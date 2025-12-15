Nam sinh viên được ghép thận của người bố chết não

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện ca ghép thận đặc biệt khi người bố chết não hiến thận để cứu chính con trai bị suy thận mạn.

Mới đây, Bệnh viện Việt Đức đã thông tin về ca hiến tạng đặc biệt từ người bố chết não, hiến thận cứu con trai là Đ.N.K, bị suy thận giai đoạn cuối.

Trước đó, một tai nạn bất ngờ đã khiến bố của K rơi vào tình trạng chết não. Giữa thời khắc mất mát tột cùng, mẹ của K - một giáo viên mầm non đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm và nhân văn là đồng ý hiến tạng của chồng và xin ưu tiên một quả thận để cứu sống con trai.

Em Đ.N.K là sinh viên năm 3 hệ từ xa, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. K. bị suy thận mạn và phải chạy thận suốt hai năm. Gia đình khó khăn, không đủ điều kiện để tiến hành ghép thận.

Nén đau thương, người vợ quyết định hiến tạng của chồng và xin ưu tiên một quả thận để cứu sống con trai. Ảnh BV

Nghẹn lòng trong giây phút trước giờ chia ly, người vợ tiễn biệt chồng lần cuối, chị thủ thỉ: “Anh yên tâm anh nhé, em và 2 con rất thương anh”.



Theo bệnh viện, ca ghép đối mặt với nhiều thách thức vì không có sự chuẩn bị hay đánh giá người ghép từ trước do gia đình khó khăn K. không nghĩ tới chuyện được ghép thận. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra, hai bố con có mức độ tương hợp miễn dịch tốt, giúp giảm nguy cơ thải ghép. Sau phẫu thuật, K. trải qua tình trạng chậm chức năng thận ghép và phải lọc máu hỗ trợ gần hai tuần.

Đến ngày thứ 14, thận ghép bắt đầu hoạt động, lượng nước tiểu cải thiện dần và sức khỏe K. hồi phục. Sau hơn 2 tuần điều trị, K. đã được xuất viện, sức khỏe dần ổn định.

Theo bệnh viện, ngoài ra tạng hiến của người cha còn được hiến cứu sống các bệnh nhân suy gan, suy tim, suy thận.

Trong ba năm gần đây, trung bình mỗi năm cả nước thực hiện khoảng 1.000 ca ghép mô tạng. Tỷ lệ thành công các ca ghép, chất lượng sống và thời gian sống của bệnh nhân sau ghép ngang tầm các nước phát triển.

Số lượng người đăng ký hiến tạng trên cả nước ngày càng nhiều, hiện tại có 143.477 người đăng ký hiến mô tạng. Số ca hiến tạng chết não ngày càng gia tăng, thực tế có 225 ca hiến tạng sau chết não. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2025 có 50 ca hiến tạng từ người chết não.

Về kỹ thuật ghép, Việt Nam hiện nay có trình độ kỹ thuật ghép tạng rất tốt, tiệm cận với các nước tiên tiến.