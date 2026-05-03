Mỹ dồn lực tăng tốc B-21 Raider sau loạt chậm tiến độ

Sau nhiều lần chậm tiến độ, Mỹ đang tăng ngân sách để đẩy nhanh chương trình oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider nhằm củng cố ưu thế chiến lược.

Nguyễn Cúc

Mỹ đang tăng tốc chương trình phát triển oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider sau khi dự án này đối mặt với nhiều lần trì hoãn, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt với Trung Quốc.

Theo các nguồn tin quốc phòng, ngân sách bổ sung được phân bổ nhằm đẩy nhanh quá trình thử nghiệm, sản xuất ban đầu và đưa máy bay vào biên chế sớm hơn dự kiến. Trước đó, chương trình B-21 đã gặp không ít khó khăn về tiến độ, khiến thời điểm đưa vào hoạt động có nguy cơ bị lùi sang đầu thập niên 2030.

B-21 Raider là oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới do tập đoàn Northrop Grumman phát triển, đóng vai trò trung tâm trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng không quân Mỹ. Máy bay được thiết kế để thay thế dần các dòng cũ như B-1B Lancer và B-2 Spirit, đồng thời phối hợp cùng B-52J trong nhiệm vụ tấn công tầm xa.

B-21 trong quá trình thử nghiệm tiếp nhiên liệu trên không.

Điểm nổi bật của B-21 nằm ở khả năng tàng hình vượt trội và thiết kế kiến trúc mở, cho phép tích hợp nhanh chóng các công nghệ mới như cảm biến, vũ khí và hệ thống tác chiến điện tử. Điều này giúp máy bay có thể thích ứng linh hoạt trước các mối đe dọa hiện đại, đặc biệt là các hệ thống phòng không tiên tiến.

Chương trình hiện đang bước vào giai đoạn thử nghiệm bay với nhiều nguyên mẫu hoạt động đồng thời. Việc bổ sung thêm máy bay thử nghiệm giúp tăng tốc thu thập dữ liệu, giảm rủi ro kỹ thuật và rút ngắn thời gian hoàn thiện.

Song song với thử nghiệm, Mỹ cũng triển khai sản xuất ban đầu theo mô hình “song hành” giữa phát triển và chế tạo. Cách tiếp cận này nhằm tránh lặp lại những chậm trễ từng xảy ra với các chương trình vũ khí lớn trước đây, đồng thời đảm bảo các máy bay đầu tiên đạt tiêu chuẩn tác chiến ngay khi bàn giao.

Về năng lực, B-21 được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống của lực lượng oanh tạc cơ Mỹ trong tương lai. Máy bay có thể mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân, bao gồm tên lửa hành trình tầm xa, cho phép tấn công mục tiêu ở khoảng cách rất lớn mà vẫn duy trì khả năng sống sót cao.

Ngoài vai trò tấn công, B-21 còn được thiết kế như một “nút mạng” trong hệ thống tác chiến hiện đại, có khả năng chia sẻ dữ liệu và phối hợp với các lực lượng khác trên nhiều miền tác chiến. Điều này phản ánh xu hướng chiến tranh mạng hóa và tích hợp đa lĩnh vực mà Mỹ đang theo đuổi.

Nguyên mẫu thử nghiệm bay của máy bay ném bom tàng hình không người lái của Trung Quốc.

Động thái tăng tốc B-21 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc được cho là đang phát triển oanh tạc cơ tàng hình H-20. Dù thông tin về H-20 còn hạn chế, nhiều chuyên gia nhận định đây sẽ là đối thủ trực tiếp của B-21 trong tương lai.

Giới phân tích cho rằng việc Mỹ đẩy nhanh chương trình không chỉ nhằm khắc phục các chậm trễ, mà còn để duy trì lợi thế công nghệ và khả năng răn đe chiến lược trước các đối thủ lớn.

Dự kiến, Không quân Mỹ sẽ đặt mua ít nhất 100 chiếc B-21 trong những thập niên tới, biến đây thành nền tảng chủ lực cho các nhiệm vụ tấn công xuyên lục địa và răn đe hạt nhân.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/us-accelerate-b21-stealth-bomber-delays
