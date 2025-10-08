Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Phương Oanh

Giải trí

Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Phương Oanh

Phương Oanh bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu, ca sĩ. Những năm qua, vợ Shark Bình đóng nhiều phim truyền hình.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phương Oanh đang góp mặt trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh. Nhân vật của cô là Mỹ Anh - người phụ nữ luôn cầu toàn, đã có chồng con. Ảnh: VTV.
Phương Oanh đang góp mặt trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh. Nhân vật của cô là Mỹ Anh - người phụ nữ luôn cầu toàn, đã có chồng con. Ảnh: VTV.
Trong tập 12 Gió ngang khoảng trời xanh, phân cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) xù lông nhím lên để bảo vệ con trai bị bắt nạt nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Ảnh: Gia Đình Xã Hội.
Trong tập 12 Gió ngang khoảng trời xanh, phân cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) xù lông nhím lên để bảo vệ con trai bị bắt nạt nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Ảnh: Gia Đình Xã Hội.
Theo Vietnamnet, Phương Oanh chỉ quay một lần cho phân cảnh bảo vệ con trai. “Mọi người trong ê-kíp lặng đi vì bị cuốn vào cảnh quay đó", cô cho biết. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Vietnamnet, Phương Oanh chỉ quay một lần cho phân cảnh bảo vệ con trai. “Mọi người trong ê-kíp lặng đi vì bị cuốn vào cảnh quay đó", cô cho biết. Ảnh: Vietnamnet.
Năm 2021, Phương Oanh gây chú ý khi đóng vai Nam trong phim truyền hình Hương vị tình thân. Ảnh: Công An Nhân Dân.
Năm 2021, Phương Oanh gây chú ý khi đóng vai Nam trong phim truyền hình Hương vị tình thân. Ảnh: Công An Nhân Dân.
Nữ diễn viên từng xin rút khỏi đề cử Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2021. “Oanh không muốn cạnh tranh mà chỉ muốn được sống với đam mê, làm nghề của mình thôi”, cô nói. Ảnh: Vietnamnet.
Nữ diễn viên từng xin rút khỏi đề cử Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2021. “Oanh không muốn cạnh tranh mà chỉ muốn được sống với đam mê, làm nghề của mình thôi”, cô nói. Ảnh: Vietnamnet.
Năm 2020, vợ Shark Bình góp mặt trong các phim Lựa chọn số phận, Những ngày không quên và Cô gái nhà người ta. Ảnh: Tiền Phong.
Năm 2020, vợ Shark Bình góp mặt trong các phim Lựa chọn số phận, Những ngày không quên và Cô gái nhà người ta. Ảnh: Tiền Phong.
Vai Uyên của Phương Oanh trong Cô gái nhà người ta được nhiều khán giả khen ngợi. Ảnh: Tiền Phong.
Vai Uyên của Phương Oanh trong Cô gái nhà người ta được nhiều khán giả khen ngợi. Ảnh: Tiền Phong.
Phương Oanh dừng chân ở top 5 đề cử Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2020. Giải thưởng cuối cùng thuộc về Hồng Diễm. Ảnh: Tiền Phong.
Phương Oanh dừng chân ở top 5 đề cử Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2020. Giải thưởng cuối cùng thuộc về Hồng Diễm. Ảnh: Tiền Phong.
Năm 2019, Phương Oanh được đề cử Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê, nhưng không có mặt trong top 5, giải thưởng thuộc về Bảo Thanh. Ảnh: VTV.
Năm 2019, Phương Oanh được đề cử Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê, nhưng không có mặt trong top 5, giải thưởng thuộc về Bảo Thanh. Ảnh: VTV.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Phương Oanh #diễn viên Phương Oanh #Phương Oanh Quỳnh búp bê #vợ Shark Bình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT