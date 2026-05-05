Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, 2 người thiệt mạng

AP đưa tin, lực lượng Mỹ mới đây tiếp tục tiến hành cuộc không kích nhằm vào một con tàu bị nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, khiến hai người thiệt mạng.

Trong vụ tấn công mới nhất hôm 4/5, Bộ Tư lệnh Miền Nam của Mỹ (USSOUTHCOM) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các đối tượng bị nghi ngờ buôn lậu ma túy trên các tuyến đường vận chuyển quen thuộc. USSOUTHCOM đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội X, ghi lại cảnh một chiếc thuyền di chuyển trên mặt nước trước khi chìm xuống sau một vụ nổ.

Một con tàu nghi chở ma túy trước khi bị tấn công ở Đông Thái Bình Dương hồi tháng 12/2025. Ảnh: USSOUTHCOM.

Các cuộc tấn công bắt đầu khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự lớn nhất tại khu vực này trong nhiều thập kỷ.

Chiến dịch của Mỹ nhằm vào các tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy tại khu vực Mỹ Latinh bắt đầu từ đầu tháng 9/2025 và đến nay đã khiến ít nhất 188 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công khác cũng diễn ra tại vùng biển phía đông Thái Bình Dương.

Bất chấp cuộc chiến với Iran, những đợt tấn công của Mỹ nhằm vào các con tàu này gia tăng trở lại trong những tuần gần đây, cho thấy các biện pháp mạnh tay của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn cái gọi là “khủng bố ma túy” tại Tây Bán cầu vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Dù vậy, Quân đội Mỹ chưa cung cấp bằng chứng nào cho thấy các tàu này thực sự chở ma túy.

Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố nước này đang trong "cuộc xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh, nhấn mạnh rằng cuộc tấn công là sự leo thang cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ.

