Xử phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, dùng dao dọa tài xế

Công an vừa xử phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TP Thủ Đức, trong đó có một người cầm dao đe dọa tài xế khi bị nhắc nhở.

Trường Hân t/h

Ngày 19/8, Công an phường Bình Trưng phối hợp Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) lập biên bản xử lý 3 người trong nhóm giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 60, Khu dân cư Văn Minh (TP Thủ Đức cũ, TP Hồ Chí Minh).

Hình ảnh nhóm người giăng lưới đánh cầu lông

Cơ quan chức năng xác định, hành vi này vi phạm quy định về sử dụng đường bộ để chơi thể thao. Mỗi người bị xử phạt từ 200.000 đến 250.000 đồng. Làm việc với công an, các cá nhân liên quan thừa nhận sai phạm và cam kết không tái phạm.

Ngoài ra, lực lượng công an ghi nhận thông tin một người trong nhóm từng cầm dao đe dọa tài xế taxi khi bị phản ứng. Người này cho biết do nóng nảy nên có hành vi bột phát, không có mục đích khác. Công an phường đã yêu cầu viết cam kết và tiếp tục mời hai người còn lại trong nhóm đến làm việc để làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 18/8, một tài xế ô tô đăng tải video lên mạng xã hội, phản ánh tình trạng nhóm người giăng lưới cầu lông giữa đường khiến xe phải di chuyển chậm. Khi tài xế lên tiếng, hai bên xảy ra tranh cãi. Người đàn ông trong nhóm cầu lông đã cầm dao nhọn hù dọa tài xế.

Hiện Công an phường Bình Trưng đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

#đánh cầu lông đường phố #xử phạt vi phạm #TP Thủ Đức #đe dọa #công an #vi phạm an toàn giao thông

