Mỹ thả bom vào ống khói tàu chở dầu Iran, Hormuz "đỏ lửa"

Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Iran, đánh trúng một số tàu chở dầu rỗng đang cố gắng phá vỡ thế kìm kẹp, phong tỏa của Mỹ.

Tuệ Minh

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa tàu chở dầu M/T Sea Star III và M/T Sevda vào ngày 8 tháng 5, trước khi cả hai tàu này tiến vào một cảng của Iran trên Vịnh Oman.

Đơn vị này cho biết một máy bay F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ từ tàu sân bay USS George HW Bush (CVN 77) đã vô hiệu hóa cả hai tàu chở dầu sau khi bắn đạn chính xác vào ống khói của chúng.

Mỹ dùng F/A-18 Super Hornet tấn công chính xác vào ống khói các tàu chở dầu của Iran.

Đây là lần thứ ba Mỹ nổ súng vào các tàu của Iran đang vượt qua vòng phong tỏa. Hải quân Mỹ đã sử dụng khẩu pháo 5 inch của một tàu khu trục bắn đạn không gây nổ để phá hủy khoang máy của một tàu và sử dụng pháo Vulcan 20mm của máy bay Super Hornet để vô hiệu hóa bánh lái của một tàu khác.

Việc sử dụng bom thả xuống ống khói của tàu để vô hiệu hóa nhưng không phá hủy tàu không phải là điều mới lạ. Tuy nhiên loại vũ khí được sử dụng trong đợt tấn công mới nhất nhằm vào các tàu vượt phong tỏa vẫn chưa được tiết lộ.

Dựa trên các tùy chọn mang vũ khí của máy bay Super Hornet, độ chính xác cần thiết và hiệu quả quan sát được, nhiều khả năng đó là bom dẫn đường bằng laser 500 pound. Loại bom này có thể sử dụng đầu bom có ​​chất nổ mạnh hoặc đầu bom không hoạt động để đạt được hiệu quả mong muốn, và trường hợp này có nhiều khả năng sử dụng đầu bom không hoạt động hơn.

Mỹ công bố video dùng bom chính xác đánh trúng ống khói của tàu chở dầu Iran.

Cuộc phong tỏa các cảng của Iran được Mỹ thực thi từ ngày 13 tháng 4 nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, một phần trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hôm thứ Sáu, CENTCOM báo cáo rằng lực lượng Mỹ đã ngăn chặn hơn 70 tàu chở dầu ra vào các cảng của Iran. "Những tàu thương mại này có khả năng vận chuyển hơn 166 triệu thùng dầu của Iran, trị giá ước tính hơn 13 tỷ đô la", bộ chỉ huy CENTCOM tuyên bố trên X.

Tuy nhiên, tờ Washington Post trích dẫn bốn nguồn tin thân cận cho rằng “một phân tích mật của CIA được chuyển cho các nhà hoạch định chính sách của chính quyền trong tuần này kết luận rằng Iran có thể vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ ít nhất từ ​​ba đến bốn tháng trước khi phải đối mặt với khó khăn kinh tế nghiêm trọng hơn”.

Phân tích của CIA cũng chỉ ra rằng Iran vẫn giữ khoảng 75% số lượng bệ phóng di động và khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh. Quan chức giấu tên cũng nói với Washington Post rằng có bằng chứng cho thấy chế độ này đã có thể phục hồi và mở lại gần như tất cả các kho chứa ngầm, sửa chữa một số tên lửa bị hư hỏng và thậm chí lắp ráp một số tên lửa mới gần như hoàn thiện như trước khi chiến tranh bắt đầu.

Mỹ và Iran vẫn giữ thế giằng co tại eo biển Hormuz khiến giao thương dầu mỏ qua đây bế tắc.

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tuyên bố họ một lần nữa bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran vào thứ Sáu. UAE, nằm cách Iran chưa đến 100km về phía nam qua eo biển Hormuz, tuyên bố các cuộc tấn công này đã khiến 13 người thiệt mạng và 230 người bị thương. Tuy nhiên, Tehran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về thông tin này.

Những sự việc này diễn ra sau cuộc đấu súng giữa Mỹ và Iran. Mỹ đã tấn công một số địa điểm ở Iran sau khi Iran phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ nhằm vào các tàu USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) và USS Mason (DDG 87) đang di chuyển trên vùng biển.

Iran cho biết họ đã phát động các cuộc tấn công để trả đũa việc "vi phạm lệnh ngừng bắn và hành động gây hấn của quân đội Mỹ nhằm vào một tàu chở dầu của Iran gần cảng Jask".

Trên mạng xã hội của mình, Tổng thống Mỹ Donal Trump gọi vụ đấu súng đó là "một cái chạm nhẹ" và nói rằng thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.

Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ thay đổi các điều khoản trong tiến trình đàm phán bằng cách sử dụng vũ lực. “Mỗi khi một giải pháp ngoại giao được đưa ra, Mỹ lại chọn con đường phiêu lưu quân sự liều lĩnh,” Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố trên kênh X.

Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh đạo tối cao Iran, cho biết hôm thứ Sáu rằng việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz là một tài sản “có tầm cỡ như một quả bom nguyên tử”, đồng thời nói thêm rằng Tehran sẽ không từ bỏ khả năng mà họ giành được thông qua chiến tranh.

F/A-18 Super Hornet tiếp dầu trên không trong khi tuần tra trên vịnh Oman.

AP, TWZ
Quân sự - Thế giới

Iran sử dụng chiến thuật độc đáo với tiêm kích cũ để gây áp lực Mỹ

Dù đã hơn 50 năm tuổi, các chiến đấu cơ Iran vẫn gây bất ngờ bằng chiến thuật bay thấp, tận dụng yếu tố bất ngờ để xâm nhập mạng lưới phòng không Mỹ.

Dù sở hữu phi đội tiêm kích đã phục vụ hơn 50 năm, Không quân Iran (IRIAF) vẫn gây bất ngờ khi triển khai các đòn tấn công được đánh giá là đủ sức xuyên thủng một phần mạng lưới phòng không hiện đại của Mỹ tại Trung Đông

Theo tạp chí quân sự Military Watch Magazine, trong giai đoạn xung đột Iran - Mỹ và Israel gần đây, Tehran đã sử dụng các tiêm kích F-4 Phantom II và F-5 Tiger II theo cách hoàn toàn khác với học thuyết tác chiến truyền thống.

Quân sự - Thế giới

Ông Trump bác phản hồi của Iran về đề xuất ngừng bắn mới nhất

Tổng thống Trump tuyên bố phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". 

AP đưa tin, Iran đã gửi phản hồi đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tới Washington thông qua nhà trung gian Pakistan vào ngày 10/5, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng bác bỏ.

"Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Quân sự - Thế giới

Xung đột Iran-Mỹ căng thẳng leo thang, đàm phán hòa bình bấp bênh

Iran phản hồi đề xuất hòa bình của Mỹ, yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt và đảm bảo an ninh hàng hải, trong khi căng thẳng khu vực vẫn còn nguy cơ cao.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang khi Tehran chính thức gửi phản hồi đối với đề xuất hòa bình do Washington đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn hai tháng tại Trung Đông. Tuy nhiên, phía Mỹ nhanh chóng bác bỏ nhiều yêu cầu của Iran, khiến triển vọng ngừng bắn vẫn rất mong manh.

Theo hãng tin AP, phản hồi của Iran được chuyển thông qua Pakistan - quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên. Tehran cho biết giai đoạn hiện nay cần tập trung trước tiên vào việc chấm dứt các hành động quân sự và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

