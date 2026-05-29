Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy, thêm 2 người thiệt mạng

Hai người thiệt mạng trong vụ tấn công mới nhất của quân đội Mỹ nhằm vào một tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ tấn công diễn ra ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương ngày 27/5. Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội, cho thấy một con tàu đang di chuyển trên mặt nước trước khi phát nổ. Những giây cuối cùng của video ghi lại cảnh khói và lửa bốc lên từ con tàu.

ap26119536924422.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP.

Một ngày trước đó, lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương, khiến 1 người thiệt mạng, 2 người may mắn sống sót. Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ thông báo cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển nước này kích hoạt hệ thống tìm kiếm và cứu nạn những người sống sót.

Chiến dịch của chính quyền Tổng thống Trump nhằm phá hủy các tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy tại vùng biển Mỹ Latinh, bao gồm cả phía đông Thái Bình Dương và biển Caribe, diễn ra từ đầu tháng 9/2025 và đến nay đã khiến ít nhất 196 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Quân đội Mỹ chưa cung cấp bằng chứng nào cho thấy các tàu này thực sự chở ma túy.

Tuần trước, cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc cho biết sẽ đánh giá liệu quân đội Mỹ có tuân thủ quy trình xác định mục tiêu đã được thiết lập khi tiến hành cuộc tấn công vào các tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy hay không.

Văn phòng Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc cho biết cuộc rà soát này là “tự khởi xướng”. Cơ quan này sẽ không điều tra về tính hợp pháp của các cuộc tấn công, vốn đã vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ một số nghị sĩ Đảng Dân chủ và các học giả pháp lý quân sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe trước đây

Nguồn video: VTV
#Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy #Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy trên biển #chiến dịch chống ma túy của Mỹ #Quân đội Mỹ #Tổng thống Trump

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, 2 người thiệt mạng

Trong vụ tấn công mới nhất, USSOUTHCOM tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các đối tượng bị nghi ngờ buôn lậu ma túy trên tuyến đường vận chuyển quen thuộc.

AP đưa tin, lực lượng Mỹ mới đây tiếp tục tiến hành cuộc không kích nhằm vào một con tàu bị nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, khiến hai người thiệt mạng.

Trong vụ tấn công mới nhất hôm 4/5, Bộ Tư lệnh Miền Nam của Mỹ (USSOUTHCOM) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các đối tượng bị nghi ngờ buôn lậu ma túy trên các tuyến đường vận chuyển quen thuộc. USSOUTHCOM đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội X, ghi lại cảnh một chiếc thuyền di chuyển trên mặt nước trước khi chìm xuống sau một vụ nổ.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Brazil mở chiến dịch truy quét, tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng

Cảnh sát Brazil mở chiến dịch truy quét tại một khu ổ chuột ở Rio de Janeiro, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có trùm ma túy địa phương khét tiếng.

AP dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật cho biết, cảnh sát Brazil đã mở một chiến dịch tại các khu ổ chuột ở Rio de Janeiro vào ngày 18/3, khiến 7 nghi phạm buôn ma túy, bao gồm 1 thủ lĩnh băng nhóm địa phương, cùng một cư dân thiệt mạng.

Cuộc truy quét quy mô lớn

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thành viên băng đảng ma túy tấn công, 25 binh sĩ Mexico thiệt mạng

25 binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của thành viên băng đảng nhằm trả thù cho trùm ma túy "El Mencho".

AP đưa tin, giới chức Mexico ngày 23/2 cho biết hơn 70 người đã thiệt mạng trong chiến dịch bắt giữ và tiêu diệt “El Mencho” Nemesio Oseguera Cervantes, thủ lĩnh khét tiếng của băng đảng Jalisco New Generation Cartel, và những diễn biến sau đó. Được biết, Jalisco New Generation Cartel là một trong những tổ chức tội phạm mạnh nhất ở Mexico.

"Những người thiệt mạng bao gồm lực lượng an ninh, các thành viên bị tình nghi thuộc băng đảng ma túy,...", nhà chức trách thông tin.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Theo một quan chức, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.