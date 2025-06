Bắt nóng kẻ cướp điện thoại Iphone 14 ProMax ở Bình Phước

Ngày 24/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980, ngụ phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn"; Khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984, ngụ xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981, ngụ thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Thời gian qua, do nhu cầu sử dụng vật liệu cát để phục vụ thi công xây dựng trên địa bàn các tỉnh rất lớn, trong khi nguồn cung khan hiếm, nhiều cá nhân và tổ chức đã cố tình thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép nhằm trục lợi, thu lời bất chính.