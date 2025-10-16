Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát ngôn gây chú ý của Phương Oanh về Shark Bình

Giải trí

Phát ngôn gây chú ý của Phương Oanh về Shark Bình

Phương Oanh từng hài hước gọi Shark Bình là ‘Hồng Hài Nhi’. Nữ diễn viên còn nhiều lần chia sẻ về chồng trên truyền thông.

Thu Cúc (tổng hợp)
Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (thường gọi Shark Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại, mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh vẫn là vợ chồng. Ảnh: Vietnamnet.
Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (thường gọi Shark Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại, mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh vẫn là vợ chồng. Ảnh: Vietnamnet.
Shark Bình thường được Phương Oanh gọi là ‘Hồng Hài Nhi’. "Một điều Oanh rất thích là mỗi khi ông Hồng Hài Nhi đi đâu về mà thấy Oanh ở bếp, thì ông ấy sẽ sà ngay vào”, Người Đưa Tin dẫn lời Phương Oanh. Ảnh: Vietnamnet.
Shark Bình thường được Phương Oanh gọi là ‘Hồng Hài Nhi’. "Một điều Oanh rất thích là mỗi khi ông Hồng Hài Nhi đi đâu về mà thấy Oanh ở bếp, thì ông ấy sẽ sà ngay vào”, Người Đưa Tin dẫn lời Phương Oanh. Ảnh: Vietnamnet.
Phương Oanh còn gọi Shark Bình là ‘cá con’. “Không biết ở ngoài là ‘Shark’ thế nào nhưng ở nhà là một cá con”, Phụ Nữ Số dẫn lời nữ diễn viên. Ảnh: Vietnamnet.
Phương Oanh còn gọi Shark Bình là ‘cá con’. “Không biết ở ngoài là ‘Shark’ thế nào nhưng ở nhà là một cá con”, Phụ Nữ Số dẫn lời nữ diễn viên. Ảnh: Vietnamnet.
Trong cuộc phỏng vấn với VOV, Phương Oanh cho biết, Shark Bình là một người đứng đầu đầy bản lĩnh và đáng tin cậy trong công việc. Ảnh: Dân Việt.
Trong cuộc phỏng vấn với VOV, Phương Oanh cho biết, Shark Bình là một người đứng đầu đầy bản lĩnh và đáng tin cậy trong công việc. Ảnh: Dân Việt.
Nữ diễn viên cho biết, cô và chồng không thường xuyên chia sẻ sâu về công việc với nhau. Ảnh: Dân Việt.
Nữ diễn viên cho biết, cô và chồng không thường xuyên chia sẻ sâu về công việc với nhau. Ảnh: Dân Việt.
“Ngay từ khi yêu nhau, chúng tôi đã thống nhất sẽ không để công việc ảnh hưởng đến mối quan hệ”, Phương Oanh chia sẻ. Ảnh: Thanh Niên Việt.
“Ngay từ khi yêu nhau, chúng tôi đã thống nhất sẽ không để công việc ảnh hưởng đến mối quan hệ”, Phương Oanh chia sẻ. Ảnh: Thanh Niên Việt.
Tháng 7/2025, Phương Oanh cho biết, thông tin được Shark Bình cho mỗi tháng 1 tỷ tiền tiêu vặt là sai sự thật. Ảnh: FB Phương Oanh.
Tháng 7/2025, Phương Oanh cho biết, thông tin được Shark Bình cho mỗi tháng 1 tỷ tiền tiêu vặt là sai sự thật. Ảnh: FB Phương Oanh.
Phía Shark Bình lên tiếng: “Mấy fanpage suốt ngày bịa đặt giật tít để câu view cứ mãi thế mà chưa chán à”. Ảnh: FB Phương Oanh.
Phía Shark Bình lên tiếng: “Mấy fanpage suốt ngày bịa đặt giật tít để câu view cứ mãi thế mà chưa chán à”. Ảnh: FB Phương Oanh.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Phương Oanh #diễn viên Phương Oanh #chồng Phương Oanh #Phương Oanh Shark Bình #Shark Bình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT