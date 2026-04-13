Mỹ phá hủy hai tàu nghi chở ma túy, 5 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ ngày 12/4 tuyên bố đã phá hủy hai chiếc thuyền bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương, khiến tổng cộng 5 người thiệt mạng và một người được cho là sống sót.

Theo AP, vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục chiến dịch truy quét các đối tượng bị cho là buôn lậu ma túy tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời chuẩn bị phong tỏa hải quân các cảng của Iran.

Các video đăng trên mạng xã hội X cho thấy những chiếc thuyền nhỏ di chuyển trên mặt nước trước khi từng chiếc bị nhấn chìm trong một vụ nổ sáng rực.

Một con tàu nghi chở ma túy trước khi bị tấn công ở phía Đông Thái Bình Dương hồi tháng 10/2025. Ảnh: X.

Bộ Tư lệnh Miền Nam của Mỹ khẳng định họ đã nhắm vào các đối tượng bị nghi ngờ buôn lậu ma túy trên các tuyến đường vận chuyển quen thuộc, dù không cung cấp bằng chứng cho thấy các tàu này đang vận chuyển ma túy.

Trên mạng X, Bộ Tư lệnh Miền Nam của Mỹ cho biết đã thông báo cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển nước này để kích hoạt hệ thống tìm kiếm và cứu nạn người sống sót. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ xác nhận việc phối hợp tìm kiếm và cho biết sẽ cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

Như vậy, tổng số người thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền nghi chở ma túy do Quân đội Mỹ thực hiện kể từ đầu tháng 9/2025 đến nay đã tăng lên ít nhất 168 người.

Trong khi đó, Quân đội Mỹ vẫn đang tập trung vào các chiến dịch ở Trung Đông, nơi Mỹ đã tham chiến với Iran trong vài tuần qua.

Ngày 12/4, Tổng thống Trump cho biết Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa các tàu ra vào eo biển Hormuz, sau khi cuộc đàm phán ngừng bắn Mỹ-Iran tại Pakistan kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Ông Trump muốn làm suy yếu lợi thế chiến lược của Iran trong cuộc chiến, sau khi yêu cầu nước này mở lại tuyến đường thủy quan trọng vốn chiếm tới 20% lượng dầu toàn cầu lưu thông qua đây. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ cho biết lệnh phong tỏa sẽ bao gồm cả các cảng của Iran.