Giải trí

Mỹ Tâm - Jun Phạm ủng hộ trăm triệu đồng cho bà con vùng lũ

Ngày càng nhiều sao Việt ủng hộ cho bà con vùng lũ. Mới nhất, ca sĩ Mỹ Tâm đóng góp 500 triệu đồng, Jun Phạm gửi 200 triệu đồng đến người dân.

Thu Cúc (tổng hợp)

Ca sĩ Mỹ Tâm vừa công khai số tiền ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Cô viết trên trang cá nhân: “Bằng tất cả tấm lòng, Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương và cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua được những mất mát đau thương và có một cuộc sống bình yên ổn định. Cầu mong!”.

mytam3.jpg
Mỹ Tâm ủng hộ 500 triệu đồng. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
mytam1.jpg
Ảnh: FB Mỹ Tâm.

Ca sĩ Jun Phạm đóng góp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. “Jun xin quyên góp một chút tấm lòng đến bà con vùng lũ. Cầu mong thiên tai sẽ sớm đi qua và bà con mình được bình an, mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bên cạnh đó, Jun cũng mong cả nhà sẽ chung tay đóng góp. Lá lành đùm lá rách, mọi sự hỗ trợ dù nhỏ nhất ở thời điểm hiện tại đều đáng quý”, học trò Ngô Thanh Vân bày tỏ.

junpham.jpg
Ca sĩ Jun Phạm. Ảnh: FB Jun Phạm.

Ca sĩ Isaac và Hoa hậu Kỳ Duyên, mỗi người ủng hộ 100 triệu đồng. “Isaac xin phép chia sẻ phần nào với những thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra. Cầu mong bà con bình an, rất mong những hậu quả sau bão sẽ nhanh chóng được khắc phục và sớm ngày trở lại với cuộc sống bình thường”, Isaac chia sẻ trên trang cá nhân.

Kỳ Duyên bày tỏ: "Một chút tấm lòng của Duyên mong có thể chung tay sẻ chia cùng bà con chịu nhiều tổn thất nặng nề sau cơn bão. Còn sức lực cùng ý chí chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn một cách vững vàng hơn. Xin cầu chúc bình an đến với tất cả mọi người".

Nhiều sao Việt cũng chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ. Ca sĩ Đức Phúc đóng góp 1 tỷ đồng. Hòa Minzy và Ngọc Trinh mỗi người ủng hộ đồng bào 300 triệu đồng. Các ca sĩ như Quốc Thiên, Bích Phương, Erik, Hương Giang, Đỗ Mạnh Cường, Thanh Mai, mỗi người đóng góp 100 triệu đồng.

Giải trí

Hòa Minzy - Ngọc Trinh ủng hộ trăm triệu khắc phục hậu quả bão số 10

Hòa Minzy, Ngọc Trinh, Thanh Mai, Diệp Lâm Anh…công khai số tiền quyên góp cho bà con vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.

hoa1.jpg
Trên trang cá nhân, Hòa Minzy tiết lộ, cô ủng hộ 300 triệu đồng để giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 Bualoi. Ảnh: FB Hòa Minzy.
hoa2.jpg
Nữ ca sĩ bày tỏ: “Hòa Minzy xin được gửi tới bà con những cái ôm và sự chia sẻ sâu sắc nhất! Mong bà con an toàn và mong cơn bão mau tan”. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Xem chi tiết

Giải trí

Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10

Nhiều nghệ sĩ quyên góp cho bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi, trong đó ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đức Phúc cho biết, anh cùng công ty ủng hộ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi. Nam ca sĩ viết: “Đức Phúc xin ủng hộ 1 tỷ đồng, góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào mình đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra.

Cầu mong mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này”.

Xem chi tiết

Giải trí

Diệp Lâm Anh ủng hộ người dân bị thiệt hại sau bão Wipha

Sau Hòa Minzy và Phương Lê, Diệp Lâm Anh chung tay ủng hộ người dân bị thiệt hại sau bão Wipha.

ungho1.jpg
Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh cho biết, cô đã chuyển khoản 100 triệu đến Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An. Nữ người mẫu bày tỏ: “Diệp Lâm Anh xin được chia sẻ với đồng bào đang chịu ảnh hưởng lũ quét ở Nghệ An. Mong mọi người kiên cường vượt qua”. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh.
ungho2.jpg
Trước Diệp Lâm Anh, nhiều sao Việt ủng hộ người dân bị thiệt hại sau bão Wipha. Hòa Minzy đóng góp 300 triệu từ thiện. Nữ ca sĩ viết: “Hòa Minzy xin được gửi chút tấm lòng của mình tới bà con Nghệ An đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Như một lời động viên kịp thời từ xa tới bà con và các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đang gồng mình chống bão lũ. Khi nào có thể đến Hòa sẽ đến trực tiếp với mọi người sau ạ”. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Xem chi tiết

