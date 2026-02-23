Hà Nội

Xã hội

Nam thanh niên ném túi nghi chứa pháo, lao xe vào CSGT

Bị CSGT kiểm tra, nam thanh niên ném túi nghi chứa pháo rồi điều khiển xe máy điện lao thẳng vào tổ CSGT khiến một đại úy bị thương. Sự việc xảy ra ở xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

Nguyễn Hinh

Ngày 23/2, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa đến thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đăng Hùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT, bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

640912757-1237345205192697-9044250817173848988-n.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, khi tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường qua xã Yên Thủy, lực lượng chức năng phát hiện Đinh Trung Hiếu (SN 2008, trú xã Yên Thủy) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 19AA-250.58 không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, Hiếu đã ném một túi màu trắng sang lề đường theo hướng di chuyển rồi điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy. Vụ việc khiến Đại úy Lê Đăng Hùng bị thương và phải điều trị tại Trung tâm Y tế xã Yên Thủy. Đối tượng sau đó khai trong túi có 6 quả pháo.

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh đã động viên, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT trong khi thi hành nhiệm vụ. Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương làm rõ hành vi của đối tượng và các cá nhân liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

