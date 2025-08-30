Hà Nội

Hot face sao Việt: Dàn sao hồ hởi trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Giải trí

Hot face sao Việt: Dàn sao hồ hởi trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành

NSƯT Chiều Xuân háo hức đón chờ đoàn diễu binh đi qua. Hoa hậu Lương Thuỳ Linh diện áo dài đỏ khoe sắc khi tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 30/8: NSƯT Chiều Xuân hoà vào dòng người chờ đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: FB Nguyễn Thị Chiều Xuân
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh diện áo dài đỏ khoe sắc khi tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Mono tung bộ ảnh: "Tươi như mới tưới". Ảnh: FB Mono
Hiền Hồ viết: "Lên Đà Lạt là không cần phải đi đâu nhiều, cứ đi ra đi vô...". Ảnh: FB Hiền Hồ
Hoa hậu Tiểu Vy diện áo dài trắng trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Diễn viên Lương Thu Trang cho biết thấy bồi hồi, xúc động như mỗi lần có vở diễn mới khi đến ngày tổng duyệt diễu binh. Ảnh: FB Lương Thu Trang
Trước đó, Khả Ngân hăng say luyện tập cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: FB Khả Ngân Sushi
Kha Ly khoe vẻ gợi cảm khi biểu diễn tại Canada. Ảnh: FB Lại Thị Kha Ly
Quốc Thiên chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: FB Tran Quoc Thien
