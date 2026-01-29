Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Nga nói sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky

Một quan chức cấp cao của Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ hoan nghênh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Nga.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, ngày 28/1 cho biết Moscow sẽ hoan nghênh Tổng thống Ukraine Zelensky đến thăm Nga để gặp Tổng thống Putin.

"Moscow đã nhiều lần thảo luận về ý tưởng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, chẳng hạn như trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump", ông Ushakov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ bác bỏ ý tưởng này.

ngamy.png
Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov. Ảnh: TASS.

"Tổng thống Putin cũng đã nhiều lần nói rằng nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng gặp mặt, thì chúng tôi rất vui lòng mời ông ấy đến Moscow. Và chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ông ấy cũng như các điều kiện làm việc cần thiết", ông Ushakov nói với kênh Russia 1.

Tuy nhiên, ông Ushakov cũng nhấn mạnh rằng cuộc gặp đòi hỏi công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và phải hướng tới việc đạt được những kết quả cụ thể.

Phát biểu của ông Ushakov được đưa ra sau cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên giữa phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), vào tuần trước.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết cuộc đàm phán này "rất mang tính xây dựng". Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Axios rằng các bên "rất gần một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky", ám chỉ rằng cần thêm các cuộc đàm phán 3 bên trước để có thể mở đường cho một cuộc gặp ở Moscow hoặc Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/1 xác nhận rằng cuộc họp 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine có khả năng sẽ diễn ra vào ngày 1/2.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ

Nguồn video: THĐT
#Tình hình xung đột Ukraine #Tổng thống Nga Putin #đàm phán 3 bên Nga Mỹ Ukraine #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #tiềm năng cuộc gặp Putin Zelensky

Bài liên quan

Thế giới

Nga xác nhận cuộc đàm phán tiếp theo với Mỹ và Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Pravda đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/1 xác nhận cuộc đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

"Công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán 3 bên tiếp theo vào ngày 1/2 đang được tiến hành", ông Peskov trả lời phóng viên.

Xem chi tiết

Thế giới

Điện Kremlin kêu gọi kiên nhẫn trong đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, còn quá sớm để kỳ vọng vào một bước đột phá từ các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

RT đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 26/1 rằng còn quá sớm để kỳ vọng vào một bước đột phá từ cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, xét đến tính chất "rất phức tạp" của các vấn đề đang được thảo luận.

untitled-1830.png
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.
Xem chi tiết

Thế giới

Đàm phán hòa bình 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine sắp diễn ra?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc họp ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

RT đưa tin, Tổng thống Zelensky ngày 22/1 nói rằng cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến diễn ra trong hai ngày tới (23-24/1) tại UAE.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 22/1.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới