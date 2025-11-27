Mỹ ngừng hỗ trợ tình báo, Châu Âu tìm cách hỗ trợ Ukraine

Các đồng minh Phương Tây của Ukraine lo ngại những lỗ hổng tình báo tiềm ẩn sau khi Washington cảnh báo có thể đình chỉ việc chia sẻ thông tin.

Tại cuộc họp thường niên của các quan chức quốc phòng và an ninh ở Nova Scotia, Canada, các chuyên gia đã báo cáo với Politico một số phương án khả thi để thay thế hoặc bổ sung cho sự hỗ trợ tình báo của Mỹ.

Các đại diện của NATO và châu Âu nhấn mạnh rằng năng lực của Washington, đặc biệt là tình báo vệ tinh được sử dụng để theo dõi các hoạt động của Nga và dự đoán các cuộc tấn công, là "độc nhất" và "không thể thay thế".

Không có thông tin tình báo, trinh sát từ Mỹ, Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên chiến trường.

Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng các hệ thống thương mại và ngoài Mỹ đã được cải thiện trong những năm gần đây và có thể bù đắp một phần những thiếu sót. Các lựa chọn thay thế cho Hệ thống Mỹ tại châu Âu, các nhà cung cấp vệ tinh thương mại đang mở rộng năng lực của mình, một phần cũng do sự quan tâm gia tăng sau khi Hoa Kỳ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo không gian với Ukraine vào đầu năm nay.

Người đứng đầu tạm thời chương trình đổi mới DIANA của NATO, James Appathurai, cho biết các công ty châu Âu như ICEYE của Phần Lan, công ty vận hành vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp, hiện đang cung cấp dữ liệu cho Ukraine.

ICEYE đã bán vệ tinh cho Ba Lan, Hà Lan, Phần Lan và Bồ Đào Nha, và có kế hoạch mở rộng chòm sao hiện tại gồm khoảng năm đến mười vệ tinh có chủ quyền lên tới 25 vệ tinh trong vòng hai năm tới.

Ngoài ra, Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ EU Andrius Kubilius đã nêu bật một số chương trình của châu Âu cũng có thể hỗ trợ Ukraine. Một trong số đó là Galileo, mạng lưới định vị toàn cầu của EU, vận hành 24 vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất trung bình ở độ cao 23.222 km (14.440 dặm).

Một hệ thống khác là Copernicus, hệ thống quan sát Trái đất và theo dõi thời tiết của EU, dự kiến ​​sẽ mở rộng thêm gần 20 vệ tinh nữa trước năm 2030, thu thập dữ liệu từ các cảm biến trên mặt đất, trên biển và trên không.

Các hệ thống vệ tinh định vị, thương mại như Galileo cũng được châu Âu đưa vào phương án sử dụng hỗ trợ thông tin tình báo.

Kubilius cũng đề cập đến chương trình IRIS của Châu Âu, nhằm mục đích cung cấp mạng lưới truyền thông đa quỹ đạo an toàn cho mục đích quân sự, chính phủ và khẩn cấp.

Chòm sao này dự kiến ​​sẽ bao gồm 290 vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất trung bình và thấp, nhưng vẫn đang trong quá trình phát triển và dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào năm 2030.

Bên cạnh các quốc gia châu Âu, Canada cũng có thể giúp lấp đầy một phần lỗ hổng thông tin tình báo của Kyiv. Canada trước đây đã cung cấp hình ảnh RADARSAT-2, một vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp có thể thu được hàng chục nghìn hình ảnh mỗi năm, cho Ukraine và có thể tiếp tục hỗ trợ nếu sự hỗ trợ của Hoa Kỳ bị cắt giảm.