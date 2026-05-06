Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Mỹ phát động chiến dịch Project Freedom bảo vệ tuyến hàng hải Hormuz

Mỹ triển khai chiến dịch đa lĩnh vực nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, phản ứng trước căng thẳng với Iran và ảnh hưởng toàn cầu.

Nguyễn Cúc

Mỹ đã chính thức phát động chiến dịch “Project Freedom” nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang.

Theo Army Recognition, Sư đoàn Dù 82 của Lục quân Mỹ đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao để tham gia chiến dịch, với khả năng triển khai nhanh trong trường hợp khủng hoảng bùng phát.

Chiến dịch được công bố ngày 4-5/5/2026 theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ, với mục tiêu khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

z7797641526629-25f7124cdd45b2db65419914a84cadf3.jpg
Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower cùng các tàu hộ tống di chuyển qua eo biển Hormuz.

Giới chức quân sự Mỹ nhấn mạnh Project Freedom không chỉ là một hoạt động hải quân, mà còn là chiến dịch đa lĩnh vực, kết hợp lực lượng trên bộ, trên không, trên biển và không gian mạng. Trong đó, Sư đoàn Dù 82 đóng vai trò lực lượng phản ứng nhanh, có thể triển khai trong vòng vài giờ bằng máy bay vận tải chiến lược như C-17 hoặc C-130.

Với năng lực đổ bộ đường không, lực lượng này có thể nhanh chóng kiểm soát các vị trí chiến lược như cảng biển, sân bay hoặc đảo then chốt, tạo bàn đạp cho các lực lượng tiếp theo. Đây là một phần quan trọng trong học thuyết tác chiến viễn chinh của Mỹ, từng được áp dụng trong nhiều chiến dịch lớn trước đây.

Song song với lực lượng mặt đất, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã triển khai một lực lượng quy mô lớn gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay chiến đấu, hệ thống không người lái và khoảng 15.000 binh sĩ để bảo vệ tàu thương mại di chuyển qua khu vực.

Các khí tài như tiêm kích F-16, tàu chiến lớp Arleigh Burke và hệ thống phòng thủ tên lửa được sử dụng để tạo “lá chắn” nhiều lớp, nhằm phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa từ tên lửa, UAV hoặc tàu tấn công nhanh.

Theo các nguồn tin quốc tế và phân tích tương tự trên, việc Mỹ triển khai chiến dịch Project Freedom phản ánh nỗ lực duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược, đồng thời gửi tín hiệu răn đe mạnh mẽ tới Iran - quốc gia bị cáo buộc gây gián đoạn hoạt động vận tải trong khu vực.

Thực tế, lưu lượng tàu qua eo Hormuz đã giảm mạnh, có thời điểm gần như tê liệt, sau khi Iran áp đặt các biện pháp hạn chế và đe dọa an ninh hàng hải. Điều này gây tác động lớn tới thị trường năng lượng toàn cầu và chuỗi cung ứng quốc tế.

Dù phía Mỹ khẳng định chiến dịch mang tính “phòng thủ, giới hạn và tạm thời”, Iran đã cảnh báo sẽ coi mọi sự can thiệp quân sự vào khu vực là hành động khiêu khích, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Giới quan sát nhận định, Project Freedom không chỉ là một chiến dịch quân sự mà còn là bước đi chiến lược trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng tại Trung Đông. Việc huy động lực lượng tinh nhuệ như Sư đoàn Dù 82 cho thấy Mỹ sẵn sàng mở rộng quy mô nếu tình hình xấu đi.

Chiến dịch "Project Freedom" cho thấy Mỹ đang chuyển sang chiến lược bảo vệ chủ động các tuyến hàng hải trọng yếu. Việc huy động Sư đoàn Dù 82 - lực lượng phản ứng nhanh hàng đầu - cho thấy Washington chuẩn bị cho nhiều kịch bản, từ bảo vệ tàu thương mại đến kiểm soát điểm chiến lược ven biển. Tuy nhiên, động thái này cũng làm gia tăng nguy cơ va chạm quân sự với Iran, đặc biệt trong bối cảnh khu vực đang ở trạng thái căng thẳng cao.

Army recognition
Link bài gốc Copy link
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/u-s-launches-project-freedom-with-82nd-airborne-ready-for-hormuz-crisis-response
#Mỹ #Project Freedom #eo biển Hormuz #hàng hải #quân đội #chiến tranh

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Ông Trump nói Mỹ sẽ 'hướng dẫn' tàu mắc kẹt rời eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố "Dự án Tự do" nhằm hỗ trợ các tàu thuyền rời khỏi eo biển Hormuz, bắt đầu từ ngày 4/5.

AP đưa tin, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ khởi động một chiến dịch vào ngày 4/5 nhằm “hướng dẫn” các tàu mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz đang bị Iran kiểm soát. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không tiết lộ nhiều chi tiết về chiến dịch có thể mang tính quy mô lớn này nhằm hỗ trợ hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ. Iran nhanh chóng lên án đây là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.

Khởi động "Dự án Tự do" từ ngày 4/5

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ và Iran đối đầu căng thẳng về eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân

Xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn với các đề xuất hòa bình chưa được chấp nhận, gây lo ngại về khủng hoảng khu vực và ảnh hưởng toàn cầu.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào thế giằng co nguy hiểm khi các nỗ lực ngoại giao chưa đạt đột phá, trong khi điểm nóng chiến lược là eo biển Hormuz vẫn bị kiểm soát chặt chẽ.

Theo cập nhật mới nhất từ Associated Press, Iran đã đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh, trong đó sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa và ngừng các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, Washington được cho là chưa sẵn sàng chấp nhận đề xuất này, đặc biệt khi vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran chưa được giải quyết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ bắt thêm tàu chở dầu liên quan Iran, căng thẳng leo thang

Quân đội Mỹ vừa bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu mỏ của Iran, khiến căng thẳng leo thang. 

Quân đội Mỹ ngày 23/4 đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu mỏ của Iran, làm gia tăng căng thẳng với Tehran chỉ một ngày sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran kiểm soát hai tàu tại eo biển Hormuz chiến lược.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng Mỹ có mặt trên boong tàu chở dầu Majestic X, bị bắt giữ tại Ấn Độ Dương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới