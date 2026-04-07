Năng lực của Công ty ĐHĐ và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 91%, năng lực thực tế của Công ty Tư vấn Xây dựng ĐHĐ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý tại xã Tân Thuận Bình đang là vấn đề được dư luận quan tâm.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ĐHĐ, do ông Trương Hoài Phúc làm Giám đốc, đã tham gia tổng cộng 46 gói thầu và trúng tới 42 gói, tỷ lệ trúng thầu đạt mức ấn tượng trên 91%. Tổng giá trị trúng thầu độc lập tính đến tháng 3/2026 là hơn 3 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại khu vực tỉnh Đồng Tháp.

Đáng chú ý, tại xã Tân Thuận Bình, doanh nghiệp này đang cùng lúc đóng nhiều vai trò khác nhau trong cùng các dự án đầu tư công. Ví dụ tiêu biểu là dự án Đường Đình Bình Đăng, nơi doanh nghiệp vừa đảm nhiệm khâu khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (theo Quyết định 50/QĐ-PKT), vừa thực hiện giám sát thi công (theo Quyết định 133/QĐ-PKT). Việc trúng thầu trọn gói các khâu từ chuẩn bị đầu tư đến triển khai tại địa phương đặt ra bài toán về tính khách quan và kiểm soát chéo trong quản lý chất lượng xây dựng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các quyết định phê duyệt tại xã Tân Thuận Bình đều căn cứ trên các quy định pháp luật mới nhất năm 2025 và 2026 như Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, tại các gói thầu chỉ định thầu rút gọn, quyền quyết định chọn mặt gửi vàng thuộc về người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư là ông Nguyễn Thành Trung (Trưởng phòng Kinh tế xã) và ông Lê Quang Tuấn (Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã).

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn năm 2025 đề cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về năng lực của nhà thầu đó và tính hiệu quả của nguồn vốn. Việc chọn một đơn vị trúng thầu sát giá không sai về quy trình nhưng lại cho thấy hiệu quả tiết kiệm ngân sách chưa cao".

Dữ liệu phân tích nhà thầu cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ĐHĐ so với giá dự toán là 95,56%. Tại xã Tân Thuận Bình, nhà thầu này gần như "độc diễn" trong các gói thầu tư vấn được công bố.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, trong bối cảnh xã Tân Thuận Bình mới sáp nhập và thực hiện chính quyền 2 cấp (tỉnh và xã), việc minh bạch hóa thông tin đấu thầu là yếu tố sống còn để xây dựng niềm tin của nhân dân vào các công trình hạ tầng địa phương. Các gói thầu thi công hàng tỷ đồng như dự án sửa chữa trường học hay nâng cấp cải tạo các tuyến đường (Quyết định 08 và 09/QĐ-TTCUDVC) cần được giám sát chặt chẽ về tiến độ và thực tế giải ngân nhân sự, thiết bị.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) bổ sung: "Hoạt động đấu thầu cần hướng tới sự cạnh tranh lành mạnh. Các chủ đầu tư nên mở rộng cơ hội cho nhiều nhà thầu tham gia thay vì tập trung vào các cái tên quen thuộc để thúc đẩy tính công bằng và hiệu quả kinh tế tối đa theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC".

Có thể thấy, sự "ưu ái" hay chỉ là sự tình cờ trong việc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ĐHĐ liên tiếp trúng thầu sát giá tại xã Tân Thuận Bình là câu hỏi cần sự giám sát của các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp. Minh bạch trong đấu thầu không chỉ là tuân thủ con chữ trong luật mà còn là trách nhiệm với từng đồng ngân sách địa phương.

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TRONG ĐẤU THẦU Theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu áp dụng cho năm 2026, trách nhiệm của các bên được quy định chặt chẽ nhằm tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi": * Trách nhiệm của Chủ đầu tư (Điều 77 Luật Đấu thầu 2023): Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong quá trình đấu thầu; quyết định các vấn đề trong lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tính độc lập trong đấu thầu (Điều 6 Luật Đấu thầu 2023): Nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn giám sát; đồng thời phải độc lập với nhà thầu thi công xây dựng để đảm bảo tính khách quan tối đa trong quản lý chất lượng công trình. * Công khai thông tin: Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm đầy đủ thông tin về giá gói thầu, giá trúng thầu, danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do cụ thể. * Giám sát hoạt động đấu thầu: Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng và các cơ quan quản lý cấp trên đối với các gói thầu tại cấp xã sau khi sáp nhập địa giới hành chính, nhằm mục tiêu minh bạch hóa hoạt động đầu tư công tại cơ sở.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.