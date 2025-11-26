Mỹ - Ukraine rút gọn kế hoạch hòa bình còn 19 điểm?

Nguồn tin cho biết, kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đã được Mỹ và Ukraine thống nhất rút gọn còn 19 điểm.

Theo Tân Hoa Xã, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin ngày 24/11, Mỹ và Ukraine đã soạn thảo kế hoạch hòa bình 19 điểm vào cuối tuần qua tại Geneva (Thụy Sĩ), rút gọn từ đề xuất gồm 28 điểm của Mỹ trước đó.

"Nhiều điều khoản gây tranh cãi đã được điều chỉnh lại để tiến gần hơn đến lập trường của Ukraine hoặc giảm bớt các yêu cầu đối với Ukraine", The Washington Post dẫn lời Oleksandr Bevz, một quan chức Ukraine tham gia các cuộc đàm phán tại Geneva.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) và Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak. Ảnh: Xinhua News.

Ông Bevz nói thêm rằng thời hạn chót do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Ukraine để chấp nhận kế hoạch hòa bình 28 điểm hiện giờ có thể linh hoạt hơn trước.

"Điều quan trọng hơn là hoàn thiện văn kiện", Oleksandr Bevz nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsya nói với tờ Financial Times rằng bản dự thảo mới khác nhiều so với kế hoạch hòa bình 28 điểm bị rò rỉ trước đó.

"Rất ít điều khoản từ bản dự thảo cũ được giữ lại", Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsya cho hay.

Trước đó, các đại điện từ Mỹ, Ukraine và Châu Âu đã gặp nhau tại Geneva vào ngày 23/11 để họp bàn về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đề xuất. Nguồn tin cho biết, cuộc họp có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll, trong khi Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, dẫn đầu phái đoàn Ukraine.

Theo tuyên bố chung do Nhà Trắng đưa ra vào tối 23/11, các cuộc đàm phán giữa đại diện Mỹ và các quan chức Ukraine tại Geneva đã đạt được "tiến triển có ý nghĩa hướng tới việc thống nhất lập trường".

Theo báo cáo của Newsweek, Điện Kremlin cho biết họ chưa nhận được thông tin chi tiết chính thức từ Geneva và không có kế hoạch đàm phán với các quan chức Mỹ trong tuần này.

