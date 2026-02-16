Ấn Độ phê duyệt mua 288 tên lửa S-400 từ Nga để nâng cao phòng không

Quyết định mua sắm nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ấn Độ sau xung đột với Pakistan, với hệ thống tầm xa và tầm ngắn hiện đại.

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt “Chấp thuận Nhu cầu” (AoN) để mua 288 tên lửa phòng không S-400 từ Nga với tổng trị giá khoảng 10.000 crore rupee (tương đương 1,1 tỷ USD), nhằm bổ sung kho dự trữ sau cuộc xung đột với Pakistan năm 2025.

Theo Hindustan Times, gói mua sắm gồm 120 tên lửa tầm ngắn và 168 tên lửa tầm xa, được thực hiện theo thủ tục mua sắm nhanh để nhanh chóng khôi phục năng lực phòng không nhiều lớp của nước này.

Quyết định được đưa ra sau khi lực lượng phòng không Ấn Độ sử dụng lượng lớn tên lửa đánh chặn trong Chiến dịch Sindoor tháng 5/2025. Cuộc xung đột kéo dài 4 ngày nổ ra sau các đòn tấn công tên lửa của New Delhi nhằm vào mục tiêu tại Pakistan và khu vực Kashmir do Islamabad kiểm soát.

Ấn Độ đã đặt mua nhiều hệ thống S-400 nhằm tăng cường năng lực

﻿phòng không nhiều lớp

Trong chiến sự, hệ thống S-400 được triển khai để đối phó nhiều mục tiêu như tiêm kích, máy bay cảnh báo sớm, tên lửa và UAV vũ trang. Một báo cáo cho biết tên lửa tầm xa đã đánh trúng máy bay cỡ lớn ở khoảng cách hơn 300 km bên trong lãnh thổ Pakistan, khiến không quân nước này phải điều chuyển lực lượng về các căn cứ phía tây.

Cùng cuộc họp, Ấn Độ còn phê duyệt các chương trình quốc phòng khác với tổng giá trị khoảng 39,6 tỷ USD, gồm mua tiêm kích Rafale, máy bay tuần tra biển P-8I, hệ thống giả vệ tinh tầm cao, nâng cấp xe tăng và nhiều dự án trang bị cho lục quân và hải quân.

Trước đó, năm 2018, Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD mua 5 hệ thống S-400. Hai hệ thống cuối cùng dự kiến được bàn giao trong năm 2026.

S-400 Triumf do Tập đoàn Almaz‑Antey phát triển, được xem là một trong những hệ thống phòng không tầm xa mạnh nhất thế giới.

Hệ thống có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không, từ máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm đến tên lửa hành trình và một số loại tên lửa đạn đạo. Tùy loại đạn, tầm đánh chặn tối đa có thể đạt 400 km.

Một khẩu đội S-400 gồm radar cảnh giới, radar điều khiển hỏa lực, sở chỉ huy và tối đa 8 bệ phóng di động. Hệ thống có thể triển khai nhiều loại tên lửa với tầm bắn từ 40 km đến 400 km, tạo lớp phòng không nhiều tầng.

Việc bổ sung tên lửa mới được đánh giá sẽ giúp Ấn Độ nhanh chóng phục hồi khả năng phòng thủ trên không và duy trì ưu thế răn đe trong khu vực.