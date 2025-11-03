Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mục tiêu đằng sau cuộc đột kích của chỉ huy tình báo Ukraine đến Pokrovsk

Quân sự

Mục tiêu đằng sau cuộc đột kích của chỉ huy tình báo Ukraine đến Pokrovsk

Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GRU), cố gắng giải nguy cho quân Ukraine ở Pokrovsk, bằng cách sử dụng bằng trực thăng đổ bộ mạo hiểm vào phía sau quân Nga.

Tiến Minh
Trung tướng Kirill Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR MOU), đã bị phát hiện đang trên đường đến Pokrovsk. Sự việc này đã được Andriy Tkachuk, Thiếu tá Quân đội Ukraine, chiến lược gia chính trị, đưa tin vào ngày 1/11 trên kênh Telegram "Voice of the Major" cá nhân.
Trung tướng Kirill Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR MOU), đã bị phát hiện đang trên đường đến Pokrovsk. Sự việc này đã được Andriy Tkachuk, Thiếu tá Quân đội Ukraine, chiến lược gia chính trị, đưa tin vào ngày 1/11 trên kênh Telegram "Voice of the Major" cá nhân.
Tkachuk đăng kèm một bức ảnh và một bình luận ngắn “Tướng Budanov và lực lượng đặc nhiệm của ông bị phát hiện đang trên đường đến Pokrovsk. Một số biện pháp đặc biệt sẽ được áp dụng ngay lập tức”. Tuy nhiên Tkachuk không nêu rõ địa điểm chụp bức ảnh và thời gian chụp.
Tkachuk đăng kèm một bức ảnh và một bình luận ngắn “Tướng Budanov và lực lượng đặc nhiệm của ông bị phát hiện đang trên đường đến Pokrovsk. Một số biện pháp đặc biệt sẽ được áp dụng ngay lập tức”. Tuy nhiên Tkachuk không nêu rõ địa điểm chụp bức ảnh và thời gian chụp.
Các phương tiện truyền thông khác của Ukraine đưa tin, tướng Budanov hiện đang chỉ huy một cuộc phản công của lực lượng đặc nhiệm GUR ở ngoại ô Pokrovsk. Có nguồn tin cho rằng, hành động của GRU nhằm cắt đứt tuyến hậu cần của quân Nga ở phía tây thành phố, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng để cứu một “nhân vật quan trọng”.
Các phương tiện truyền thông khác của Ukraine đưa tin, tướng Budanov hiện đang chỉ huy một cuộc phản công của lực lượng đặc nhiệm GUR ở ngoại ô Pokrovsk. Có nguồn tin cho rằng, hành động của GRU nhằm cắt đứt tuyến hậu cần của quân Nga ở phía tây thành phố, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng để cứu một “nhân vật quan trọng”.
Theo hãng thông tấn Anh Reuters, cho biết tình báo Ukraine đã cử lực lượng đặc nhiệm tới tiến hành các hoạt động chiến đấu ở thành phố Pokrovsk, nơi đang bị bao vây. Cụ thể là vào tối ngày 31/10, GUR đã đổ bộ một lực lượng tấn công bằng trực thăng xuống phía tây bắc thành phố Pokrovsk, sau lưng chiến tuyến của Quân đội Nga (RFAF).
Theo hãng thông tấn Anh Reuters, cho biết tình báo Ukraine đã cử lực lượng đặc nhiệm tới tiến hành các hoạt động chiến đấu ở thành phố Pokrovsk, nơi đang bị bao vây. Cụ thể là vào tối ngày 31/10, GUR đã đổ bộ một lực lượng tấn công bằng trực thăng xuống phía tây bắc thành phố Pokrovsk, sau lưng chiến tuyến của Quân đội Nga (RFAF).
Reuters trích dẫn nguồn tin từ Quân đoàn 7, trực thuộc Lực lượng tấn công đường không của Quân đội Ukraine (AFU), Reuters cho biết lực lượng đặc nhiệm GRU đã đổ bộ bằng trực thăng UH-60A Black Hawk. Việc tướng Budanov vắng mặt trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, điều "thu hút sự chú ý của nhiều người", như Reuters đã ghi nhận, là do sự hiện diện của ông tại Pokrovsk.
Reuters trích dẫn nguồn tin từ Quân đoàn 7, trực thuộc Lực lượng tấn công đường không của Quân đội Ukraine (AFU), Reuters cho biết lực lượng đặc nhiệm GRU đã đổ bộ bằng trực thăng UH-60A Black Hawk. Việc tướng Budanov vắng mặt trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, điều "thu hút sự chú ý của nhiều người", như Reuters đã ghi nhận, là do sự hiện diện của ông tại Pokrovsk.
“Các video được chia sẻ với tôi, được cho là quay cảnh trực thăng hạ cánh tại các khu vực mà Nga tuyên bố đang kiểm soát. Tôi không thể tự mình xác minh các video này”, phóng viên Oliver Carroll của tờ The Economist đã viết trên blog của mình, kèm theo một video.
“Các video được chia sẻ với tôi, được cho là quay cảnh trực thăng hạ cánh tại các khu vực mà Nga tuyên bố đang kiểm soát. Tôi không thể tự mình xác minh các video này”, phóng viên Oliver Carroll của tờ The Economist đã viết trên blog của mình, kèm theo một video.
Theo phóng viên Carroll, ông được thông báo rằng lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang tiến hành một "cuộc phản công táo bạo gần Pokrovsk để mở đường cho các tuyến hậu cần then chốt trước đây của Ukraine", hiện do các đơn vị tấn công Nga vừa chiếm giữ.
Theo phóng viên Carroll, ông được thông báo rằng lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang tiến hành một "cuộc phản công táo bạo gần Pokrovsk để mở đường cho các tuyến hậu cần then chốt trước đây của Ukraine", hiện do các đơn vị tấn công Nga vừa chiếm giữ.
Kênh truyền hình Ukraine Suspilne, trích dẫn các nguồn tin của mình, cũng đưa tin rằng các nhóm tấn công của GUR đã tiến vào các khu vực "có tầm quan trọng chiến lược đối với hậu cần Ukraine" và nơi quân Nga vừa giành quyền kiểm soát. Một số trực thăng đã tham gia vào chiến dịch này, và tướng Budanov đang ở gần Pokrovsk để chỉ đạo các hoạt động trên.
Kênh truyền hình Ukraine Suspilne, trích dẫn các nguồn tin của mình, cũng đưa tin rằng các nhóm tấn công của GUR đã tiến vào các khu vực "có tầm quan trọng chiến lược đối với hậu cần Ukraine" và nơi quân Nga vừa giành quyền kiểm soát. Một số trực thăng đã tham gia vào chiến dịch này, và tướng Budanov đang ở gần Pokrovsk để chỉ đạo các hoạt động trên.
Cần nói thêm là chính quyền Ukraine chưa chính thức xác nhận hay phủ nhận thông tin này. Tuy nhiên, một số người dùng Internet nhắc lại rằng, Kiev từng đe dọa "gây rắc rối cho người Nga vào lễ Halloween". Do đó, không thể loại trừ tướng Budanov đã thúc giục cấp dưới của mình chiến đấu, để giành sự chú ý.
Cần nói thêm là chính quyền Ukraine chưa chính thức xác nhận hay phủ nhận thông tin này. Tuy nhiên, một số người dùng Internet nhắc lại rằng, Kiev từng đe dọa "gây rắc rối cho người Nga vào lễ Halloween". Do đó, không thể loại trừ tướng Budanov đã thúc giục cấp dưới của mình chiến đấu, để giành sự chú ý.
Người dẫn chương trình truyền hình, nhà báo, phóng viên chiến trường người Ukraine, Andriy Tsaplienko đã đưa tin về việc triển khai lực lượng đặc nhiệm GUR đến Pokrovsk vào ngày 27/10. Hơn nữa, thông tin này hoàn toàn phù hợp với thông tin của Reuters, rằng hoạt động này đã bắt đầu vài ngày trước đó, mặc dù nó chỉ được công bố vào ngày 31/10.
Người dẫn chương trình truyền hình, nhà báo, phóng viên chiến trường người Ukraine, Andriy Tsaplienko đã đưa tin về việc triển khai lực lượng đặc nhiệm GUR đến Pokrovsk vào ngày 27/10. Hơn nữa, thông tin này hoàn toàn phù hợp với thông tin của Reuters, rằng hoạt động này đã bắt đầu vài ngày trước đó, mặc dù nó chỉ được công bố vào ngày 31/10.
Nhóm phân tích công khai Deep State của Ukraine, có liên hệ mật thiết với GRU, lưu ý tình hình của quân Ukraine tại Pokrovsk và khu vực xung quanh đã xấu đi đáng kể kể từ ngày 27/10. Binh lính AFU viết trên blog của họ rằng, việc triển khai lực lượng đặc nhiệm GUR không giúp cải thiện tình hình chiến sự tại Pokrovsk.
Nhóm phân tích công khai Deep State của Ukraine, có liên hệ mật thiết với GRU, lưu ý tình hình của quân Ukraine tại Pokrovsk và khu vực xung quanh đã xấu đi đáng kể kể từ ngày 27/10. Binh lính AFU viết trên blog của họ rằng, việc triển khai lực lượng đặc nhiệm GUR không giúp cải thiện tình hình chiến sự tại Pokrovsk.
Trong khi đó, các nhóm công khai liên quan đến quân sự Nga, đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh hai trực thăng UH-60A Black Hawk của GUR, bay về phía Pokrovsk. Theo thông tin của họ, lực lượng đổ bộ đã đổ bộ vào khu công nghiệp ở phía tây bắc thành phố, nơi đồn trú Pokrovsk nhận được tiếp tế.
Trong khi đó, các nhóm công khai liên quan đến quân sự Nga, đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh hai trực thăng UH-60A Black Hawk của GUR, bay về phía Pokrovsk. Theo thông tin của họ, lực lượng đổ bộ đã đổ bộ vào khu công nghiệp ở phía tây bắc thành phố, nơi đồn trú Pokrovsk nhận được tiếp tế.
Nhưng theo trang Military Review của Nga, chuyến bay của một chiếc trực thăng UH-60A Black Hawk của Mỹ, đang vận chuyển lực lượng đặc nhiệm GUR trong một nhiệm vụ theo kiểu “tự sát” ở vùng ngoại ô phía tây bắc của Pokrovsk, (nằm trong sự kiểm soát của Nga), đã bị phát hiện bởi các UAV “phục kích” của Nga.
Nhưng theo trang Military Review của Nga, chuyến bay của một chiếc trực thăng UH-60A Black Hawk của Mỹ, đang vận chuyển lực lượng đặc nhiệm GUR trong một nhiệm vụ theo kiểu “tự sát” ở vùng ngoại ô phía tây bắc của Pokrovsk, (nằm trong sự kiểm soát của Nga), đã bị phát hiện bởi các UAV “phục kích” của Nga.
Đoạn video do một trong những UAV của Nga, nằm phục kích trên đường, chờ xe địch đi qua gần đó ghi lại, đã được công bố trực tuyến. Đoạn phim cho thấy chiếc trực thăng Black Hawk bay ở độ cao cực thấp, điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì cần phải tránh bị radar phát hiện.
Đoạn video do một trong những UAV của Nga, nằm phục kích trên đường, chờ xe địch đi qua gần đó ghi lại, đã được công bố trực tuyến. Đoạn phim cho thấy chiếc trực thăng Black Hawk bay ở độ cao cực thấp, điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì cần phải tránh bị radar phát hiện.
Tuy nhiên, bất chấp mọi biện pháp được phía Ukraine áp dụng, chiến dịch liều lĩnh của GUR, được dàn dựng như phim hành động Hollywood, đã hoàn toàn thất bại. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nỗ lực tấn công của lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã bị đẩy lùi, với tổn thất hoàn toàn cho đối phương.
Tuy nhiên, bất chấp mọi biện pháp được phía Ukraine áp dụng, chiến dịch liều lĩnh của GUR, được dàn dựng như phim hành động Hollywood, đã hoàn toàn thất bại. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nỗ lực tấn công của lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã bị đẩy lùi, với tổn thất hoàn toàn cho đối phương.
“Một đơn vị đặc nhiệm Ukraine đã bị tiêu diệt, trong khi một đơn vị khác đang lẩn trốn trong khu công nghiệp và đã bị UAV FPV của Nga phát hiện và tiêu diệt gọn; trong khi đó, tướng Budanov vẫn ở cách thành phố Pokrovsk 90 km”, trang Military Review của Nga kết luận. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).
“Một đơn vị đặc nhiệm Ukraine đã bị tiêu diệt, trong khi một đơn vị khác đang lẩn trốn trong khu công nghiệp và đã bị UAV FPV của Nga phát hiện và tiêu diệt gọn; trong khi đó, tướng Budanov vẫn ở cách thành phố Pokrovsk 90 km”, trang Military Review của Nga kết luận. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).
Trực thăng Black Hawk của đặc nhiệm Ukraine đổ bộ vào Pokrovsk, nhưng đã bị UAV của Nga phát hiện. (Nguồn Military Review).
Tiến Minh
#Trực thăng Black Hawk #đặc nhiệm Ukraine #quân Ukraine bị bao vây #Pokrovsk #Giám đốc tình báo Ukraine #tướng Kirill Budanov

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT