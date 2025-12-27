Hà Nội

Mặt mộc đẹp "vô địch Việt Nam" của dâu hào môn Hương Liên

Mặt mộc đẹp "vô địch Việt Nam" của dâu hào môn Hương Liên

Giữa “ma trận” son phấn và filter trên mạng xã hội, loạt hình ảnh mặt mộc của Hương Liên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Thiên Anh
Không cầu kỳ trang điểm, không ánh đèn sân khấu, người đẹp Gen Z Hương Liên (Nguyễn Hương Liên) vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ nhan sắc trong trẻo, tự nhiên và thần thái dịu dàng hiếm có. Nhiều cư dân mạng không ngần ngại gọi vui đây là gương mặt mộc đẹp “vô địch Việt Nam”.
Trong những bức ảnh đời thường được chia sẻ, Hương Liên xuất hiện với làn da mịn màng, căng bóng, gần như không tì vết. Gương mặt thanh tú với sống mũi cao vừa phải, đôi mắt to tròn long lanh và hàng lông mày gọn gàng tạo nên tổng thể hài hòa, dễ gây thiện cảm. Không cần phấn son, cô vẫn toát lên vẻ tươi tắn nhờ nụ cười rạng rỡ – chi tiết từng được khán giả ưu ái gọi là “nụ cười triệu view”.
Điểm khiến mặt mộc của Hương Liên trở nên cuốn hút nằm ở cảm giác rất “thật”. Da không trắng bệch hay bóng dầu quá mức, mà giữ được sắc hồng hào khỏe khoắn.
Những khoảnh khắc Hương Liên rửa mặt, thoa kem dưỡng hay nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt trong veo càng khiến người xem có cảm giác gần gũi. Vẻ đẹp ấy không phô trương, không gắng gượng, mà nhẹ nhàng như một buổi sáng bình yên.
Chính nét tự nhiên này đã làm nên “thương hiệu” nhan sắc của Hương Liên từ khi cô còn là TikToker, người mẫu tự do.
Khi tham gia The Face Vietnam 2023 trong đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương, Hương Liên nhanh chóng gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài trong sáng, thanh tú.
Dù không theo đuổi phong cách sắc sảo hay cá tính mạnh, Hương Liên vẫn nổi bật giữa dàn thí sinh nhờ khí chất dịu dàng, đậm chất Á Đông, được ví như “Kim Tae Hee Việt Nam”.
Sau chương trình, Hương Liên hoạt động mạnh mẽ trên mạng xã hội. Các video đời thường, clip chia sẻ khoảnh khắc sinh hoạt, làm đẹp nhẹ nhàng của cô thường xuyên thu hút lượng tương tác lớn.
Không chạy theo trào lưu gây sốc, nội dung của Hương Liên thiên về sự tích cực, trong trẻo – đúng với hình ảnh mà cô xây dựng. Nhờ đó, cô sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên TikTok và Instagram, trở thành gương mặt Gen Z được nhiều nhãn hàng quan tâm.
Tháng 6/2025, Hương Liên bất ngờ tổ chức đám hỏi và kết hôn với thiếu gia Lê Minh Trung – con trai của một gia đình có điều kiện, bố là cán bộ quân đội, mẹ công tác trong ngành hải quan. Từ đây, cái tên Hương Liên gắn liền với danh xưng “dâu hào môn”.
