Mối quan hệ thân thiết giữa Phương Oanh - Ngọc Hân

Giải trí

Phương Oanh và Ngọc Hân bằng tuổi, có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm qua.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Ngọc Hân)
Phương Oanh và Ngọc Hân giữ được tình bạn thân thiết nhiều năm qua. Ngọc Hân từng khoe được Phương Oanh dạy nấu ăn.
Sau khi học làm cách làm bánh tép tôm nhảy từ Phương Oanh, Ngọc Hân sẽ trổ tài nấu món này để đãi chồng.
Phương Oanh từng làm người mẫu cho chương trình thời trang của Ngọc Hân. “Ngay khi làm bộ sưu tập này mình đã nghĩ sẽ cực hợp với bạn và hai bé trong bụng nên đã thiết kế riêng bộ áo dài với ý nghĩa thật đẹp để chúc cho Oanh nhiều điều may mắn trong năm mới”, Ngọc Hân chia sẻ.
Khi Phương Oanh tổ chức lễ ăn hỏi với Shark Bình, Ngọc Hân thiết kế áo dài cho cô bạn thân.
"Bạn mình rất thích hoa sen nên mình đã thiết kế 3 mẫu áo đều lấy cảm hứng từ loài hoa này cho những chiếc áo đặc biệt", Ngọc Hân cho biết.
Ngọc Hân khen ngợi Phương Oanh đẹp như tiên giáng trần trong buổi thử áo dài cho lễ ăn hỏi.
Nàng hậu có mặt trong lễ ăn hỏi của nữ diễn viên phim Hương vị tình thân.
Ngọc Hân làm MC trong tiệc đầy tháng của hai con Phương Oanh.
Ngọc Hân hết lời khen ngợi nhan sắc Phương Oanh. "Gái 2 con ngắm mòn vẹt cả mắt", "Ai nghĩ bạn tôi mới đẻ 1 tháng không, xuống 17kg, Phương Oanh mãi đỉnh", Ngọc Hân viết.
Chia sẻ về tình bạn, Ngọc Hân cho biết: “Chơi với Oanh lâu, hai đứa bằng tuổi, tính cách đôi khi cũng ‘phổi bò’ nên khá hiểu nhau".
