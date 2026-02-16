Hà Nội

Quân sự

Ấn Độ phê duyệt mua 288 tên lửa S-400 từ Nga để nâng cao phòng không

Quyết định mua sắm nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ấn Độ sau xung đột với Pakistan, với hệ thống tầm xa và tầm ngắn hiện đại.

Nguyễn Cúc

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt “Chấp thuận Nhu cầu” (AoN) để mua 288 tên lửa phòng không S-400 từ Nga với tổng trị giá khoảng 10.000 crore rupee (tương đương 1,1 tỷ USD), nhằm bổ sung kho dự trữ sau cuộc xung đột với Pakistan năm 2025.

Theo Hindustan Times, gói mua sắm gồm 120 tên lửa tầm ngắn và 168 tên lửa tầm xa, được thực hiện theo thủ tục mua sắm nhanh để nhanh chóng khôi phục năng lực phòng không nhiều lớp của nước này.

Quyết định được đưa ra sau khi lực lượng phòng không Ấn Độ sử dụng lượng lớn tên lửa đánh chặn trong Chiến dịch Sindoor tháng 5/2025. Cuộc xung đột kéo dài 4 ngày nổ ra sau các đòn tấn công tên lửa của New Delhi nhằm vào mục tiêu tại Pakistan và khu vực Kashmir do Islamabad kiểm soát.

z7538223872245-f651e03a1d270f44d77bca84834c96ff.jpg
Ấn Độ đã đặt mua nhiều hệ thống S-400 nhằm tăng cường năng lực
﻿phòng không nhiều lớp

Trong chiến sự, hệ thống S-400 được triển khai để đối phó nhiều mục tiêu như tiêm kích, máy bay cảnh báo sớm, tên lửa và UAV vũ trang. Một báo cáo cho biết tên lửa tầm xa đã đánh trúng máy bay cỡ lớn ở khoảng cách hơn 300 km bên trong lãnh thổ Pakistan, khiến không quân nước này phải điều chuyển lực lượng về các căn cứ phía tây.

Cùng cuộc họp, Ấn Độ còn phê duyệt các chương trình quốc phòng khác với tổng giá trị khoảng 39,6 tỷ USD, gồm mua tiêm kích Rafale, máy bay tuần tra biển P-8I, hệ thống giả vệ tinh tầm cao, nâng cấp xe tăng và nhiều dự án trang bị cho lục quân và hải quân.

Trước đó, năm 2018, Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD mua 5 hệ thống S-400. Hai hệ thống cuối cùng dự kiến được bàn giao trong năm 2026.

S-400 Triumf do Tập đoàn Almaz‑Antey phát triển, được xem là một trong những hệ thống phòng không tầm xa mạnh nhất thế giới.

Hệ thống có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không, từ máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm đến tên lửa hành trình và một số loại tên lửa đạn đạo. Tùy loại đạn, tầm đánh chặn tối đa có thể đạt 400 km.

Một khẩu đội S-400 gồm radar cảnh giới, radar điều khiển hỏa lực, sở chỉ huy và tối đa 8 bệ phóng di động. Hệ thống có thể triển khai nhiều loại tên lửa với tầm bắn từ 40 km đến 400 km, tạo lớp phòng không nhiều tầng.

Việc bổ sung tên lửa mới được đánh giá sẽ giúp Ấn Độ nhanh chóng phục hồi khả năng phòng thủ trên không và duy trì ưu thế răn đe trong khu vực.

Army recognition
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/india-clears-1-1-billion-deal-with-russia-for-288-s-400-missiles-after-2025-pakistan-war#google_vignette
#S-400 #Ấn Độ #Nga #tên lửa phòng không #Pakistan #quân sự thế giới

Bài liên quan

Quân sự

Saab đề xuất tiêm kích Gripen E cho Ấn Độ cùng kế hoạch công nghiệp lớn

Saab giới thiệu kế hoạch đưa Gripen E vào không quân Ấn Độ, kết hợp sản xuất, bảo trì và phát triển hệ sinh thái hàng không - vũ trụ quy mô lớn.

Tại Triển lãm Hàng không Singapore, tập đoàn quốc phòng Thụy Điển Saab cho biết đã đề xuất tiêm kích Gripen E cho Chính phủ Ấn Độ, đi kèm một kế hoạch công nghiệp quy mô lớn bao trùm thiết kế, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật. Theo Saab, chương trình này có thể huy động hơn 300 doanh nghiệp tham gia, từ các nhà thầu cấp 1 đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi cung ứng quốc phòng Ấn Độ.

20240205-en-4741907-1.jpg
Tiêm kích Saab Gripen trong bối cảnh giới thiệu / bay biểu diễn - liên quan tới các hoạt động quảng bá và triển lãm tại Singapore Airshow
Xem chi tiết

Quân sự

Tại sao Ấn Độ mua bom siêu đắt đỏ của Israel bỏ qua hàng nội địa?

Mặc dù đã có kế hoạch biên chế bom dẫn đường nội địa Gaurav, Không quân Ấn Độ vẫn quyết định mua số lượng lớn vũ khí tương tự từ Israel.

1.jpg
Mới đây, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã phê duyệt việc mua sắm hệ thống dẫn đường tầm xa SPICE-1000, cho lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF). Thông cáo báo chí của Cục Thông tin Báo chí Ấn Độ (PIB), công bố sự phê duyệt của DAC, nêu rõ: “SPICE-1000 sẽ tăng cường khả năng tấn công chính xác tầm xa của Không quân Ấn Độ”.
2.jpg
SPICE-1000 là một hệ thống cánh lượn, kiêm dẫn đường để lắp trên một quả bom phá thả rơi tự do 450 kg thông thường, biến nó thành một loại bom dẫn đường chính xác tầm xa; tương tự như mô-đun UMPK, mà Không quân Nga đang sử dụng rộng rãi ở chiến trường Ukraine.
Xem chi tiết

Quân sự

Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ Su-57 cho Ấn Độ, hỗ trợ phát triển nội địa

Chuyển giao mã nguồn và công nghệ sâu của Su-57 sẽ giúp Ấn Độ tự chủ trong phát triển chiến đấu cơ, thúc đẩy chương trình nội địa AMCA.

Các nguồn tin từ Nga và Ấn Độ gần đây cho biết đàm phán về việc sản xuất tiêm kích thế hệ 5 Su-57 theo giấy phép tại Ấn Độ đã đạt những tiến triển đáng kể. Nếu đạt thỏa thuận, các dây chuyền từng được xây dựng để chế tạo hơn 220 tiêm kích Su-30MKI có thể được nâng cấp để phục vụ sản xuất Su-57. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp Không quân Ấn Độ tiếp cận năng lực tác chiến thế hệ mới, đồng thời nâng cao trình độ công nghiệp quốc phòng trong nước.

Diễn biến này gợi lại phương án từng được cân nhắc trong thập niên 2010 là sản xuất Su-35 tại Ấn Độ với gói thầu Máy bay Chiến đấu Đa nhiệm Trung bình (MMRCA). Khi đó, Nga chào bán Su-35 như một lựa chọn cao cấp hơn MiG-35. Nếu được thông qua, đây có thể đã trở thành hợp đồng lớn nhất của chương trình Su-35 và tạo dấu ấn chiến lược đối với quan hệ quốc phòng Nga - Ấn.

Xem chi tiết

