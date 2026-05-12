Mỹ thả bom vào ống khói tàu chở dầu Iran, Hormuz "đỏ lửa"

Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Iran, đánh trúng một số tàu chở dầu rỗng đang cố gắng phá vỡ thế kìm kẹp, phong tỏa của Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa tàu chở dầu M/T Sea Star III và M/T Sevda vào ngày 8 tháng 5, trước khi cả hai tàu này tiến vào một cảng của Iran trên Vịnh Oman.

Đơn vị này cho biết một máy bay F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ từ tàu sân bay USS George HW Bush (CVN 77) đã vô hiệu hóa cả hai tàu chở dầu sau khi bắn đạn chính xác vào ống khói của chúng.

Đây là lần thứ ba Mỹ nổ súng vào các tàu của Iran đang vượt qua vòng phong tỏa. Hải quân Mỹ đã sử dụng khẩu pháo 5 inch của một tàu khu trục bắn đạn không gây nổ để phá hủy khoang máy của một tàu và sử dụng pháo Vulcan 20mm của máy bay Super Hornet để vô hiệu hóa bánh lái của một tàu khác.

Việc sử dụng bom thả xuống ống khói của tàu để vô hiệu hóa nhưng không phá hủy tàu không phải là điều mới lạ. Tuy nhiên loại vũ khí được sử dụng trong đợt tấn công mới nhất nhằm vào các tàu vượt phong tỏa vẫn chưa được tiết lộ.

Dựa trên các tùy chọn mang vũ khí của máy bay Super Hornet, độ chính xác cần thiết và hiệu quả quan sát được, nhiều khả năng đó là bom dẫn đường bằng laser 500 pound. Loại bom này có thể sử dụng đầu bom có ​​chất nổ mạnh hoặc đầu bom không hoạt động để đạt được hiệu quả mong muốn, và trường hợp này có nhiều khả năng sử dụng đầu bom không hoạt động hơn.

Cuộc phong tỏa các cảng của Iran được Mỹ thực thi từ ngày 13 tháng 4 nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, một phần trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hôm thứ Sáu, CENTCOM báo cáo rằng lực lượng Mỹ đã ngăn chặn hơn 70 tàu chở dầu ra vào các cảng của Iran. "Những tàu thương mại này có khả năng vận chuyển hơn 166 triệu thùng dầu của Iran, trị giá ước tính hơn 13 tỷ đô la", bộ chỉ huy CENTCOM tuyên bố trên X.

Tuy nhiên, tờ Washington Post trích dẫn bốn nguồn tin thân cận cho rằng “một phân tích mật của CIA được chuyển cho các nhà hoạch định chính sách của chính quyền trong tuần này kết luận rằng Iran có thể vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ ít nhất từ ​​ba đến bốn tháng trước khi phải đối mặt với khó khăn kinh tế nghiêm trọng hơn”.

Phân tích của CIA cũng chỉ ra rằng Iran vẫn giữ khoảng 75% số lượng bệ phóng di động và khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh. Quan chức giấu tên cũng nói với Washington Post rằng có bằng chứng cho thấy chế độ này đã có thể phục hồi và mở lại gần như tất cả các kho chứa ngầm, sửa chữa một số tên lửa bị hư hỏng và thậm chí lắp ráp một số tên lửa mới gần như hoàn thiện như trước khi chiến tranh bắt đầu.

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tuyên bố họ một lần nữa bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran vào thứ Sáu. UAE, nằm cách Iran chưa đến 100km về phía nam qua eo biển Hormuz, tuyên bố các cuộc tấn công này đã khiến 13 người thiệt mạng và 230 người bị thương. Tuy nhiên, Tehran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về thông tin này.

Những sự việc này diễn ra sau cuộc đấu súng giữa Mỹ và Iran. Mỹ đã tấn công một số địa điểm ở Iran sau khi Iran phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ nhằm vào các tàu USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) và USS Mason (DDG 87) đang di chuyển trên vùng biển.

Iran cho biết họ đã phát động các cuộc tấn công để trả đũa việc "vi phạm lệnh ngừng bắn và hành động gây hấn của quân đội Mỹ nhằm vào một tàu chở dầu của Iran gần cảng Jask".

Trên mạng xã hội của mình, Tổng thống Mỹ Donal Trump gọi vụ đấu súng đó là "một cái chạm nhẹ" và nói rằng thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.

Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ thay đổi các điều khoản trong tiến trình đàm phán bằng cách sử dụng vũ lực. “Mỗi khi một giải pháp ngoại giao được đưa ra, Mỹ lại chọn con đường phiêu lưu quân sự liều lĩnh,” Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố trên kênh X.

Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh đạo tối cao Iran, cho biết hôm thứ Sáu rằng việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz là một tài sản “có tầm cỡ như một quả bom nguyên tử”, đồng thời nói thêm rằng Tehran sẽ không từ bỏ khả năng mà họ giành được thông qua chiến tranh.

