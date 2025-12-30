Hà Nội

Beyonce trở thành tỷ phú, tình duyên gây chú ý

Giải trí

Beyonce trở thành tỷ phú USD nhờ hoạt động âm nhạc, kinh doanh. Bên cạnh khối tài sản khổng lồ, hôn nhân của cô cũng gây chú ý.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, tạp chí Forbes đưa tin nữ ca sĩ Beyonce chính thức trở thành tỷ phú USD. Nguồn thu nhập của cô đến từ hoạt động âm nhạc, kinh doanh, hợp đồng quảng cáo. Ảnh: Instagram Beyonce.
Năm 2023, chuyến lưu diễn Renaissance World Tour của Beyonce thu về gần 600 triệu USD. Ảnh: Instagram Beyonce.
Theo Vietnamnet, Beyonce bắt đầu sự nghiệp với nhóm nhạc Destiny's Child, nổi tiếng với hai album No, No, No (1997) và The Writing's on the wall (1999), trước khi phát hành album solo Dangerously in love vào năm 2003. Ca khúc Crazy in love trong album này đứng đầu Hot 100 trong 8 tuần. Ảnh: Instagram Beyonce.
Tạp chí Forbes hai lần vinh danh Beyonce là Phụ nữ quyền lực nhất làng giải trí vào năm 2015 và 2017. Ảnh: Instagram Beyonce.
Beyonce và Jay-Z - ông hoàng nhạc rap có tài sản tỷ USD quen biết nhau từ năm 1997. Năm 2004, cặp đôi công khai hẹn hò. Năm 2008, hai ngôi sao kết hôn. Ảnh: Vietnamnet.
Jay-Z và Beyonce có 3 người con chung, gồm: Blue Ivy Carter (sinh năm 2012), cặp song sinh Sir Carter và Rumi (sinh năm 2017). Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Tháng 12/2025, Blue Ivy - con gái đầu lòng của Beyonce trở thành tâm điểm chú ý khi đi xem bóng rổ cùng bố. Theo Tiền Phong, khi Blue Ivy chào đời, Time gọi cô nhóc là “đứa trẻ nổi tiếng nhất thế giới”. Ảnh: Tiền Phong.
Năm 2020, Blue Ivy góp mặt trong MV Brown Skin Girl của mẹ. Năm 2023, Blue Ivy cùng mẹ trình diễn trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Renaissance World Tour. Năm 2025, Blue tiếp tục góp mặt trong các buổi diễn của Beyonce trong chuyến lưu diễn Cowboy Carter. Ảnh: Tiền Phong.
