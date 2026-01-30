Nga trao trả hài cốt 1.000 binh sĩ cho Ukraine

Động thái này diễn ra sau cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), vào tuần trước.

RT đưa tin, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, ngày 29/1 thông báo Moscow đã trao trả hài cốt 1.000 binh sĩ tử trận cho Ukraine, đồng thời nhận lại hài cốt của 38 binh sĩ Nga.

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky. Ảnh: TASS.

Ông Medinsky cho biết thêm đây là một phần của thỏa thuận nhân đạo đã được thông qua trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm ngoái.

Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh của Ukraine xác nhận rằng Moscow đã trao trả hài cốt các binh sĩ Ukraine, song không đề cập đến số lượng hài cốt binh sĩ mà Ukraine đã trao trả cho Nga.

Lần gần đây nhất Nga trao trả hài cốt binh sĩ cho Ukraine là vào ngày 19/12/2025. Khi đó, Moscow trao trả hài cốt của 1.000 binh sĩ Ukraine và nhận lại hài cốt của 26 binh sĩ Nga.

Đầu tháng 12/2025, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow đã trao trả hài cốt của hơn 11.000 binh sĩ cho Kiev, đồng thời nhận lại 201 thi thể. Hai bên cũng đã tiến hành nhiều đợt trao đổi tù binh.

Trước đó cùng ngày 29/1, nghị sĩ Nga Shamsail Saraliev, một thành viên của nhóm điều phối về các vấn đề liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, cũng đã thông tin ban đầu về cuộc trao đổi hài cốt binh sĩ giữa Nga và Ukraine.

