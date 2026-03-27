Tổng thống Trump tiết lộ 'món quà' Iran tặng Mỹ

Theo AP, Tổng thống Trump ngày 26/3 đã tiết lộ "món quà" mà Iran tặng Mỹ mà ông đề cập hai ngày trước. "Món quà" đó chính là việc Iran cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh ông ca ngợi cuộc đối thoại hiệu quả với các nhà lãnh đạo Iran. Tổng thống Trump nói thêm với phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đang có các cuộc đàm phán "rất quan trọng" với Iran trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Về phần mình, Iran cho biết họ đang xem xét kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, nhưng cũng ám chỉ rằng họ không đàm phán với Mỹ.

The Hill đưa tin, trước đó, ngày 24/3, Tổng thống Trump tuyên bố Iran "đã tặng chúng ta một món quà" và đó là "một món quà rất lớn, trị giá một số tiền khổng lồ". "Món quà" có liên quan đến dầu khí nhưng ông chủ Nhà Trắng từ chối tiết lộ cụ thể đó là gì.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát hôm 28/2 đã khiến giá xăng dầu tăng vọt. Eo biển này vốn là tuyến đường huyết mạch trong vận tải biển toàn cầu, là nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới đi qua.

Giá xăng trung bình tại Mỹ hôm 26/3 là khoảng 3,98 USD/gallon, tăng khoảng một đô la so với một tháng trước, trước khi cuộc xung đột bắt đầu. Ông Trump đã cố gắng tìm cách giảm nhẹ tác động của cuộc chiến lên giá nhiên liệu.

"Trong cuộc xung đột, tôi nghĩ giá dầu sẽ tăng cao hơn và thị trường chứng khoán sẽ giảm mạnh hơn. Nhưng thực tế không nghiêm trọng như tôi nghĩ”, ông Trump nói hôm 26/3.

