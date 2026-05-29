Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy, thêm 2 người thiệt mạng

Hai người thiệt mạng trong vụ tấn công mới nhất của quân đội Mỹ nhằm vào một tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương.

AP đưa tin, vụ tấn công diễn ra ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương ngày 27/5. Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội, cho thấy một con tàu đang di chuyển trên mặt nước trước khi phát nổ. Những giây cuối cùng của video ghi lại cảnh khói và lửa bốc lên từ con tàu.

Một ngày trước đó, lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương, khiến 1 người thiệt mạng, 2 người may mắn sống sót. Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ thông báo cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển nước này kích hoạt hệ thống tìm kiếm và cứu nạn những người sống sót.

Chiến dịch của chính quyền Tổng thống Trump nhằm phá hủy các tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy tại vùng biển Mỹ Latinh, bao gồm cả phía đông Thái Bình Dương và biển Caribe, diễn ra từ đầu tháng 9/2025 và đến nay đã khiến ít nhất 196 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Quân đội Mỹ chưa cung cấp bằng chứng nào cho thấy các tàu này thực sự chở ma túy.

Tuần trước, cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc cho biết sẽ đánh giá liệu quân đội Mỹ có tuân thủ quy trình xác định mục tiêu đã được thiết lập khi tiến hành cuộc tấn công vào các tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy hay không.

Văn phòng Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc cho biết cuộc rà soát này là “tự khởi xướng”. Cơ quan này sẽ không điều tra về tính hợp pháp của các cuộc tấn công, vốn đã vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ một số nghị sĩ Đảng Dân chủ và các học giả pháp lý quân sự.

