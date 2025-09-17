Hà Nội

Video

Nam thanh niên đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM gây phẫn nộ

Clip quay cảnh nam thanh niên đánh người đàn ông lớn tuổi giữa trung tâm TP.HCM gây bất bình, công an đã vào cuộc điều tra.

Trường Hân t/h

Ngày 14/9, mạng xã hội lan truyền clip dài 20 giây ghi một vụ hành hung tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM. Thanh niên vóc dáng cao lớn mặc áo thun xanh lái ô tô Volkswagen Teramont BKS 51L-136.25 có mâu thuẫn với người đàn ông lớn tuổi đi xe máy và xuống xe đánh người này.

Thanh niên áo xanh liên tục đánh mạnh vào vùng mặt và đầu của người đàn ông lớn tuổi.

Thanh niên lái xe Volkswagen đánh người đàn ông lớn tuổi giữa trung tâm TP.HCM

Một số người đi đường cố gắng can ngăn; người đàn ông đi chung xe ô tô với nam thanh niên cũng yêu cầu anh ta lên xe để di chuyển.

Vụ việc gây ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bình Khiêm. Nhiều người dân tỏ thái độ bất bình khi chứng kiến. Họ cho rằng, dù mâu thuẫn thì nam thanh niên cũng không được phép đánh người khác, nhất là khi đối phương đã cao tuổi.

Video gây bức xúc, phẫn nộ trên không gian mạng. Công an phường Sài Gòn cho biết, đã nắm thông tin vụ việc và đang phối hợp điều tra, truy xét người liên quan.

VTC

Video

Hai người phụ nữ túm tóc, lao vào đánh nhau ngay trên tàu điện

Một video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh hai phụ nữ ẩu đả dữ dội trên tàu điện ngầm Delhi, được cho là do tranh giành chỗ ngồi.

Hệ thống tàu điện ngầm ở Delhi, Ấn Độ, vốn nổi tiếng với những tình huống “dở khóc dở cười” liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Gần như mỗi ngày, nhiều đoạn clip ghi lại các sự cố bất thường trong toa tàu lại được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Mới đây, một đoạn video gây sốc ghi lại cảnh hai phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội, được cho là vì tranh chỗ ngồi. Trong clip, một người bị đẩy ngã xuống ghế trước khi cả hai túm tóc nhau và giằng co quyết liệt.

Video

Cô gái MMA "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ gây sự với mình ở hầm giữ xe

Bị nam thanh niên xăm trổ khiêu khích và tác động trước, cô gái 28 tuổi tập MMA đã lao vào đánh trả, không chế người này ngay sau đó.

Chiều 26/8, một đoạn video ghi lại cảnh một cô gái dùng các đòn võ hạ gục một nam thanh niên xăm trổ tại hầm gửi xe đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại, một cô gái mặc đồ tập thể thao đang đứng cạnh xe máy thì một nam thanh niên xăm trổ xuất hiện. Cả 2 lời qua, tiếng lại thì nam thanh niên xăm trổ dùng tay đánh vào mặt cô gái.

Video

Xử phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, dùng dao dọa tài xế

Công an vừa xử phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TP Thủ Đức, trong đó có một người cầm dao đe dọa tài xế khi bị nhắc nhở.

Ngày 19/8, Công an phường Bình Trưng phối hợp Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) lập biên bản xử lý 3 người trong nhóm giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 60, Khu dân cư Văn Minh (TP Thủ Đức cũ, TP Hồ Chí Minh).

Hình ảnh nhóm người giăng lưới đánh cầu lông
