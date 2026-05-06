Mỹ phát động chiến dịch Project Freedom bảo vệ tuyến hàng hải Hormuz

Mỹ triển khai chiến dịch đa lĩnh vực nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, phản ứng trước căng thẳng với Iran và ảnh hưởng toàn cầu.

Mỹ đã chính thức phát động chiến dịch “Project Freedom” nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang.

Theo Army Recognition, Sư đoàn Dù 82 của Lục quân Mỹ đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao để tham gia chiến dịch, với khả năng triển khai nhanh trong trường hợp khủng hoảng bùng phát.

Chiến dịch được công bố ngày 4-5/5/2026 theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ, với mục tiêu khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower cùng các tàu hộ tống di chuyển qua eo biển Hormuz.

Giới chức quân sự Mỹ nhấn mạnh Project Freedom không chỉ là một hoạt động hải quân, mà còn là chiến dịch đa lĩnh vực, kết hợp lực lượng trên bộ, trên không, trên biển và không gian mạng. Trong đó, Sư đoàn Dù 82 đóng vai trò lực lượng phản ứng nhanh, có thể triển khai trong vòng vài giờ bằng máy bay vận tải chiến lược như C-17 hoặc C-130.

Với năng lực đổ bộ đường không, lực lượng này có thể nhanh chóng kiểm soát các vị trí chiến lược như cảng biển, sân bay hoặc đảo then chốt, tạo bàn đạp cho các lực lượng tiếp theo. Đây là một phần quan trọng trong học thuyết tác chiến viễn chinh của Mỹ, từng được áp dụng trong nhiều chiến dịch lớn trước đây.

Song song với lực lượng mặt đất, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã triển khai một lực lượng quy mô lớn gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay chiến đấu, hệ thống không người lái và khoảng 15.000 binh sĩ để bảo vệ tàu thương mại di chuyển qua khu vực.

Các khí tài như tiêm kích F-16, tàu chiến lớp Arleigh Burke và hệ thống phòng thủ tên lửa được sử dụng để tạo “lá chắn” nhiều lớp, nhằm phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa từ tên lửa, UAV hoặc tàu tấn công nhanh.

Theo các nguồn tin quốc tế và phân tích tương tự trên, việc Mỹ triển khai chiến dịch Project Freedom phản ánh nỗ lực duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược, đồng thời gửi tín hiệu răn đe mạnh mẽ tới Iran - quốc gia bị cáo buộc gây gián đoạn hoạt động vận tải trong khu vực.

Thực tế, lưu lượng tàu qua eo Hormuz đã giảm mạnh, có thời điểm gần như tê liệt, sau khi Iran áp đặt các biện pháp hạn chế và đe dọa an ninh hàng hải. Điều này gây tác động lớn tới thị trường năng lượng toàn cầu và chuỗi cung ứng quốc tế.

Dù phía Mỹ khẳng định chiến dịch mang tính “phòng thủ, giới hạn và tạm thời”, Iran đã cảnh báo sẽ coi mọi sự can thiệp quân sự vào khu vực là hành động khiêu khích, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Giới quan sát nhận định, Project Freedom không chỉ là một chiến dịch quân sự mà còn là bước đi chiến lược trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng tại Trung Đông. Việc huy động lực lượng tinh nhuệ như Sư đoàn Dù 82 cho thấy Mỹ sẵn sàng mở rộng quy mô nếu tình hình xấu đi.