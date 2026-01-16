Mỹ thu giữ tàu dầu Venezuela thứ sáu, phong tỏa hạm đội bóng tối

Ngày 15/1/2026, Mỹ đã thu giữ tàu chở dầu thô thứ sáu có liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela, mang tên Motor Tanker Veronica, tại vùng biển quốc tế ở Caribe. Động thái này cho thấy Washington tiếp tục siết chặt lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào các tuyến vận chuyển dầu bị trừng phạt, đồng thời mở rộng chiến dịch đánh vào mạng lưới được gọi là “hạm đội bóng tối”.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận lực lượng Mỹ đã lên boong và kiểm soát tàu Veronica trong một chiến dịch rạng sáng, với sự tham gia của Tuần duyên Mỹ, Thủy quân lục chiến và các đơn vị hải quân hỗ trợ. Theo phía Mỹ, con tàu này bị xác định là tàu chở dầu bị trừng phạt, từng tham gia vận chuyển dầu Venezuela và vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải do Tổng thống Donald Trump ban hành.

Chiến dịch được tiến hành bằng hình thức đổ bộ đường không từ trực thăng, cho thấy mức độ quyết liệt và tính quân sự hóa ngày càng cao của các hoạt động thực thi trừng phạt trên biển. Con tàu sau đó bị đặt hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của Mỹ mà không ghi nhận sự kháng cự.

Tàu chở dầu Marinera bị lực lượng Mỹ bắt giữ ngày 7/1/2026. Ảnh: U.S. European Command/TTXVN

Phong tỏa hàng hải và đòn đánh trực diện vào “hạm đội bóng tối”

Tàu Veronica có chiều dài khoảng 249 m, trọng tải chết hơn 115.000 tấn, thuộc nhóm tàu chở dầu cỡ lớn Aframax-Suezmax, đủ khả năng vận chuyển khối lượng lớn dầu thô. Dữ liệu hàng hải cho thấy con tàu từng nhiều lần đổi tên, đổi cờ, từng đăng ký dưới các quốc tịch như Iran, Nga, Liberia và Hà Lan, trước khi treo cờ Guyana - một đặc điểm phổ biến của các tàu hoạt động trong thương mại dầu bị trừng phạt.

Theo giới chức Mỹ, từ năm 2020, tàu Veronica đã trực tiếp tham gia xuất khẩu dầu Iran và nhiều lần thực hiện chuyển tải tàu - tàu (STS) trên biển để che giấu nguồn gốc hàng hóa. Ngoài dầu Iran, con tàu này cũng từng nhận dầu thô Venezuela thông qua các hoạt động STS, khiến nó bị xếp vào mạng lưới vận chuyển dầu né trừng phạt.

Việc thu giữ Veronica nâng tổng số tàu liên quan đến dầu Venezuela bị Mỹ kiểm soát trong thời gian ngắn lên 6 chiếc, cho thấy chiến dịch phong tỏa đang được đẩy nhanh và mở rộng quy mô. Trước đó, các tàu như Marinera (Bella-1), Olina và Sophia cũng đã lần lượt bị chặn giữ tại Bắc Đại Tây Dương và Caribe.

Khu vực biển Caribe. Đồ họa: Britannica

Mục tiêu chiến lược: kiểm soát dòng dầu và nguồn thu Venezuela

Một nguyên nhân cốt lõi khiến Mỹ tập trung đánh vào tàu chở dầu là việc Venezuela gần như hoàn toàn phụ thuộc vào vận tải đường biển để xuất khẩu dầu. Bằng cách ngăn chặn trực tiếp các tàu vận chuyển, Washington tìm cách cắt đứt khả năng xuất khẩu ở cấp độ vật lý, thay vì chỉ dựa vào các biện pháp tài chính và danh sách trừng phạt như trước.

Ngoài yếu tố trừng phạt, chiến dịch còn gắn liền với mục tiêu kiểm soát nguồn thu dầu mỏ của Venezuela trong bối cảnh chuyển biến chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này. Giới chức Mỹ cho biết các lô dầu bị thu giữ có thể được bán hoặc quản lý dưới sự giám sát của Washington, nhằm ngăn dầu Venezuela tiếp cận thị trường quốc tế - đặc biệt là châu Á - nếu không có sự cho phép của Mỹ.

Song song với Mỹ, Anh cũng đang chuẩn bị cơ sở pháp lý để cho phép quân đội trực tiếp thu giữ các tàu thuộc hạm đội bóng tối liên quan đến dầu Nga, Iran và Venezuela. Nếu được triển khai, điều này có thể khiến các hoạt động phong tỏa và cưỡng chế hàng hải của phương Tây leo thang lên một nấc mới, làm gia tăng căng thẳng trên các tuyến hàng hải chiến lược toàn cầu.