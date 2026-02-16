Hà Nội

Quân đội Slovakia thay quân phục chiến đấu và bộ vũ khí cá nhân mới

Quân sự

Quân đội Slovakia thay quân phục chiến đấu và bộ vũ khí cá nhân mới

Bộ Quốc phòng Slovakia vừa giới thiệu bộ quân phục chiến đấu mới và một loạt vũ khí dành cho lực lượng vũ trang nước này.

Tuệ Minh
Hệ thống trang phục cá nhân mới của quân đội Slovakia – đồng phục chiến đấu, được định danh là M25 hoặc “Vzor 25”, thay thế cho hệ thống ngụy trang kỹ thuật số cũ được áp dụng từ năm 2007 và nhấn mạnh vào sự thoải mái, khả năng bảo vệ và khả năng sống sót lâu dài trên chiến trường.
Tổng tư lệnh quân đội, Đại tướng Daniel Zmeko nói: “Bộ đồng phục mới này… có một chức năng rất quan trọng, đó là giúp binh lính sống sót lâu dài trên chiến trường”, đồng thời cho biết thêm thiết kế này phản ánh phản hồi từ hoạt động thực tế và những bài học kinh nghiệm từ các cuộc xung đột gần đây.
Bộ trang phục cơ bản có giá khoảng 300 euro (354 đô la) và bao gồm quần dài, áo sơ mi và mũ, cùng với các vật dụng bổ sung được thiết kế riêng cho các nhiệm vụ cụ thể, bao gồm cả phiên bản chống cháy.
Trong khi vải được nhập khẩu từ nước ngoài, việc may đo và hoàn thiện đồng phục sẽ do các công ty Slovakia đảm nhiệm. Ngoài bộ dụng cụ Vzor 25, binh lính cũng sẽ được trang bị áo giáp, mũ bảo hiểm và thiết bị nhìn đêm được nâng cấp.
Vũ khí từ Grand Power Bratislava cũng xác nhận việc đưa vào sử dụng các loại vũ khí nhỏ mới do trong nước sản xuất từ ​​nhà sản xuất địa phương của Slovakia, Grand Power.
Súng trường tấn công GP M4M cỡ nòng 5.56×45 mm của công ty sẽ trở thành vũ khí tiêu chuẩn của bộ binh, được hỗ trợ bởi súng bắn tỉa GP R10 cỡ nòng 7.62×51 mm, súng tiểu liên Stribog SP9 A3 cỡ nòng 9×19 mm và súng lục GP Q1 cỡ nòng 9 mm.
Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, Bộ Quốc phòng còn mua phiên bản ngắn của M4M (dành cho lực lượng đặc biệt), súng bắn tỉa GP R10, súng tiểu liên Stribog SP9 A3 dành cho lái xe bọc thép, cảnh sát quân sự và lực lượng đặc biệt, và gần đây nhất là súng lục Grand Power Q1.
Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák lưu ý rằng chương trình tái vũ trang sẽ có chi phí khoảng 82 triệu euro (96,7 triệu đô la), với các lô hàng dự kiến ​​được vận chuyển đến năm 2028.
UAV "Dơi ma" chiến đầu đồng phối thuộc cực nguy hiểm của Boeing.
Tuệ Minh
The Defence Post
