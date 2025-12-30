Lý do khiến đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời hủy phút chót

Với vai trò giám đốc âm nhạc Về đây bốn cánh chim trời, nhạc sĩ Vũ Quang Trung chia sẻ ba lý do chính khiến chương trình không thể diễn ra.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Vũ Quang Trung vừa cho biết, một trong ba lý do chính khiến đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời không thể diễn ra là vấn đề tác quyền.

“Các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao không được phép biểu diễn. Công ty tác quyền đã gửi email chính thức tới các ca sĩ, yêu cầu không sử dụng các tác phẩm này. Đây là yếu tố pháp lý bắt buộc, không thể bỏ qua trong bất kỳ chương trình nghệ thuật nào”, giám đốc âm nhạc chương trình viết.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung. Ảnh: Tiền Phong.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung cho biết, một lý do khác khiến chương trình không thể diễn ra là thời gian tổ chức không còn đủ để đảm bảo chất lượng nghệ thuật. Anh viết: “Về đây bốn cánh chim trời là một chương trình có quy mô rất lớn, gồm: hơn 30 tác phẩm của bốn nhạc sĩ lớn: Văn Cao – Phạm Duy – Trịnh Công Sơn – Trần Tiến, gần 10 ca sĩ, gần 100 thành viên gồm nhạc sĩ, ban nhạc, dàn dây, dàn kèn, tốp ca…

Với quy mô này, một chương trình cần tối thiểu 3 tháng chuẩn bị nghiêm túc. Tuy nhiên, vì tình yêu và sự trân trọng dành cho các tác phẩm của bốn nhạc sĩ lớn, tôi đã nhận lời tham gia bằng sự tin tưởng với nhà sản xuất, và bắt đầu trao đổi từ tháng 11/2025, trong khi ngày diễn dự kiến là 28/12/2025 – tức chỉ khoảng 2 tháng nếu bắt tay ngay vào việc”.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung còn chia sẻ chương trình không thể diễn ra vì vi phạm hợp đồng từ phía nhà sản xuất. Anh viết: “Tôi hiểu rất rõ về yêu cầu thời gian đã rất gấp để có thể thực hiện được chương trình này, tôi cùng nhóm nhạc sĩ hòa âm bắt tay vào công việc ngay cả khi chưa ký hợp đồng và chưa nhận bất kỳ khoản đặt cọc nào từ nhà sản xuất.

Hợp đồng với nhóm nhạc sĩ chính thức được ký ngày 9/12/2025, hợp đồng với ban nhạc được ký ngày 11/12/2025. Các hợp đồng với dàn dây, dàn kèn, tốp ca… được ký sau đó. Trong tất cả các hợp đồng đều ghi rất rõ trách nhiệm thanh toán theo tiến độ của nhà sản xuất (bên A) và trách nhiệm hoàn thành công việc đúng hạn của bên thực hiện (bên B).

Theo hợp đồng, ngày tập đầu tiên là 22/12/2025, toàn bộ nhạc sĩ và ban nhạc đã hoàn tất hoà âm, sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên đúng thời hạn.Tuy nhiên, khoản đặt cọc 50% của nhà sản xuất đã bị trễ hơn 10 ngày so với cam kết trong hợp đồng.

Khoản thanh toán đợt 2 tiếp tục không được thực hiện đúng thời hạn, dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục luyện tập để đảm bảo tiến độ và chất lượng nghệ thuật của chương trình.

Trong suốt quá trình này, nhiều ca sĩ và nghệ sĩ như Hồng Nhung, Trần Mạnh Tuấn, Thanh Thuỵ…đã tự bỏ tiền túi mua vé máy bay, tự lo ăn ở, bay từ TPHCM ra Hà Nội, từ Mỹ về Việt Nam để tập luyện, ngay cả khi nhà sản xuất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính của mình.

Đến cuối ngày 27/12/2025, khi toàn bộ chương trình đã sẵn sàng về mặt nghệ thuật, tôi đã nhiều lần thông báo rõ ràng với ban tổ chức rằng nếu nhà sản xuất không có khả năng thực hiện đúng những cam kết trong hợp đồng, chúng tôi sẽ không tiếp tục tham gia chương trình.

Quyết định này không nhằm gây khó khăn cho bất kỳ ai, mà để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể nghệ sĩ – nhạc sĩ.

Với tôi, với tư cách giám đốc âm nhạc, trách nhiệm lớn nhất không chỉ là làm tốt phần âm nhạc, mà còn là tôn trọng khán giả, những người đã bỏ tiền mua vé với niềm tin rằng họ sẽ được thưởng thức một chương trình xứng đáng.

Quyết định này không dựa trên cảm tính cá nhân, mà đại diện cho trách nhiệm và quyền lợi của một tập thể hơn 100 nghệ sĩ, nhạc sĩ và ekip đã làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Cuối cùng, điều chúng tôi mong muốn không phải là tranh cãi với nhà sản xuất về con số 50% hay 100%, một triệu hay 100 triệu, mà là trách nhiệm, uy tín và sự công bằng trong lao động nghệ thuật, và trên hết, là sự tôn trọng dành cho khán giả”.