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Quân sự - Thế giới

Mỹ có thể cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot

Tiếp xúc với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Ankara, Tổng thống Mỹ Donal Trump nói sẵn sàng cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot để sử dụng.

Tuệ Minh

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư cho biết Hoa Kỳ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, đồng thời nhấn mạnh cả Nga và Ukraine đều mong muốn chấm dứt chiến tranh.

“Chúng tôi sẽ cấp phép cho các bạn sản xuất Patriot. Thật tuyệt vời. Như vậy, các bạn sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa” ông Trump phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara. “Đây là vũ khí phòng thủ, tôi thích vũ khí phòng thủ hơn vũ khí tấn công,” ông Trump nói thêm.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO.

Những phát biểu của Tổng thống Mỹ nhanh chóng được truyền thông nhà nước Nga đăng tải, vốn luôn theo sát mọi diễn biến từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara.

Các bản tin ban đầu của truyền thông Nga mang tính tường thuật ngắn gọn, truyền đạt nguyên văn quyết định của Tổng thống Mỹ. Trước đó, truyền thông thân chính phủ Nga từng chỉ trích ý tưởng này là liều lĩnh và khuếch đại các ý kiến hoài nghi từ phương Tây, cho rằng động thái này có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ do lo ngại công nghệ có thể rơi vào tay Nga.

Thông báo hôm thứ Tư được đưa ra chỉ vài ngày sau khi người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dimitry Peskov, đã bỏ cách gọi lâu nay là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Thay vào đó, khi trả lời truyền thông Nga hôm Chủ nhật, ông Peskov cho biết đây đã trở thành một “cuộc chiến thực sự” do sự can dự của các quốc gia phương Tây.

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Thiếu tên lửa phòng không Patriot khiến Ukraine dễ bị tổn thương.

Mặc dù ông Trump khẳng định rõ ràng về đề xuất cấp phép tại Ankara, một số chi tiết cụ thể vẫn cần được làm rõ với các nhà thầu Mỹ liên quan. Chẳng hạn, chưa rõ loại tên lửa đánh chặn nào - PAC-2 đơn giản hay PAC-3 hiện đại hơn - mà ông Trump dự định cho phép Ukraine sản xuất.

Tổng thống Zelenskyy nhiều lần kêu gọi Mỹ cung cấp các tên lửa đánh chặn - loại vũ khí duy nhất trong kho vũ khí của Ukraine có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo, vốn có tốc độ cao và quỹ đạo bay dốc khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn.

Dự kiến ông Zelenskyy sẽ nêu vấn đề này với ông Trump trong cuộc gặp.

Ông Trump cho biết có thể gây áp lực lên các công ty để sản xuất tên lửa Patriot. “Chúng tôi có quyền lực lớn đối với các công ty, những công ty sản xuất Patriot” ông nói.

“Chúng tôi chưa thông báo cho công ty về việc này, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi chắc họ sẽ rất hào hứng,” ông nói thêm.

Lockheed Martin là nhà thầu chính sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot.

Ông Trump cho biết cả hai bên trong cuộc chiến đều muốn kết thúc xung đột, nhưng cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đều là những người “khó đoán”.

“Chúng tôi đã giải quyết nhiều cuộc chiến, và tôi nghĩ đây có thể là cuộc chiến dễ giải quyết nhất, nhưng Putin là một nhân vật khó lường, còn người này cũng vậy,” ông Trump nói, ám chỉ ông Zelenskyy đang ngồi cạnh mình.

Ông Zelenskyy cho biết ông muốn thảo luận “một số chi tiết rất quan trọng” với ông Trump. “Tôi tin chắc ông sẽ làm mọi thứ để chấm dứt cuộc chiến này,” ông nói với ông Trump.

Mỹ mua thêm tên lửa đánh chặn Patriot Gem-T
Ankara Post/CNN/TWZ
#dn-dnr #hội nghị thượng đỉnh NATO #Thổ Nhĩ Kỳ #Ukraina #Nga #Trump

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