Tổng thống Trump tiết lộ 'món quà' Iran tặng Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ "món quà" từ Iran chính là việc Tehran cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

An An (Theo AP, The Hill)

Theo AP, Tổng thống Trump ngày 26/3 đã tiết lộ "món quà" mà Iran tặng Mỹ mà ông đề cập hai ngày trước. "Món quà" đó chính là việc Iran cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh ông ca ngợi cuộc đối thoại hiệu quả với các nhà lãnh đạo Iran. Tổng thống Trump nói thêm với phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đang có các cuộc đàm phán "rất quan trọng" với Iran trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Về phần mình, Iran cho biết họ đang xem xét kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, nhưng cũng ám chỉ rằng họ không đàm phán với Mỹ.

The Hill đưa tin, trước đó, ngày 24/3, Tổng thống Trump tuyên bố Iran "đã tặng chúng ta một món quà" và đó là "một món quà rất lớn, trị giá một số tiền khổng lồ". "Món quà" có liên quan đến dầu khí nhưng ông chủ Nhà Trắng từ chối tiết lộ cụ thể đó là gì.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát hôm 28/2 đã khiến giá xăng dầu tăng vọt. Eo biển này vốn là tuyến đường huyết mạch trong vận tải biển toàn cầu, là nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới đi qua.

Giá xăng trung bình tại Mỹ hôm 26/3 là khoảng 3,98 USD/gallon, tăng khoảng một đô la so với một tháng trước, trước khi cuộc xung đột bắt đầu. Ông Trump đã cố gắng tìm cách giảm nhẹ tác động của cuộc chiến lên giá nhiên liệu.

"Trong cuộc xung đột, tôi nghĩ giá dầu sẽ tăng cao hơn và thị trường chứng khoán sẽ giảm mạnh hơn. Nhưng thực tế không nghiêm trọng như tôi nghĩ”, ông Trump nói hôm 26/3.

Điểm lại 5 mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến với Iran

Tổng thống Trump đã đề ra 5 mục tiêu cho Mỹ trong cuộc chiến với Iran và khẳng định đang tiến gần đến việc đạt được các mục tiêu này. 

Tổng thống Trump đã công bố một số mục tiêu mà Mỹ muốn đạt được trước khi kết thúc cuộc chiến với Iran, theo AP. Tuy nhiên, hiện tại, khi ông chủ Nhà Trắng ngỏ ý rằng có thể sớm “giảm dần” chiến dịch sau hơn 3 tuần, một số mục tiêu then chốt của ông vẫn chưa được xác định rõ ràng hoặc chưa hoàn thành.

Gần đây nhất, ông Trump đã nêu ra 5 mục tiêu của chiến dịch không kích, tăng từ 4 mục tiêu do các trợ lý của ông công bố kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu ngày 28/2 và tăng từ 3 mục tiêu vốn thường được Lầu Năm Góc và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề cập.

Châu Á chuyển hướng sang than đá...giải pháp ngắn hạn?

Nhiều quốc gia châu Á đang gia tăng sử dụng than đá để duy trì nguồn điện khi xung đột Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung các loại nhiên liệu hóa thạch khác.

Khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) là khí tự nhiên được làm lạnh hóa lỏng để dễ dàng lưu trữ và vận chuyển. LNG được quảng bá như một loại nhiên liệu chuyển tiếp trong quá trình chuyển đổi từ dầu mỏ và than đá sang các nguồn năng lượng sạch hơn, dù trên thực tế LNG vẫn phát thải khí gây biến đổi khí hậu. Mỹ đã thúc đẩy mở rộng xuất khẩu LNG sang châu Á.

Tuy nhiên, theo AP, các quốc gia châu Á đang quay trở lại sử dụng than đá khi chiến sự tại Iran làm gián đoạn các chuyến hàng dầu mỏ và khí đốt. Khu vực này đối mặt với rủi ro do phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, phần lớn trong số đó phải đi qua eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu.

Mỹ nói Iran muốn đạt thỏa thuận, Tehran phản ứng sao?

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Cộng hòa Hồi giáo Iran rất mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến. 

Tổng thống Donald Trump ngày 23/3 cho biết Mỹ đang đàm phán với một lãnh đạo Iran và khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này rất mong muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột.

Mỹ tung tin giả?

