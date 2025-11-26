Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Mỹ - Ukraine rút gọn kế hoạch hòa bình còn 19 điểm?

Nguồn tin cho biết, kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đã được Mỹ và Ukraine thống nhất rút gọn còn 19 điểm.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin ngày 24/11, Mỹ và Ukraine đã soạn thảo kế hoạch hòa bình 19 điểm vào cuối tuần qua tại Geneva (Thụy Sĩ), rút gọn từ đề xuất gồm 28 điểm của Mỹ trước đó.

"Nhiều điều khoản gây tranh cãi đã được điều chỉnh lại để tiến gần hơn đến lập trường của Ukraine hoặc giảm bớt các yêu cầu đối với Ukraine", The Washington Post dẫn lời Oleksandr Bevz, một quan chức Ukraine tham gia các cuộc đàm phán tại Geneva.

ukraine.png
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) và Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak. Ảnh: Xinhua News.

Ông Bevz nói thêm rằng thời hạn chót do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Ukraine để chấp nhận kế hoạch hòa bình 28 điểm hiện giờ có thể linh hoạt hơn trước.

"Điều quan trọng hơn là hoàn thiện văn kiện", Oleksandr Bevz nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsya nói với tờ Financial Times rằng bản dự thảo mới khác nhiều so với kế hoạch hòa bình 28 điểm bị rò rỉ trước đó.

"Rất ít điều khoản từ bản dự thảo cũ được giữ lại", Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsya cho hay.

Trước đó, các đại điện từ Mỹ, Ukraine và Châu Âu đã gặp nhau tại Geneva vào ngày 23/11 để họp bàn về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đề xuất. Nguồn tin cho biết, cuộc họp có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll, trong khi Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, dẫn đầu phái đoàn Ukraine.

Theo tuyên bố chung do Nhà Trắng đưa ra vào tối 23/11, các cuộc đàm phán giữa đại diện Mỹ và các quan chức Ukraine tại Geneva đã đạt được "tiến triển có ý nghĩa hướng tới việc thống nhất lập trường".

Theo báo cáo của Newsweek, Điện Kremlin cho biết họ chưa nhận được thông tin chi tiết chính thức từ Geneva và không có kế hoạch đàm phán với các quan chức Mỹ trong tuần này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc trao đổi tù binh trước đó giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
#Kế hoạch hòa bình Ukraine Mỹ #Rút gọn đề xuất 28 điểm #Đàm phán Geneva về Ukraine #Thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine #Điều chỉnh điều khoản hòa bình #Tiến trình đàm phán hòa bình

Bài liên quan

Thế giới

Nga - Mỹ sắp thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump?

Một quan chức giấu tên cho biết Mỹ và Nga đang chuẩn bị thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

RT đưa tin, tuần trước, Mỹ đã gửi kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine và Nga, đặt hạn chót cho Kiev chấp thuận đề xuất này vào ngày 27/11. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã nhận được đề xuất, nhưng vẫn chưa thảo luận chi tiết với Mỹ.

Tờ Times dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, các kế hoạch đàm phán riêng với Nga liên quan đến đề xuất hòa bình 28 điểm của Mỹ đang được "tiến hành".

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ nói đạt được tiến triển với Ukraine về đề xuất hòa bình

Mỹ và Ukraine xác nhận đạt được "tiến triển" trong các cuộc đàm phán về hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Theo Tân Hoa Xã, Mỹ, Ukraine và các đối tác Châu Âu đã họp bàn về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23/11. Trong cuộc họp báo vào lúc 18h chiều 23/11, Mỹ và Ukraine đều xác nhận đạt được "tiến triển" trong các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từ chối tiết lộ bất cứ chi tiết nào về các cuộc thảo luận trong ngày tại Geneva.

Xem chi tiết

Thế giới

EU bác kế hoạch hòa bình Ukraine của Mỹ, đưa ra điều kiện riêng

EU được cho là đã bác bỏ kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Nhà Trắng soạn thảo, đồng thời đưa ra những điều kiện riêng cho một thỏa thuận tiềm năng.

RT đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đưa ra thông báo này vào ngày 23/11 khi các quan chức Mỹ đang thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine của Washington với các đại diện của Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine tại Geneva, Thụy Sĩ.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ chưa được tiết lộ chính thức, nhưng theo các phương tiện truyền thông, văn kiện này kêu gọi Ukraine rút khỏi một số khu vực ở Donbass mà Kiev hiện còn kiểm soát, giảm quy mô quân đội và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lấy sự đảm bảo an ninh của phương Tây,...

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới