oanh dao kéo #gương mặt Phương Oanh

