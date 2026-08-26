Nam thanh niên bị 3 đối tượng đánh đập, ép viết giấy nợ ở Hà Tĩnh

Ngô Đức Bảo cùng 2 đồng phạm đã đánh đập, đe dọa, ép buộc anh Nguyễn Văn Đ (Hà Tĩnh) phải viết giấy vay nợ với số tiền 400 triệu đồng.

Ngày 26/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Viện KSND Khu vực 1 vừa ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Đức Bảo (SN: 1993, trú tại thôn Gia Hội, xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Hoàng Anh Tuấn, (SN: 1986, trú tại thôn Sông Hội, xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Nguyễn Xuân Phong (SN: 2002, trú tại thôn Bình Tân, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Ba đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: VKSCC

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 14h30 ngày 23/8, tại tiệm “Cầm đồ 68”, địa chỉ tại số 38 đường Nguyễn Biên, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Ngô Đức Bảo cùng với Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Xuân Phong đã có hành vi đánh đập, đe dọa, ép buộc anh Nguyễn Văn Đ (SN: 2004, trú tại thôn Cẩm Tiến, xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phải viết giấy vay nợ Ngô Đức Bảo số tiền 400.000.000 đồng.

Sau khi biết anh Nguyễn Văn Đ đã tố cáo hành vi của mình lên cơ quan chức năng, Ngô Đức Bảo, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Xuân Phong đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan SĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.