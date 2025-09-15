Mỹ đưa “quái vật” 17m tới Pháp cho dự án năng lượng mặt trời

Hà Nội

Số hóa

Một nam châm siêu dẫn khổng lồ từ Mỹ đã được vận chuyển đến Pháp, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án ITER - lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới.

Thiên Trang (TH)
ITER được kỳ vọng tái tạo năng lượng mặt trời ngay trên Trái Đất với công suất 500 MW.
Nam châm siêu dẫn dài 17m đóng vai trò duy trì plasma trong lò phản ứng.
Dự án quy tụ 35 quốc gia, trong đó Mỹ, EU và Nhật Bản góp phần lớn.
Chi phí xây dựng đã tăng từ 5,5 tỷ USD lên hơn 24 tỷ USD.
Các kỹ sư Mỹ khẳng định cấu trúc giá đỡ nam châm là một kỳ công công nghệ.
Bốn trong số sáu mô-đun nam châm đã được lắp đặt tại miền Nam nước Pháp.
Mục tiêu của ITER là chính thức vận hành vào năm 2040 sau nhiều thập kỷ chuẩn bị.
Nếu thành công, đây sẽ là cuộc cách mạng năng lượng sạch và gần như vô hạn cho nhân loại.
#Dự án ITER #năng lượng mặt trời #nam châm siêu dẫn #năng lượng sạch #Pháp #Mỹ

