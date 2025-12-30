Hà Nội

Giải trí

Hot face sao Việt: Hồng Đào thành thạo đi tàu điện ngầm ở Hàn Quốc

Hồng Đào thành thạo đi tàu điện ngầm sau ít ngày ở Seoul, Hàn Quốc. Gia đình Phan Như Thảo trải nghiệm bão tuyết ở Nhật Bản. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 30/12: Diễn viên Hồng Đào thành thạo đi tàu điện ngầm sau ít ngày ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: FB Hồng Đào
Gia đình Phan Như Thảo trải nghiệm bão tuyết ở Nhật Bản. Ảnh: FB Phan Như Thảo
Diễn viên Thuỳ Anh chụp ảnh tình tứ với diễn viên Doãn Quốc Đam ở hậu trường phim. Ảnh: FB Thuỳ Anh
Hoa hậu Kỳ Duyên check in với hoàng hôn khi chạy bộ. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Ca sĩ Thanh Thảo, Quang Dũng đến tham dự show diễn của Quốc Thiên. Ảnh: FB Thanh Thảo
Hoa hậu Thanh Thuỷ và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xinh đẹp chung khung hình. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy
Hoa hậu Phạm Hương khoe dáng trên sân golf. Ảnh: FB Hoa Hậu Phạm Hương
Ca sĩ Hồng Nhung tiết lộ bức ảnh hậu trường tập luyện cho show ca nhạc 'Về đây bốn cánh chim trời'. Cô bày tỏ sự tiếc nuối vì show bị hủy không lý do. Ảnh: FB Le Hong Nhung
Sam chụp ảnh trên đường phố Quảng Châu nhân dịp sang Trung Quốc công tác. Ảnh: FB Sam
Ca sĩ Mỹ Tâm đẹp rạng rỡ bên các hộp quà. "Hôm nay chính là món quà", cô viết. Ảnh: FB My Tam
