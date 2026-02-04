Hà Nội

Thế giới

NATO nói về thời điểm có thể triển khai binh sĩ tới Ukraine

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết khối này sẽ triển khai quân đội tới Ukraine sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 3/2, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết khối này sẽ triển khai quân đội tới Ukraine sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Alamy.

"Một số đồng minh Châu Âu (của Ukraine) tuyên bố sẽ triển khai quân tới Ukraine sau khi thỏa thuận (giữa Nga và Ukraine) đạt được. Lực lượng trên bộ, máy bay chiến đấu trên không, tàu chiến trên Biển Đen. Mỹ sẽ đóng vai trò bảo đảm an ninh cuối cùng", Tổng thư ký NATO phát biểu trước Quốc hội Ukraine hôm 3/2.

Trong khi đó, NATO vẫn đang "hỗ trợ, trang bị và huấn luyện Lực lượng vũ trang Ukraine" và Mỹ gửi trang thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ USD tới Ukraine, ông Rutte cho biết.

Nga từ lâu cảnh báo rằng họ sẽ coi bất kỳ binh lính NATO nào được triển khai đến Ukraine là mục tiêu hợp pháp trong các cuộc tấn công. Moscow cho biết, việc triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine sẽ chỉ làm leo thang xung đột và có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

"Việc triển khai các đơn vị quân sự, cơ sở vật chất, hạ tầng khác,...của phương Tây tại Ukraine là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi và sẽ bị coi là sự can thiệp của nước ngoài gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trước các phóng viên hôm 3/2.

#Triển khai quân đội NATO tới Ukraine #Xung đột Nga-Ukraine #Tổng thư ký NATO Mark Rutte #xung đột Ukraine #đàm phán Nga Ukraine

