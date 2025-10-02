Mỹ Tâm - Jun Phạm ủng hộ trăm triệu đồng cho bà con vùng lũ

Ngày càng nhiều sao Việt ủng hộ cho bà con vùng lũ. Mới nhất, ca sĩ Mỹ Tâm đóng góp 500 triệu đồng, Jun Phạm gửi 200 triệu đồng đến người dân.

Ca sĩ Mỹ Tâm vừa công khai số tiền ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Cô viết trên trang cá nhân: “Bằng tất cả tấm lòng, Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương và cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua được những mất mát đau thương và có một cuộc sống bình yên ổn định. Cầu mong!”.

Mỹ Tâm ủng hộ 500 triệu đồng. Ảnh: FB Mỹ Tâm.

Ca sĩ Jun Phạm đóng góp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. “Jun xin quyên góp một chút tấm lòng đến bà con vùng lũ. Cầu mong thiên tai sẽ sớm đi qua và bà con mình được bình an, mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bên cạnh đó, Jun cũng mong cả nhà sẽ chung tay đóng góp. Lá lành đùm lá rách, mọi sự hỗ trợ dù nhỏ nhất ở thời điểm hiện tại đều đáng quý”, học trò Ngô Thanh Vân bày tỏ.

Ca sĩ Jun Phạm. Ảnh: FB Jun Phạm.

Ca sĩ Isaac và Hoa hậu Kỳ Duyên, mỗi người ủng hộ 100 triệu đồng. “Isaac xin phép chia sẻ phần nào với những thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra. Cầu mong bà con bình an, rất mong những hậu quả sau bão sẽ nhanh chóng được khắc phục và sớm ngày trở lại với cuộc sống bình thường”, Isaac chia sẻ trên trang cá nhân.

Kỳ Duyên bày tỏ: "Một chút tấm lòng của Duyên mong có thể chung tay sẻ chia cùng bà con chịu nhiều tổn thất nặng nề sau cơn bão. Còn sức lực cùng ý chí chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn một cách vững vàng hơn. Xin cầu chúc bình an đến với tất cả mọi người".

Nhiều sao Việt cũng chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ. Ca sĩ Đức Phúc đóng góp 1 tỷ đồng. Hòa Minzy và Ngọc Trinh mỗi người ủng hộ đồng bào 300 triệu đồng. Các ca sĩ như Quốc Thiên, Bích Phương, Erik, Hương Giang, Đỗ Mạnh Cường, Thanh Mai, mỗi người đóng góp 100 triệu đồng.