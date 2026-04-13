Mỹ phá hủy hai tàu nghi chở ma túy, 5 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy hai chiếc tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển phía đông Thái Bình Dương, khiến 5 người thiệt mạng. 

An An (Theo AP)

Quân đội Mỹ ngày 12/4 tuyên bố đã phá hủy hai chiếc thuyền bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương, khiến tổng cộng 5 người thiệt mạng và một người được cho là sống sót.

Theo AP, vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục chiến dịch truy quét các đối tượng bị cho là buôn lậu ma túy tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời chuẩn bị phong tỏa hải quân các cảng của Iran.

Các video đăng trên mạng xã hội X cho thấy những chiếc thuyền nhỏ di chuyển trên mặt nước trước khi từng chiếc bị nhấn chìm trong một vụ nổ sáng rực.

matuy.png
Một con tàu nghi chở ma túy trước khi bị tấn công ở phía Đông Thái Bình Dương hồi tháng 10/2025. Ảnh: X.

Bộ Tư lệnh Miền Nam của Mỹ khẳng định họ đã nhắm vào các đối tượng bị nghi ngờ buôn lậu ma túy trên các tuyến đường vận chuyển quen thuộc, dù không cung cấp bằng chứng cho thấy các tàu này đang vận chuyển ma túy.

Trên mạng X, Bộ Tư lệnh Miền Nam của Mỹ cho biết đã thông báo cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển nước này để kích hoạt hệ thống tìm kiếm và cứu nạn người sống sót. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ xác nhận việc phối hợp tìm kiếm và cho biết sẽ cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

Như vậy, tổng số người thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền nghi chở ma túy do Quân đội Mỹ thực hiện kể từ đầu tháng 9/2025 đến nay đã tăng lên ít nhất 168 người.

Trong khi đó, Quân đội Mỹ vẫn đang tập trung vào các chiến dịch ở Trung Đông, nơi Mỹ đã tham chiến với Iran trong vài tuần qua.

Ngày 12/4, Tổng thống Trump cho biết Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa các tàu ra vào eo biển Hormuz, sau khi cuộc đàm phán ngừng bắn Mỹ-Iran tại Pakistan kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Ông Trump muốn làm suy yếu lợi thế chiến lược của Iran trong cuộc chiến, sau khi yêu cầu nước này mở lại tuyến đường thủy quan trọng vốn chiếm tới 20% lượng dầu toàn cầu lưu thông qua đây. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ cho biết lệnh phong tỏa sẽ bao gồm cả các cảng của Iran.

Quân sự - Thế giới

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe, 4 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ tiến hành cuộc không kích mới nhằm vào một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe, khiến 4 người thiệt mạng.

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành cuộc tấn công vào một con tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển Caribe hôm 25/3, khiến 4 người thiệt mạng.

Theo AP, động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục chiến dịch kéo dài nhiều tháng nhằm vào các đối tượng bị cho là buôn lậu ma túy tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Iran.

Quân sự - Thế giới

Mỹ đánh chìm tàu nghi chở ma túy ngoài khơi Costa Rica

Giới chức Costa Rica cho biết một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào con tàu bị nghi buôn ma túy ngoài khơi bờ biển nước này đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức Costa Rica ngày 20/3 cho biết, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một tàu bị nghi vận chuyển ma túy trái phép ngoài khơi bờ biển của Costa Rica, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Vụ tấn công nhằm vào chiếc tàu bị cáo buộc chở ma túy này được Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) thông báo trên tài khoản X. Đây là vụ mới nhất trong loạt các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu thuyền bị nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Thái Bình Dương và Caribe.

Quân sự - Thế giới

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy, 6 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ cho biết 6 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của nước này nhằm vào tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển phía đông Thái Bình Dương.

AP dẫn thông báo từ Quân đội Mỹ cho biết, lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển phía đông Thái Bình Dương hôm 8/3, khiến 6 người trên tàu thiệt mạng. Cuộc tấn công là một phần trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các đối tượng bị nghi ngờ là tội phạm ma túy.

Cuộc tấn công hôm 8/3 đã nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 157 kể từ khi chính quyền ông Trump bắt đầu tiến hành chiến dịch chống ma túy từ đầu tháng 9/2025.

