Thế giới

Nga trao trả hài cốt 1.000 binh sĩ cho Ukraine

Động thái này diễn ra sau cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), vào tuần trước.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, ngày 29/1 thông báo Moscow đã trao trả hài cốt 1.000 binh sĩ tử trận cho Ukraine, đồng thời nhận lại hài cốt của 38 binh sĩ Nga.

nga.png
Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky. Ảnh: TASS.

Ông Medinsky cho biết thêm đây là một phần của thỏa thuận nhân đạo đã được thông qua trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm ngoái.

Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh của Ukraine xác nhận rằng Moscow đã trao trả hài cốt các binh sĩ Ukraine, song không đề cập đến số lượng hài cốt binh sĩ mà Ukraine đã trao trả cho Nga.

Lần gần đây nhất Nga trao trả hài cốt binh sĩ cho Ukraine là vào ngày 19/12/2025. Khi đó, Moscow trao trả hài cốt của 1.000 binh sĩ Ukraine và nhận lại hài cốt của 26 binh sĩ Nga.

Đầu tháng 12/2025, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow đã trao trả hài cốt của hơn 11.000 binh sĩ cho Kiev, đồng thời nhận lại 201 thi thể. Hai bên cũng đã tiến hành nhiều đợt trao đổi tù binh.

Trước đó cùng ngày 29/1, nghị sĩ Nga Shamsail Saraliev, một thành viên của nhóm điều phối về các vấn đề liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, cũng đã thông tin ban đầu về cuộc trao đổi hài cốt binh sĩ giữa Nga và Ukraine.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt được thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ

Nguồn video: THĐT
Bài liên quan

Thế giới

Ngoại trưởng Rubio nói về cuộc đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine tiếp theo

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner sẽ không tham dự cuộc đàm phán 3 bên sắp tới.

RT đưa tin, cuộc đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi dự kiến diễn ra vào ngày 1/2. Ngoại trưởng Mỹ Rubio ngày 28/1 cho biết Mỹ sẽ đóng vai trò ít hơn trong lần này.

"Có thể sẽ có sự hiện diện của Mỹ ở Abu Dhabi, nhưng ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ không tham dự (cuộc đàm phán)", ông Rubio nói với các nhà lập pháp ở Washington.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga nói sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky

Một quan chức cấp cao của Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ hoan nghênh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Nga.

RT đưa tin, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, ngày 28/1 cho biết Moscow sẽ hoan nghênh Tổng thống Ukraine Zelensky đến thăm Nga để gặp Tổng thống Putin.

"Moscow đã nhiều lần thảo luận về ý tưởng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, chẳng hạn như trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump", ông Ushakov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ bác bỏ ý tưởng này.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga xác nhận cuộc đàm phán tiếp theo với Mỹ và Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Pravda đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/1 xác nhận cuộc đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

"Công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán 3 bên tiếp theo vào ngày 1/2 đang được tiến hành", ông Peskov trả lời phóng viên.

Xem chi tiết

