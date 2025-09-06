Hà Nội

Top 5 smartphone siêu nhẹ 2025 khiến dân công nghệ phát sốt

Số hóa

Top 5 smartphone siêu nhẹ 2025 khiến dân công nghệ phát sốt

Năm 2025, các hãng lớn tung ra loạt smartphone siêu nhẹ nhưng vẫn mạnh mẽ, mang đến trải nghiệm di động đỉnh cao cho người dùng hiện đại.

Thiên Trang (TH)
1. Samsung Galaxy S25 chỉ nặng 162g, nhẹ hơn cả Galaxy S24 nhờ tối ưu vật liệu.
Máy sở hữu chip Snapdragon 8 Elite, màn hình AMOLED 6.2 inch và pin 4.000 mAh.
2. Xiaomi 15 có trọng lượng dưới 191g, thiết kế mỏng chỉ 8.1mm nhưng vẫn bền bỉ.
Pin 5.240 mAh, màn hình 120Hz và sạc nhanh 90W giúp máy hoạt động cả ngày.
3. Google Pixel 9a nặng 186g, thiết kế tối giản nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định.
Máy dùng chip Tensor G4, camera kép 48MP và pin 5.100 mAh cho trải nghiệm mượt mà.
4. Vivo V50 chỉ nặng 189g dù sở hữu màn hình lớn 6.7 inch và pin 5.000 mAh.
Chip Snapdragon 7 Gen 3, RAM 12GB và sạc nhanh 90W giúp xử lý mượt mọi tác vụ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#smartphone 2025 #điện thoại nhẹ #Samsung Galaxy S25 #Xiaomi 15 #Google Pixel 9a

