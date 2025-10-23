Người phụ nữ trung niên chết não hiến tạng hồi sinh 5 cuộc đời

Một ca hiến tạng đặc biệt đã diễn ra tại Bệnh viện Thống Nhất, mang lại sự sống mới cho 5 bệnh nhân mắc bệnh nặng.

Ngày 23/10, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) cho biết đã phối hợp với một số bệnh viện (BV), đơn vị tổ chức lấy và ghép tạng, bộ phận cơ thể từ một người cho chết não, để cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 5 người bệnh khác...

Người hiến là một phụ nữ trung niên không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng đa chấn thương với chấn thương sọ não nặng, dập phổi do chấn thương ngực kín.

Bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở tại Khoa cấp cứu và đã được hồi sinh tim phổi khôi phục được tuần hoàn.

Sau đó, bệnh nhân được nhập viện và điều trị tại Khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức, các bác sĩ đã nỗ lực hết sức trong 3 ngày (13/10 - 16/10/2025).

Tuy nhiên, tình trạng tri giác không cải thiện. Sau nhiều lần hội chẩn với các chuyên gia Nội – Ngoại Thần kinh, tiên lượng phục hồi chức năng thần kinh được đánh giá rất thấp.

Các y bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật/Ảnh Ảnh congly.vn

Sau khi được Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người của bệnh viện gặp gỡ, con trai của bệnh nhân đồng ý hiến tạng của mẹ trong trường hợp xác định chết não. Đây cũng là mong muốn của mẹ anh khi qua đời.

Tiếp đó, Bệnh viện Thống Nhất nhanh chóng thành lập Hội đồng đánh giá chết não và Hội đồng điều phối hiến – ghép mô, tạng, đồng thời thông báo cho Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Hội đồng đánh giá chết não đã tiến hành đánh giá tình trạng chết não của bệnh nhân với sự hỗ trợ chuyên môn từ cán bộ Phòng Kỹ thuật Hình sự – Công an TP HCM.

Sau ba lần thăm khám theo quy định, vào lúc 9h30' sáng 17/10, Giám đốc bệnh viện chính thức công bố bệnh nhân chết não, sẵn sàng cho quy trình hiến tạng.

Quá trình điều phối, do người hiến có nhiều yếu tố bệnh lý nền, Bệnh viện Thống Nhất đã hội chẩn với các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Điều phối Quốc gia để đánh giá khả năng sử dụng và điều phối các tạng hiến tặng.

Kết luận của hội đồng chuyên môn hiến ghép mô tạng xác định, tim, hai thận và hai giác mạc vẫn đủ điều kiện hiến tặng, riêng phổi và gan có tổn thương không đủ điều kiện hiến tặng.

Đúng 3h30 ngày 18/10, sau khi tổ chức tri ân, các bác sĩ tiến hành lấy các tạng, mô.

Các ca lấy và ghép 5 tạng, gồm 2 thận 1 tim và 2 giác mạc đã được thực hiện thành công/Ảnh congly.vn

Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đã điều phối: Một thận và hai giác mạc được chuyển cho bệnh nhân chờ ghép tại Bệnh viện Trung ương Huế. Một thận còn lại được chuyển cho bệnh nhân đang chờ ghép tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tim được ghép cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh đã tích cực hỗ trợ điều phối giao thông, giúp xe vận chuyển tạng và đoàn chuyên gia di chuyển nhanh nhất đến sân bay. Hãng hàng không và an ninh sân bay cũng nhanh chóng sắp xếp chuyến bay đặc biệt để đảm bảo thời gian tạng ngoài cơ thể là ngắn nhất.

Lúc 8h15 ngày 18/10, trái tim của người hiến đã đập trở lại trong lồng ngực của người nhận (127 phút sau khi lấy tim ra khỏi người hiến). Đây là trường hợp ghép tim đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế.

Người được nhận tim là bệnh nhân nam (SN 1964) trước đó đang nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Ngay trong ngày 17/10, bệnh nhân đã bị một cơn rung thất phải cấp cứu và không thể chuyển viện và có thể tử vong nếu không được ghép tim.

Được sự đồng ý của Bộ Y tế và sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất đã được thực hiện thành công. Sau phẫu thuật 6 giờ, bệnh nhân đã tỉnh lại và được rút ống nội khí quản sau 26 giờ. Hiện tại, bệnh nhân đã có thể vận động tại chỗ. Các chi phí ghép tạng, chữa trị cho bệnh nhân này bệnh viện sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng.

Ngoài trường hợp trên, 2 quả thận và 2 giác mạc cũng đã được tiến hành ghép cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhân dân Gia Định an toàn.

Ca hiến tạng từ người phụ nữ gặp tai nạn giao thông đã thành công, đem lại hy vọng mới cho các bệnh nhân cần ghép tạng. Đồng thời, thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả qua hành động hiến tạng cứu sống nhiều người, biến mất mát thành hy vọng và lan tỏa tình yêu thương, ý nghĩa cuộc sống. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, sự hy sinh và tình yêu thương con người, mang lại sự sống cho người khác ngay cả khi bản thân không còn nữa.