Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dyson tung 10 siêu phẩm công nghệ khiến giới công nghệ choáng váng

Số hóa

Dyson tung 10 siêu phẩm công nghệ khiến giới công nghệ choáng váng

Tại Berlin, Dyson trình làng 10 siêu phẩm công nghệ đột phá tái định nghĩa tiện nghi hiện đại.

Thiên Trang (TH)
Dyson HushJet Purifier Compact lọc không khí siêu yên tĩnh, chỉ 24 dB ở chế độ ngủ, lý tưởng cho phòng ngủ và không gian nhỏ.
Dyson HushJet Purifier Compact lọc không khí siêu yên tĩnh, chỉ 24 dB ở chế độ ngủ, lý tưởng cho phòng ngủ và không gian nhỏ.
Dyson V16 Piston Animal tích hợp hút bụi và lau sàn, sở hữu lực hút 315 air watts mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
Dyson V16 Piston Animal tích hợp hút bụi và lau sàn, sở hữu lực hút 315 air watts mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
Airwrap Co-anda2x tạo kiểu tóc 6 trong 1 bằng luồng khí áp suất cao, không gây hư tổn, giữ tóc mềm mượt tự nhiên.
Airwrap Co-anda2x tạo kiểu tóc 6 trong 1 bằng luồng khí áp suất cao, không gây hư tổn, giữ tóc mềm mượt tự nhiên.
Supersonic r là máy sấy tóc nhỏ gọn, nhẹ tay nhưng mạnh mẽ, tích hợp cảm biến RFID điều chỉnh nhiệt độ thông minh.
Supersonic r là máy sấy tóc nhỏ gọn, nhẹ tay nhưng mạnh mẽ, tích hợp cảm biến RFID điều chỉnh nhiệt độ thông minh.
PencilVac gây sốc với độ mỏng chỉ 38mm, dễ dàng len lỏi dưới nội thất mà vẫn duy trì lực hút vượt trội.
PencilVac gây sốc với độ mỏng chỉ 38mm, dễ dàng len lỏi dưới nội thất mà vẫn duy trì lực hút vượt trội.
Dyson V8 Cyclone trở lại với lực hút tăng 30%, pin kéo dài 60 phút và tương thích đế sạc tự đổ bụi từ năm 2026.
Dyson V8 Cyclone trở lại với lực hút tăng 30%, pin kéo dài 60 phút và tương thích đế sạc tự đổ bụi từ năm 2026.
Clean+Wash Hygiene lau sàn không cần bộ lọc, ngăn vi khuẩn tích tụ và giúp sàn khô nhanh, sạch bong.
Clean+Wash Hygiene lau sàn không cần bộ lọc, ngăn vi khuẩn tích tụ và giúp sàn khô nhanh, sạch bong.
Spot+Scrub AI là robot hút bụi thông minh, nhận diện 200 vật thể và làm sạch chính xác nhờ camera AI.
Spot+Scrub AI là robot hút bụi thông minh, nhận diện 200 vật thể và làm sạch chính xác nhờ camera AI.
Quạt không cánh Cool CF1 tích hợp màn hình LCD, chế độ Ngủ và điều khiển qua ứng dụng MyDyson tiện lợi.
Quạt không cánh Cool CF1 tích hợp màn hình LCD, chế độ Ngủ và điều khiển qua ứng dụng MyDyson tiện lợi.
Dầu dưỡng tóc Dyson Omega chiết xuất từ nông trại riêng, chứa 7 dưỡng chất giàu omega nuôi tóc chắc khỏe từ gốc.
Dầu dưỡng tóc Dyson Omega chiết xuất từ nông trại riêng, chứa 7 dưỡng chất giàu omega nuôi tóc chắc khỏe từ gốc.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Dyson #công nghệ #robot hút bụi #máy lọc khí #dầu dưỡng tóc #thiết bị hiện đại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT