Giải trí

Mỹ nhân Việt thướt tha áo dài, đồng hành cùng không khí đại lễ

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều mỹ nhân Việt đã cùng nhau khoe sắc trong tà áo dài truyền thống, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Nữ diễn viên Hồng Diễm khéo léo kết hợp nón lá màu cờ đỏ sao vàng cùng áo dài hồng pastel duyên dáng. Ảnh: FB Nguyen Hong Diem
Nữ diễn viên Hồng Diễm khéo léo kết hợp nón lá màu cờ đỏ sao vàng cùng áo dài hồng pastel duyên dáng. Ảnh: FB Nguyen Hong Diem
Á hậu Thúy Vân kết hợp hai gam màu đỏ – vàng, vừa rực rỡ vừa tinh tế để tôn vinh lòng tự hào dân tộc. Ảnh: FB Thúy Vân
Á hậu Thúy Vân kết hợp hai gam màu đỏ – vàng, vừa rực rỡ vừa tinh tế để tôn vinh lòng tự hào dân tộc. Ảnh: FB Thúy Vân
Hoa hậu Thanh Thủy có phụ kiện độc đáo là chiếc bánh "macaron lá cờ" nhỏ xinh. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy
Hoa hậu Thanh Thủy có phụ kiện độc đáo là chiếc bánh "macaron lá cờ" nhỏ xinh. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy
Diễn viên Quỳnh Nga diện áo dài đỏ, kết hợp phụ kiện làn hoa và lá cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga
Diễn viên Quỳnh Nga diện áo dài đỏ, kết hợp phụ kiện làn hoa và lá cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga
Diễn viên Phan Minh Huyền yêu kiều trong tà áo dài gấm mềm mại và khăn choàng bay bổng. Ảnh: FB Phan Minh Huyền
Diễn viên Phan Minh Huyền yêu kiều trong tà áo dài gấm mềm mại và khăn choàng bay bổng. Ảnh: FB Phan Minh Huyền
Đông Nhi lựa chọn áo dài trắng truyền thống, kết hợp khăn choàng màu cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Dong Nhi News
Đông Nhi lựa chọn áo dài trắng truyền thống, kết hợp khăn choàng màu cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Dong Nhi News
Hoàng Yến Chibi chọn áo dài đỏ đính đá phần cổ và tay tham gia diễu hành A80. Ảnh: FB Hoàng Yến Chibi
Hoàng Yến Chibi chọn áo dài đỏ đính đá phần cổ và tay tham gia diễu hành A80. Ảnh: FB Hoàng Yến Chibi
Ngọc Huyền chụp ảnh với cờ đỏ sao vàng cầm tay và nón lá, cô chọn diện áo dài màu đỏ rực rỡ. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền
Ngọc Huyền chụp ảnh với cờ đỏ sao vàng cầm tay và nón lá, cô chọn diện áo dài màu đỏ rực rỡ. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền
Khả Ngân mặc áo dài trắng dáng suông tham gia tập luyện diễu hành A80. Ảnh: FB Khả Ngân Sushi
Khả Ngân mặc áo dài trắng dáng suông tham gia tập luyện diễu hành A80. Ảnh: FB Khả Ngân Sushi
Thanh Hương đẹp yêu kiều với áo dài đỏ truyền thống, cô không quên kết hợp cùng nón lá và khăn màu cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Nguyen Thanh Huong
Thanh Hương đẹp yêu kiều với áo dài đỏ truyền thống, cô không quên kết hợp cùng nón lá và khăn màu cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Nguyen Thanh Huong
