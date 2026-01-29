Nga nói sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky

Một quan chức cấp cao của Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ hoan nghênh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Nga.

RT đưa tin, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, ngày 28/1 cho biết Moscow sẽ hoan nghênh Tổng thống Ukraine Zelensky đến thăm Nga để gặp Tổng thống Putin.

"Moscow đã nhiều lần thảo luận về ý tưởng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, chẳng hạn như trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump", ông Ushakov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ bác bỏ ý tưởng này.

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov. Ảnh: TASS.

"Tổng thống Putin cũng đã nhiều lần nói rằng nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng gặp mặt, thì chúng tôi rất vui lòng mời ông ấy đến Moscow. Và chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ông ấy cũng như các điều kiện làm việc cần thiết", ông Ushakov nói với kênh Russia 1.

Tuy nhiên, ông Ushakov cũng nhấn mạnh rằng cuộc gặp đòi hỏi công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và phải hướng tới việc đạt được những kết quả cụ thể.

Phát biểu của ông Ushakov được đưa ra sau cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên giữa phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), vào tuần trước.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết cuộc đàm phán này "rất mang tính xây dựng". Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Axios rằng các bên "rất gần một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky", ám chỉ rằng cần thêm các cuộc đàm phán 3 bên trước để có thể mở đường cho một cuộc gặp ở Moscow hoặc Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/1 xác nhận rằng cuộc họp 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine có khả năng sẽ diễn ra vào ngày 1/2.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ