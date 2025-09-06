Hà Nội

Nếu Samsung phát minh iPhone thế giới công nghệ sẽ khác

Giả sử iPhone không do Apple mà do Samsung sáng tạo, lịch sử smartphone có thể đã chứng kiến một kịch bản hoàn toàn khác, đầy bất ngờ và tranh cãi.

Thiên Trang (TH)
Nếu Samsung phát minh iPhone, thiết bị đầu tiên có thể đã sở hữu màn hình cong AMOLED từ rất sớm.
Người dùng cũng sẽ chứng kiến nhiều phiên bản iPhone khác nhau như Mini, Plus hay Note kèm bút cảm ứng.
Thay vì iOS khép kín, iPhone của Samsung nhiều khả năng chạy Android hoặc một hệ điều hành tùy biến.
Điều này giúp người dùng có nhiều tính năng nâng cao nhưng lại thiếu sự liền mạch và bảo mật như Apple.
App Store có thể không được kiểm soát chặt, đồng nghĩa với sự đa dạng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
iPhone dưới tay Samsung có thể mạnh mẽ về cấu hình nhưng khó trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu.
Apple trong kịch bản này có thể mãi chỉ là công ty máy tính, còn Samsung thống trị thị trường smartphone.
Thế giới có thể có điện thoại tốt hơn sớm hơn, nhưng chưa chắc đã có một cuộc cách mạng di động thực sự.
Thiên Trang (TH)
#Samsung #iPhone #công nghệ di động #smartphone #hệ điều hành #Android

