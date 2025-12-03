16 cuộc đời được hồi sinh từ tạng hiến của 3 người chết não

Trong 2 ngày cuối tháng 11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức thành công 16 ca lấy, ghép đa tạng từ 3 người hiến chết não.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, câu chuyện của chị Q.T.M (37 tuổi, dân tộc Mường, Phú Thọ) đã để lại nhiều xúc động. Sau tai nạn nghiêm trọng và chị M được xác định chết não, trong khoảnh khắc đau đớn nhất, người chồng đã đưa ra quyết định cao cả: hiến tạng vợ để cứu người.

Người chồng tiễn biệt vợ lần cuối trước khi làm thủ tục lấy tạng. Ảnh: Bống Vũ/Nguồn PNVN

"Vợ tôi không còn nữa… nhưng nếu vợ có thể cứu được ai đó, chắc vợ cũng vui lòng. Tôi mong những người nhận được tạng của vợ được sống hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an".

Chị M là một trong 3 người chết não mà sự ra đi của chị cũng như những người khác và nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của các gia đình đã giúp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong 2 ngày cuối tuần vừa qua (từ ngày 29/11 – 30/11) tổ chức thành công các ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não.

Các trường hợp người bệnh hiến chết não đều được chẩn đoán chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Sau khi can thiệp và tích cực điều trị của các y bác sĩ tại bệnh viện, nhưng do chấn thương nặng tình trạng của các bệnh nhân vẫn dần chuyển xấu.

Hiểu được tình trạng trên, gia đình của 3 bệnh nhân với tấm lòng nhân đạo đã có những nghĩa cử cao đẹp, đồng ý hiến mô tạng để cứu giúp những bệnh nhân khác đang chờ đợi cơ hội để được sống. Tổng số 31 mô tạng được hiến bao gồm: 1 phổi, 3 tim, 3 gan, 6 thận, 2 giác mạc, 2 mạch máu, 2 sụn, 8 gân và 4 dây thần kinh.

Sau khi nhận được thông tin, ngay lập tức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khẩn trương tổ chức hội chẩn, thống nhất phương pháp lấy và ghép cho các bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo: 1 bệnh nhân bị bệnh bụi phổi silic, 3 bệnh nhân suy tim, 4 bệnh nhân mắc các bệnh về gan (trong đó đặc biệt là trường hợp chia gan của 1 bệnh nhân hiến, hỗ trợ ghép cứu sống 2 bệnh nhi 8 tháng tuổi và 12 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương), 6 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

16 ca ghép xuyên ngày đêm của các y bác sĩ đã hồi sinh cuộc đời từ sự cho đi cao cả của 3 người chết não. Ảnh: Bống Vũ/Nguồn SKĐS

PGS.TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ghép tạng là một trong những kỹ thuật y khoa phức tạp nhất, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều chuyên khoa ở trình độ rất cao, từ hồi sức, gây mê, phẫu thuật, đến dược lý và chăm sóc sau ghép.

Trong nhiều năm qua, Việt Đức luôn là cơ sở có số ca ghép tạng cao nhất cả nước. Tuy nhiên, việc thực hiện 16 ca ghép trong một đợt hiến tạng là điều mà trước đây "không ai vượt qua được". Thông thường, một đợt hiến tạng chỉ thực hiện được vài ca ghép, chưa khi nào số tạng được huy động và xử lý lại nhiều và nhanh như lần này.

Số lượng 16 bệnh nhân được làm lại cuộc đời mới từ 3 người hiến chết não chỉ trong vòng 2 ngày, đảm bảo tối ưu hóa từng phút "giờ vàng" của tạng hiến. Qua đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống điều phối tạng quốc gia.