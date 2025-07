Nam rapper Bình "Gold" bị bắt vì cướp tài sản

Ngày 24/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ thành công đối tượng Đặng Quang Dũng (SN 1992, trú tại thôn Vi Sơn, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Đặng Quang Dũng bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi giết người, cướp tài sản.