Robot được triển khai canh phòng biên giới Trung Quốc - Ấn Độ

Trung Quốc triển khai robot canh phòng biên giới giáp với Ấn Độ trên cao nguyên giúp tự động hóa và giảm thiểu nhân lực trong môi trường khắc nghiệt.

Gần đây, binh sĩ Ấn Độ đã ghi hình được robot tuần tra biên giới trên cao nguyên băng giá do Trung Quốc triển khai. Đoạn video này sau khi lan truyền trên mạng đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi cả ở Ấn Độ, Trung Quốc và quốc tế.

Dù video khá mờ, nhưng quan sát kỹ có thể thấy robot này không phải robot hình người có thân thể hoàn chỉnh, cũng không phải robot bốn chân, mà là một robot di chuyển trên khung gầm bánh xe gắn thiết bị giám sát.

Robot canh phòng được Trung Quốc triển khai trên tuyến biên giới với Ấn Độ ở nơi có độ cao lớn. Ảnh: Toutiao.

Robot có thể di chuyển trên khung gầm được thiết kế tối ưu cho địa hình cao nguyên đầy đá lởm chởm, với lốp chống trượt chuyên dụng và hệ thống treo chống xóc, cho phép nó tự hành ổn định.

So với robot hình người di chuyển trong điều kiện đường sá cho phép, khung gầm bánh xe có ưu thế về tầm hoạt động dài, khả năng mang tải lớn và độ ổn định cao, phù hợp hơn với môi trường biên giới khắc nghiệt và các nhiệm vụ giám sát cố định.

Hình ảnh robot canh phòng của Trung Quốc trong video phía Ấn Độ quay đưa lên mạng. Ảnh: Toutiao.

Ngoài ra, có thể thấy trên đầu robot được lắp nhiều thiết bị trinh sát và ăng-ten. Có cơ sở để suy đoán rằng loại robot này tích hợp nhiều chức năng như giám sát môi trường, nghe trộm vô tuyến, theo dõi tự động… thậm chí có thể kết nối mạng để hình thành hệ thống cảnh giới thông minh, từng bước số hóa đường biên giới rộng lớn và hoang vu.

Dựa trên các thông số công khai của những trang bị cùng loại và tỷ lệ trong video hiện trường, có thể ước tính trọng lượng của robot này có thể vượt quá 200 kg, tương đương với bốn chiếc tủ lạnh hai cánh gia dụng buộc lại với nhau.

Lực lượng biên phòng Trung Quốc từ lâu đã triển khai mô hình “robot + chó robot + UAV” cho kiểm soát biên giới thông minh. Các trang bị này hoạt động ổn định ở độ cao trên 5.000 mét, trong môi trường lạnh tới –40°C, tuần tra 24/7 không gián đoạn.

Một robot có thể thay thế công việc của 6–8 binh sĩ, đồng thời truyền hình ảnh kèm tọa độ theo thời gian thực thông qua hệ thống Bắc Đẩu, rút ngắn thời gian từ phát hiện đến xử lý từ hàng giờ xuống còn vài phút.

Chó robot mang vũ khí làm nhiệm vụ tuần tra cùng binh sĩ và robot canh phòng. Ảnh: Toutiao.

Robot được trang bị đầy đủ hệ thống trinh sát–giám sát: camera quang học độ phóng đại cao, thiết bị ảnh nhiệt hồng ngoại, cùng ăng-ten liên lạc, cho phép nó giám sát 360 độ, không điểm mù, cả ngày lẫn đêm.

Robot này là một phần trong hệ thống phòng thủ–kiểm soát không gian ba chiều của Trung Quốc dọc biên giới, phía sau nó là chuỗi dữ liệu tích hợp và hệ thống hỗ trợ tác chiến.

Robot có khả năng tự bảo vệ bằng hệ thống các cảm biến quang học có thể phát hiện mục tiêu từ xa. Nếu có người định tiếp cận vào ban đêm, nhiệt lượng cơ thể con người trên ảnh nhiệt hồng ngoại sẽ sáng rõ trong bóng tối, hoàn toàn không thể che giấu.

Chỉ cần có người tiếp cận hoặc phá hoại, khi robot phát hiện điều bất thường, dữ liệu sẽ được truyền thời gian thực về trung tâm chỉ huy, và cơ chế phản ứng tiếp theo sẽ lập tức kích hoạt.

Trên thực tế, công nghệ robot kiểu này không phải xuất hiện đột ngột. Những năm gần đây, ngành công nghiệp robot của Trung Quốc phát triển nhanh chóng; các doanh nghiệp hàng đầu như Unitree Robotics, UBTECH, Fourier liên tục vượt qua các nút thắt công nghệ, làm mới nhận thức của công chúng.

Các công nghệ tương tự đã có ứng dụng trưởng thành trong nước, chẳng hạn robot hình người chống cháy nổ “Thiên Khôi-1” của Công ty Công nghệ Điện tử Thiên Sáng Nam Kinh — từng được CCTV chuyên đề đưa tin — chính là đại diện tiêu biểu của dòng robot đặc chủng kiểu này.

Robot quản lý dân cư làm việc cùng cảnh sát. Ảnh: Leaderobot.

Một tháng trước khi video này gây sốt trên mạng, một triển khai mang tính cột mốc hơn đã được thực hiện ở biên giới phía Nam. Tháng 11/2025, thành phố Phòng Thành Cảng (Quảng Tây) công bố gói thầu trị giá 264 triệu NDT, đánh dấu việc robot hình người chính thức bước vào giai đoạn ứng dụng quy mô lớn trong an ninh biên giới.

UBTECH, doanh nghiệp được mệnh danh là “cổ phiếu robot hình người số một”, sẽ cung cấp robot hình người công nghiệp Walker S2 cho các cửa khẩu biên giới của Phòng Thành Cảng, đảm nhiệm những nhiệm vụ trọng yếu như điều tiết dòng hành khách, kiểm tra – tuần tra chốt gác.

Trên đường phố các đô thị lớn như Thượng Hải, Hàng Châu, Thâm Quyến, hình ảnh robot cảnh sát tuần tra và robot chỉ huy giao thông đã không còn gây ngạc nhiên.

Chúng xuất hiện ở Bến Thượng Hải, phố Nam Kinh và các khu vực sầm uất, di chuyển chậm rãi, sử dụng camera quan sát 360 độ để quét môi trường liên tục; loa tích hợp phát cảnh báo an toàn và hướng dẫn đơn giản.

Tại Hải quan Thâm Quyến, phiên bản “đầy đủ” của mô hình lớn 671B DeepSeek-R1 được ứng dụng cho robot kiểm tra thông minh, di chuyển giữa các bãi hàng khổng lồ, tự động quét container, nhạy bén phát hiện nhiệt độ bất thường hoặc rung động khả nghi.