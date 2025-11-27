Hà Nội

Nấm men có thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt của sao Hỏa

Giải mã

Các nhà khoa học Ấn Độ đã thực hiện một thí nghiệm cho thấy sự sống trên sao Hỏa có thể vẫn tồn tại.

Tâm Anh (theo Scitechdaily)
Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học PNAS Nexus, một nhóm các nhà nghiên cứu Ấn Độ chỉ ra điều kiện khắc nghiệt trên sao Hỏa vẫn có thể tồn tại sự sống. Ảnh: Shutterstock.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu đến từ Viện Khoa học Ấn Độ và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu vật lý (PRL - Ấn Độ) ở Ahmedabad đã tiến hành một thử nghiệm đột phá trên sinh vật bé nhỏ Saccharomyces cerevisiae - loài nấm men hay được dùng để làm bánh mì. Ảnh: Riya Dhage.
Nhóm nghiên cứu đã cho các tế bào Saccharomyces cerevisiae tiếp xúc với sóng xung kích cường độ cao tương đương với lực tạo ra từ những vụ va chạm thiên thạch trên bề mặt sao Hỏa hoặc với muối perchlorate - hóa chất được biết là độc hại và có nhiều trong đất của hành tinh đỏ. Ảnh: Mogana Das Murtey/ Patchamuthu Ramasamy/ Wikimedia Commons (CC BY 3.0).
Loài nấm men Saccharomyces cerevisiae đã khiến các chuyên gia kinh ngạc trước khả năng sinh tồn. Ngay cả khi tiếp xúc với sóng xung kích và perchlorate riêng lẻ hay kết hợp, Saccharomyces cerevisiae vẫn sống sót. Sự tăng trưởng của tế bào mặc dù có chậm lại nhưng vẫn ghi nhận sự tăng trưởng. Ảnh: NASA.
Chìa khóa chính là khả năng sản xuất các chất ngưng tụ ribonucleoprotein (RNP). Đó là các cấu trúc nhỏ, không có màng, giúp bảo vệ và tái tổ chức mRNA khi tế bào chịu áp lực. Ảnh: thenewatlantis.
Ngoài việc cho thấy sự sống vẫn có cách để tồn tại ở môi trường khắc nghiệt của sao Hỏa như hiện tại, nghiên cứu của các chuyên gia còn chỉ ra các chất ngưng tụ RNP có thể hoạt động như những dấu hiệu sinh học, phản ánh tình trạng căng thẳng của tế bào trong điều kiện ngoài Trái đất. Ảnh: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS.
Thêm nữa, loài nấm men Saccharomyces cerevisiae và các vi sinh vật là ứng cử viên tiềm năng cho các thí nghiệm sinh học ngoài Trái đất trong tương lai. Ảnh: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO.
Các nhà nghiên cứu hy vọng khám phá này sẽ thúc đẩy nỗ lực đưa nấm men lên tàu vũ trụ trong các chuyến thám hiểm không gian trong tương lai, giúp có thêm thông tin giá trị về nghiên cứu sinh học vũ trụ. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
#Nghiên cứu sự sống trên sao Hỏa #Khám phá sinh học vũ trụ #sao Hỏa

