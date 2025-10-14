NATO thành lập lực lượng đặc nhiệm bí mật, tái khẳng định sức mạnh liên minh

Cuộc tập trận NEST 2025 lần thứ ba của NATO mới đây đã bất ngờ hé lộ thông tin về một nhóm đặc nhiệm bí mật có tên là Nhóm tác chiến Anadolu.

Cuộc tập trận NEST 2025 lần thứ ba của NATO, được tổ chức gần Brindisi miền Nam nước Ý, đã tiết lộ Nhóm tác chiến Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ khi Chuẩn Đô đốc Mevlüd Savaş Bilican nêu bật khả năng phục hồi của NATO.

NATO đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn thứ ba mang tên Neptune Strike 2025, NEPTUNE STRIKE 25-3 (NEST 25-3), diễn ra vào cuối tháng 9 tại vùng biển giữa Địa Trung Hải, ngoài khơi Brindisi, Ý.

Cuộc họp báo được tổ chức trên tàu chiến chủ lực TCG Anadolu.

Hoạt động Cảnh giác nâng cao này nhằm mục đích chứng minh năng lực của NATO trong việc tích hợp các năng lực tấn công hàng hải tiên tiến, tăng cường khả năng răn đe và duy trì sự sẵn sàng trên các lĩnh vực đất liền, biển, không quân, vũ trụ và không gian mạng.

Tại một cuộc họp báo được tổ chức trên tàu chiến chủ lực TCG Anadolu, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm đổ bộ, Chuẩn đô đốc Mevlüd Savaş Bilican, đã có một cuộc họp báo chi tiết.

Sau buổi họp báo, ông Bilican cũng phát biểu với TurDef: “Tầm quan trọng của cuộc tập trận này là thể hiện khả năng phục hồi của các đơn vị NATO và lập trường kiên định của chúng tôi. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là hợp tác với các đồng minh để cải thiện khả năng tương tác và cũng để thể hiện năng lực và khả năng của mình.”

Lực lượng Anadolu diễn tập đổ bộ trong cuộc tập trận NEST 25-3 NATO.

Thảo luận về vai trò của tàu, ông nói thêm: “Chúng tôi đang tiến hành các cuộc tập trận, bao gồm cả diễn tập đổ bộ với Hải quân Ý. Về cơ bản, đây là hoạt động phục vụ cho các hoạt động đổ bộ mà chúng tôi đang tiến hành trong khu vực này với các đối tác Ý.”

Nhóm tác chiến Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ—bao gồm TCG Anadolu, khinh hạm TCG Gökova, tàu hộ tống TCG Gökçeada, tàu ngầm TCG I. İnönü, trực thăng, xe bọc thép lội nước ZAHA (MAV), tàu đổ bộ, một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ và các đội tác chiến đặc biệt—đã hợp lực với lực lượng từ NATO và các quốc gia đồng minh.

Nhóm Hải quân Thường trực số 2 của NATO đã đóng góp hai khinh hạm (Tàu khu trục Barbaros của Thổ Nhĩ Kỳ và tàu khu trục Carlo Bergamini của Ý). Ngoài ra, Ý đã bổ sung tàu tấn công đổ bộ ITS San Giorgio, trực thăng, một đại đội thủy quân lục chiến, tàu đổ bộ, xuồng tấn công và một đội thợ lặn hạng nhất.

Các sĩ quan chỉ huy của lực lượng đặc biệt Anadolu xuất hiện tại buổi họp báo.

Cuộc tập trận sẽ bao gồm các hoạt động bắn súng hạng nhẹ, giám sát hàng hải, diễn tập và tấn công đổ bộ, tác chiến chống tàu ngầm và diễn tập thương vong hàng loạt (MASCAL).

Sự kiện này mang đến cho Thổ Nhĩ Kỳ cơ hội thể hiện năng lực của Nhóm Đặc nhiệm Anadolu với các đối tác NATO một cách nổi bật. Điều này sẽ cải thiện khả năng tương tác giữa hai nhóm và thể hiện sức mạnh của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ trên thực địa.