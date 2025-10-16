Phát ngôn gây chú ý của Phương Oanh về Shark Bình

Phương Oanh từng hài hước gọi Shark Bình là ‘Hồng Hài Nhi’. Nữ diễn viên còn nhiều lần chia sẻ về chồng trên truyền thông.
Giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, nhuộm vàng cả một góc trời, Xuân Ca xuất hiện đầy nóng bỏng và quyến rũ trong thiết kế bikini một mảnh bên hồ bơi sát biển.
Tại triển lãm “Innoprom Belarus” mới đây, Viện Nghiên cứu Ô tô và Động cơ Trung ương Nga (NAMI) đã giới thiệu nguyên mẫu xe siêu sang Aurus Hydrogen mới.
Hơn 7 năm yêu đương, 'cặp đôi thị phi' Ngân 98 và Lương Bằng Quang có hàng chục bộ ảnh cưới được thực hiện ở nhiều địa điểm, với các concept khác nhau.
Diện lên mình set đồ tập trong bộ ảnh mới, Huyền 2k4 phô diễn vóc dáng "mẹ một con" cực phẩm, khiến người nhìn phải xuýt xoa.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà thường xuyên du lịch nước ngoài, sử dụng đồ hiệu. Mới đây, trước thông tin sắp lên xe hoa, cô vẫn giữ im lặng.
Sự kết hợp giữa vẻ đẹp như tranh vẽ của Wyn Anh cùng thiên nhiên tuyệt đẹp của Kanas đã mang đến một bộ ảnh "sống ảo" làm say lòng người.
Một đường hầm bí mật 2.000 năm tuổi từng được hoàng đế La Mã sử dụng để đi thẳng vào khu vực hoàng gia trong đấu trường La Mã.
Ẩn mình trong những khu rừng rậm châu Mỹ, mèo gấm Ocelot được xem là một trong những loài mèo hoang dã đẹp nhất hành tinh.
Tử vi dự đoán, 5 ngày cuối tháng 8 âm có 3 con giáp đón hung tin, vì vậy hạn chế đến những nơi đông người, cẩn trọng trong mọi việc.
Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một nhà máy may mặc và nhà kho hóa chất ở Bangladesh.
LG ra mắt hai thiết bị chăm sóc không khí mới gồm PuriCare AeroSpeaker và Dual Inverter Mojave, kết hợp thiết kế tinh tế và khả năng tiết kiệm năng lượng.
Dù đã trải qua sinh nở, Oh Tae Hwa vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, nóng bỏng như tạc tượng, trở thành hình mẫu body mơ ước của nhiều người.
Ca sĩ Vũ Duy Khánh đăng lại bộ ảnh cưới, viết lời yêu thương dành cho Phương Anh dịp kỷ niệm 3 năm về chung một nhà.
Mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ Hyundai Venue 2026 thế hệ thứ hai đã chính thức lộ diện qua loạt ảnh chạy thử không ngụy trang, hé lộ nhiều chi tiết thay đổi đáng chú ý.
Hot girl "Em Kim Say Hi" được biết đến với năng lượng trên sân pickleball, mới đây người đẹp lại khoe vẻ mềm mại qua hình ảnh tập Pilates.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần có lối sống giản dị, đối xử chân thành với mọi người và sự nghiệp khả quan.
Ngôi nhà có 32 phòng ngủ, hầm rượu rộng lớn, hồ bơi bên hồ và khu vườn ngoạn mục như chốn "bồng lai tiên cảnh".
Một bộ xương ma quái hé lộ bữa tiệc La Mã vào khoảng 2.000 năm trước có thể được tạo ra để nhắc nhở những người dự tiệc rằng cuộc sống rất ngắn ngủi.
Nguyễn Bảo Hân (hay còn gọi là Bảo Hân Helia) làm "dậy sóng" netizen khi chia sẻ những hình ảnh khoe trọn cơ bụng số 11 đáng ngưỡng mộ.
Lương Bằng Quang dao kéo gương mặt, từng không ít lần chia sẻ về việc phẫu thuật thẩm mỹ.