Shark Bình yêu đương ồn ào, chiều chuộng Phương Oanh hết mức

Giải trí

Shark Bình yêu đương ồn ào, chiều chuộng Phương Oanh hết mức

Khi chưa chính thức ly hôn vợ cũ, Shark Bình lộ ảnh tình tứ bên diễn viên Phương Oanh. Sau khi tái hôn, nam doanh nhân rất chiều chuộng Phương Oanh.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx. Trước khi vướng vào vòng lao lý, nam doanh nhân sống cùng diễn viên Phương Oanh. Ảnh: Người Lao Động.
Shark Bình lộ ảnh tình tứ bên Phương Oanh vào năm 2022. Thời điểm đó, nam doanh nhân chưa chính thức ly hôn. Vì vậy, nhiều cư dân mạng chỉ trích Phương Oanh và Shark Bình. Ảnh: Vietnamnet.
Tháng 5/2023, Shark Bình cho biết, anh và vợ cũ đã thoả thuận xong việc phân chia tài sản và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn. Ảnh: FB Shark Bình.
"Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thoả thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo 'Quyết định công nhận thuận tình ly hôn' của Toà án nhân dân quận Hà Đông", nam doanh nhân viết trên trang cá nhân.Ảnh: FB Shark Bình.
Tháng 6/2023, Shark Bình và Phương Oanh đăng ký kết hôn. 1 tháng sau, nam doanh nhân cầu hôn nữ diễn viên. Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống.
Shark Bình và Phương Oanh tổ chức lễ ăn hỏi trong tháng 7/2023. Ảnh: Vietnamnet.
Shark Bình rất chiều chuộng Phương Oanh. Tháng 2/2024, nữ diễn viên khoe được chồng bí mật tặng bộ trang sức kim cương. Ảnh: FB Phương Oanh.
Khi Phương Oanh mang bầu đôi, Shark Bình thường xuyên đưa bạn đời đi du lịch nước ngoài. Ảnh: FB Phương Oanh.
Trước thông tin Shark Bình bị bắt, Phương Oanh chưa có động thái mới trên mạng xã hội. Ít ngày trước, cô gây chú ý khi đăng tải đoạn clip sử dụng ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi đồng thời sử dụng biểu tượng trái tim. Ảnh: FB Phương Oanh.
Thu Cúc (tổng hợp)
