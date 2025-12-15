Hà Nội

Sống Khỏe

Nam sinh viên được ghép thận của người bố chết não

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện ca ghép thận đặc biệt khi người bố chết não hiến thận để cứu chính con trai bị suy thận mạn.

Bình Nguyên

Mới đây, Bệnh viện Việt Đức đã thông tin về ca hiến tạng đặc biệt từ người bố chết não, hiến thận cứu con trai là Đ.N.K, bị suy thận giai đoạn cuối.

Trước đó, một tai nạn bất ngờ đã khiến bố của K rơi vào tình trạng chết não. Giữa thời khắc mất mát tột cùng, mẹ của K - một giáo viên mầm non đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm và nhân văn là đồng ý hiến tạng của chồng và xin ưu tiên một quả thận để cứu sống con trai.

Em Đ.N.K là sinh viên năm 3 hệ từ xa, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. K. bị suy thận mạn và phải chạy thận suốt hai năm. Gia đình khó khăn, không đủ điều kiện để tiến hành ghép thận.

Nén đau thương, người vợ quyết định hiến tạng của chồng và xin ưu tiên một quả thận để cứu sống con trai. Ảnh BV

Nén đau thương, người vợ quyết định hiến tạng của chồng và xin ưu tiên một quả thận để cứu sống con trai. Ảnh BV

Nghẹn lòng trong giây phút trước giờ chia ly, người vợ tiễn biệt chồng lần cuối, chị thủ thỉ: “Anh yên tâm anh nhé, em và 2 con rất thương anh”.

Theo bệnh viện, ca ghép đối mặt với nhiều thách thức vì không có sự chuẩn bị hay đánh giá người ghép từ trước do gia đình khó khăn K. không nghĩ tới chuyện được ghép thận. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra, hai bố con có mức độ tương hợp miễn dịch tốt, giúp giảm nguy cơ thải ghép. Sau phẫu thuật, K. trải qua tình trạng chậm chức năng thận ghép và phải lọc máu hỗ trợ gần hai tuần.

Đến ngày thứ 14, thận ghép bắt đầu hoạt động, lượng nước tiểu cải thiện dần và sức khỏe K. hồi phục. Sau hơn 2 tuần điều trị, K. đã được xuất viện, sức khỏe dần ổn định.

Theo bệnh viện, ngoài ra tạng hiến của người cha còn được hiến cứu sống các bệnh nhân suy gan, suy tim, suy thận.

Trong ba năm gần đây, trung bình mỗi năm cả nước thực hiện khoảng 1.000 ca ghép mô tạng. Tỷ lệ thành công các ca ghép, chất lượng sống và thời gian sống của bệnh nhân sau ghép ngang tầm các nước phát triển.

Số lượng người đăng ký hiến tạng trên cả nước ngày càng nhiều, hiện tại có 143.477 người đăng ký hiến mô tạng. Số ca hiến tạng chết não ngày càng gia tăng, thực tế có 225 ca hiến tạng sau chết não. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2025 có 50 ca hiến tạng từ người chết não.

Về kỹ thuật ghép, Việt Nam hiện nay có trình độ kỹ thuật ghép tạng rất tốt, tiệm cận với các nước tiên tiến.

Sống Khỏe

16 cuộc đời được hồi sinh từ tạng hiến của 3 người chết não

Hành trình hiến tặng của gia đình bệnh nhân chết não giúp hồi sinh nhiều cuộc đời, đánh dấu bước tiến của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng.

Trong 2 ngày cuối tháng 11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức thành công 16 ca lấy, ghép đa tạng từ 3 người hiến chết não.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, câu chuyện của chị Q.T.M (37 tuổi, dân tộc Mường, Phú Thọ) đã để lại nhiều xúc động. Sau tai nạn nghiêm trọng và chị M được xác định chết não, trong khoảnh khắc đau đớn nhất, người chồng đã đưa ra quyết định cao cả: hiến tạng vợ để cứu người.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người bệnh 42 tuổi đột quỵ chết não hiến tạng cứu 4 người mắc bệnh hiểm nghèo

Thêm một nghĩa cử cao đẹp, nhiều sự sống được thắp sáng. Người hiến chết não là nam giới 42 tuổi đã cứu sống 4 người mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngày 29/11/2025, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108), ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não thứ 6 trong năm đã được thực hiện, mang lại cơ hội sống cho 4 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Đây cũng là ca lấy - ghép đa tạng thứ 3 liên tiếp trong tháng 11, ghi dấu nỗ lực cao độ của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người phụ nữ trung niên chết não hiến tạng hồi sinh 5 cuộc đời

Một ca hiến tạng đặc biệt đã diễn ra tại Bệnh viện Thống Nhất, mang lại sự sống mới cho 5 bệnh nhân mắc bệnh nặng.

Ngày 23/10, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) cho biết đã phối hợp với một số bệnh viện (BV), đơn vị tổ chức lấy và ghép tạng, bộ phận cơ thể từ một người cho chết não, để cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 5 người bệnh khác...

Người hiến là một phụ nữ trung niên không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng đa chấn thương với chấn thương sọ não nặng, dập phổi do chấn thương ngực kín.

Xem chi tiết

