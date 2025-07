Nam thanh niên cướp hàng loạt điện thoại của phụ nữ đi đường

Do nghiện ma túy, lại không có công việc, thu nhập nên “bí quá hóa liều”, Nguyễn Văn Duy nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường...

Ngày 4/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an phường Trường Thi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Duy (SN 1996, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình) - nghi phạm gây ra 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, do nghiện ma túy và không có việc làm, Nguyễn Văn Duy đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản để có tiền mua ma túy. Trong khoảng thời gian từ 27/6 đến 2/7/2025, đối tượng đã liên tiếp thực hiện 7 vụ cướp điện thoại di động của phụ nữ đang đi trên đường.

Để tránh bị phát hiện, Duy thường sử dụng xe máy tháo biển số, ngụy trang bản thân, lượn lờ trên các tuyến đường vào giờ vắng người. Khi phát hiện "con mồi", thường là phụ nữ đang nghe điện thoại hoặc để điện thoại ở túi quần sau, đối tượng sẽ áp sát, giật tài sản rồi bỏ chạy với tốc độ cao.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật để cảnh báo, phòng ngừa, răn đe chung...

