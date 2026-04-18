Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ Nga

Bộ Tài chính Mỹ gia hạn việc tạm dừng áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu do chiến sự tại Iran gây ra.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ ngày 17/4 đã gia hạn việc tạm dừng các lệnh trừng phạt đối với các lô hàng dầu mỏ của Nga nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu do cuộc chiến tại Iran gây ra, chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent loại trừ khả năng này.

my.png
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: scotsmanguide.com.

Giấy phép này đồng nghĩa với việc các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không được áp dụng trong 30 ngày đối với các lô dầu của Nga đã được bốc lên tàu kể từ ngày 17/4. Đây là sự gia hạn cho giấy phép 30 ngày tương tự đã được ban hành vào tháng Ba đối với dầu mỏ Nga được bốc lên tàu trước ngày 11/3.

Động thái này cho thấy tác động từ cuộc chiến tại Iran đã giúp Moscow gia tăng khả năng thu lợi từ xuất khẩu năng lượng, vốn bị hạn chế kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 15/4, Bộ trưởng Bessent từng khẳng định sẽ không gia hạn giấy phép này. “Chúng tôi sẽ không gia hạn miễn trừ đối với dầu Nga, và cũng sẽ không gia hạn lệnh miễn trừ tương tự đối với dầu Iran”, ông nói. Chính quyền hiện chưa đưa ra lời giải thích ngay lập tức về sự thay đổi quyết định này.

Trước đó, vào tháng Ba, Mỹ thông báo áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga trong 30 ngày. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khi đó nói rằng biện pháp này là một phần trong “các bước đi quyết định của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy sự ổn định trên thị trường năng lượng toàn cầu” trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông diễn ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video về lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran

Nguồn video: VTV
Mỹ - Iran đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn?

Theo các quan chức khu vực, Mỹ và Iran đã đạt được "thỏa thuận về nguyên tắc" gia hạn lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

AP đưa tin, ngay cả khi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran và những lời đe dọa mới từ phía Iran gây lo ngại cho lệnh ngừng bắn 2 tuần mong manh, các quan chức khu vực vẫn báo cáo về những tiến triển đạt được. Theo quan chức khu vực giấu tên, Mỹ và Iran đã đạt được “sự đồng thuận về nguyên tắc” gia hạn thỏa thuận ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

Cuộc chiến của Mỹ với Iran sắp kết thúc?

Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc chiến với Iran "sắp kết thúc rồi".

Trong đoạn video trích từ cuộc phỏng vấn ông Trump đã ghi hình với chương trình “Mornings with Maria” của Fox Business Network, Tổng thống Mỹ cho biết: "Tôi nghĩ cuộc chiến với Iran sắp kết thúc rồi. Ý tôi là, tôi cho rằng cuộc xung đột sắp kết thúc".

"Nếu chúng tôi rút khỏi cuộc chiến bây giờ, họ (Iran) sẽ mất 20 năm để xây dựng lại đất nước. Và chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Ông Trump ra tối hậu thư mới với Iran, Nga phản ứng sao?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư mới đối với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump ngày 5/4 tiếp tục đưa ra những lời đe dọa nhằm vào Iran và cơ sở hạ tầng của nước này nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz trước hạn chót vào ngày 7/4, theo AP.

