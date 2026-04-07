Năng lực của Công ty ĐHĐ và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 91%, năng lực thực tế của Công ty Tư vấn Xây dựng ĐHĐ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý tại xã Tân Thuận Bình đang là vấn đề được dư luận quan tâm.

Hải Đăng-Hữu Thông

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ĐHĐ, do ông Trương Hoài Phúc làm Giám đốc, đã tham gia tổng cộng 46 gói thầu và trúng tới 42 gói, tỷ lệ trúng thầu đạt mức ấn tượng trên 91%. Tổng giá trị trúng thầu độc lập tính đến tháng 3/2026 là hơn 3 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại khu vực tỉnh Đồng Tháp.

Đáng chú ý, tại xã Tân Thuận Bình, doanh nghiệp này đang cùng lúc đóng nhiều vai trò khác nhau trong cùng các dự án đầu tư công. Ví dụ tiêu biểu là dự án Đường Đình Bình Đăng, nơi doanh nghiệp vừa đảm nhiệm khâu khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (theo Quyết định 50/QĐ-PKT), vừa thực hiện giám sát thi công (theo Quyết định 133/QĐ-PKT). Việc trúng thầu trọn gói các khâu từ chuẩn bị đầu tư đến triển khai tại địa phương đặt ra bài toán về tính khách quan và kiểm soát chéo trong quản lý chất lượng xây dựng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các quyết định phê duyệt tại xã Tân Thuận Bình đều căn cứ trên các quy định pháp luật mới nhất năm 2025 và 2026 như Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, tại các gói thầu chỉ định thầu rút gọn, quyền quyết định chọn mặt gửi vàng thuộc về người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư là ông Nguyễn Thành Trung (Trưởng phòng Kinh tế xã) và ông Lê Quang Tuấn (Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã).

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn năm 2025 đề cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về năng lực của nhà thầu đó và tính hiệu quả của nguồn vốn. Việc chọn một đơn vị trúng thầu sát giá không sai về quy trình nhưng lại cho thấy hiệu quả tiết kiệm ngân sách chưa cao".

Dữ liệu phân tích nhà thầu cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ĐHĐ so với giá dự toán là 95,56%. Tại xã Tân Thuận Bình, nhà thầu này gần như "độc diễn" trong các gói thầu tư vấn được công bố.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, trong bối cảnh xã Tân Thuận Bình mới sáp nhập và thực hiện chính quyền 2 cấp (tỉnh và xã), việc minh bạch hóa thông tin đấu thầu là yếu tố sống còn để xây dựng niềm tin của nhân dân vào các công trình hạ tầng địa phương. Các gói thầu thi công hàng tỷ đồng như dự án sửa chữa trường học hay nâng cấp cải tạo các tuyến đường (Quyết định 08 và 09/QĐ-TTCUDVC) cần được giám sát chặt chẽ về tiến độ và thực tế giải ngân nhân sự, thiết bị.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) bổ sung: "Hoạt động đấu thầu cần hướng tới sự cạnh tranh lành mạnh. Các chủ đầu tư nên mở rộng cơ hội cho nhiều nhà thầu tham gia thay vì tập trung vào các cái tên quen thuộc để thúc đẩy tính công bằng và hiệu quả kinh tế tối đa theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC".

Có thể thấy, sự "ưu ái" hay chỉ là sự tình cờ trong việc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ĐHĐ liên tiếp trúng thầu sát giá tại xã Tân Thuận Bình là câu hỏi cần sự giám sát của các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp. Minh bạch trong đấu thầu không chỉ là tuân thủ con chữ trong luật mà còn là trách nhiệm với từng đồng ngân sách địa phương.

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TRONG ĐẤU THẦU

Theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu áp dụng cho năm 2026, trách nhiệm của các bên được quy định chặt chẽ nhằm tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi":

* Trách nhiệm của Chủ đầu tư (Điều 77 Luật Đấu thầu 2023): Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong quá trình đấu thầu; quyết định các vấn đề trong lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

  • Tính độc lập trong đấu thầu (Điều 6 Luật Đấu thầu 2023): Nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn giám sát; đồng thời phải độc lập với nhà thầu thi công xây dựng để đảm bảo tính khách quan tối đa trong quản lý chất lượng công trình.

* Công khai thông tin: Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm đầy đủ thông tin về giá gói thầu, giá trúng thầu, danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do cụ thể.

* Giám sát hoạt động đấu thầu: Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng và các cơ quan quản lý cấp trên đối với các gói thầu tại cấp xã sau khi sáp nhập địa giới hành chính, nhằm mục tiêu minh bạch hóa hoạt động đầu tư công tại cơ sở.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Xây dựng Tuấn Hậu: Trúng thầu sát nút tại xã Thuận Nam [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hậu đã liên tiếp được lựa chọn thực hiện các gói thầu bê tông hóa đường nội đồng tại xã Thuận Nam với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất khiêm tốn

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hậu (Công ty Xây dựng Tuấn Hậu), có mã số thuế 4500667159, đặt trụ sở tại Thôn Vạn Phước, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, đang nổi lên như một nhà thầu "quen mặt" tại các dự án đầu tư công cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia và trúng thầu toàn bộ 3/3 gói thầu với tổng giá trị hơn 3,7 tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, điểm đến thường xuyên nhất của nhà thầu này là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam. Cụ thể, tại Quyết định số 57/QĐ-BQL ngày 24/03/2026, ông Phạm Nguyễn Minh Nhật, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Thuận Nam đã ký phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty Xây dựng Tuấn Hậu trúng gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Bê tông hóa trục đường giao thông nội đồng thôn Thiện Đức, Tân Bổn, Vụ Bổn và các hạng mục khác (giai đoạn 2).

Bạn đọc - Phản biện

Nghịch lý đấu thầu suất ăn Hà Nội: Giá trúng thầu khớp khít với giá dự toán [Kỳ 2]

Một điểm chung khó tin tại hàng loạt gói thầu do Công ty Ban Mai thực hiện là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và nguồn thu xã hội hóa đạt mức 0 đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hiệu quả kinh tế trong công tác lựa chọn nhà thầu là thước đo quan trọng nhất để đánh giá trách nhiệm của chủ đầu tư. Tuy nhiên, tại các gói thầu mà Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai thực hiện, khái niệm "tiết kiệm" dường như trở nên xa xỉ khi tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán luôn duy trì ở mức 100%.

Tiết kiệm đạt mức... 0 đồng

Bạn đọc - Phản biện

Xây dựng Hồng Hậu và "bộ sưu tập" lỗi kỹ thuật tại Cù Lao Dung [Kỳ 3]

Từ việc đề xuất vật tư sai tiêu chuẩn đến vận dụng các nghị định đã hết hiệu lực, Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hậu liên tục bộc lộ những lỗ hổng kiến thức pháp lý và kỹ thuật tại gói thầu 17 tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri Thức và Cuộc Sống cho thấy, những nốt trầm về mặt kỹ thuật của Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hậu không phải là cá biệt. Tại gói thầu quy mô lớn hơn ở Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Cù Lao Dung, nhà thầu này một lần nữa bị "điểm mặt" với hàng loạt sai sót về quy chuẩn và pháp lý.

Ngày 23/01/2026, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Cù Lao Dung đã ký Quyết định số 04/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01: Xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa 16 điểm trường phục vụ tái chuẩn và nâng chuẩn năm 2025. Gói thầu có giá dự toán lên tới 17.032.694.206 đồng.

