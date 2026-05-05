Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, 2 người thiệt mạng

Trong vụ tấn công mới nhất, USSOUTHCOM tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các đối tượng bị nghi ngờ buôn lậu ma túy trên tuyến đường vận chuyển quen thuộc.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, lực lượng Mỹ mới đây tiếp tục tiến hành cuộc không kích nhằm vào một con tàu bị nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, khiến hai người thiệt mạng.

Trong vụ tấn công mới nhất hôm 4/5, Bộ Tư lệnh Miền Nam của Mỹ (USSOUTHCOM) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các đối tượng bị nghi ngờ buôn lậu ma túy trên các tuyến đường vận chuyển quen thuộc. USSOUTHCOM đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội X, ghi lại cảnh một chiếc thuyền di chuyển trên mặt nước trước khi chìm xuống sau một vụ nổ.

Một con tàu nghi chở ma túy trước khi bị tấn công ở Đông Thái Bình Dương hồi tháng 12/2025. Ảnh: USSOUTHCOM.

Các cuộc tấn công bắt đầu khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự lớn nhất tại khu vực này trong nhiều thập kỷ.

Chiến dịch của Mỹ nhằm vào các tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy tại khu vực Mỹ Latinh bắt đầu từ đầu tháng 9/2025 và đến nay đã khiến ít nhất 188 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công khác cũng diễn ra tại vùng biển phía đông Thái Bình Dương.

Bất chấp cuộc chiến với Iran, những đợt tấn công của Mỹ nhằm vào các con tàu này gia tăng trở lại trong những tuần gần đây, cho thấy các biện pháp mạnh tay của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn cái gọi là “khủng bố ma túy” tại Tây Bán cầu vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Dù vậy, Quân đội Mỹ chưa cung cấp bằng chứng nào cho thấy các tàu này thực sự chở ma túy.

Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố nước này đang trong "cuộc xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh, nhấn mạnh rằng cuộc tấn công là sự leo thang cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tấn công một tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy trên vùng biển Caribe hồi tháng 9/2025

Nguồn video: VTV
Mỹ phá hủy hai tàu nghi chở ma túy, 5 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy hai chiếc tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển phía đông Thái Bình Dương, khiến 5 người thiệt mạng. 

Quân đội Mỹ ngày 12/4 tuyên bố đã phá hủy hai chiếc thuyền bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương, khiến tổng cộng 5 người thiệt mạng và một người được cho là sống sót.

Theo AP, vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục chiến dịch truy quét các đối tượng bị cho là buôn lậu ma túy tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời chuẩn bị phong tỏa hải quân các cảng của Iran.

Mỹ đánh chìm tàu nghi chở ma túy ngoài khơi Costa Rica

Giới chức Costa Rica cho biết một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào con tàu bị nghi buôn ma túy ngoài khơi bờ biển nước này đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức Costa Rica ngày 20/3 cho biết, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một tàu bị nghi vận chuyển ma túy trái phép ngoài khơi bờ biển của Costa Rica, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Vụ tấn công nhằm vào chiếc tàu bị cáo buộc chở ma túy này được Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) thông báo trên tài khoản X. Đây là vụ mới nhất trong loạt các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu thuyền bị nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Thái Bình Dương và Caribe.

Brazil mở chiến dịch truy quét, tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng

Cảnh sát Brazil mở chiến dịch truy quét tại một khu ổ chuột ở Rio de Janeiro, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có trùm ma túy địa phương khét tiếng.

AP dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật cho biết, cảnh sát Brazil đã mở một chiến dịch tại các khu ổ chuột ở Rio de Janeiro vào ngày 18/3, khiến 7 nghi phạm buôn ma túy, bao gồm 1 thủ lĩnh băng nhóm địa phương, cùng một cư dân thiệt mạng.

